In occasione del keynote di apertura della WWDC 2022, Apple ha aperto le danze parlando, come di consuetudine, della prossima versione del sistema operativo per iPhone, ovvero iOS 16, atteso come tutte le altre novità software nel corso dell’autunno di quest’anno.

La nuova versione di iOS non va a stravolgere in toto quella precedente, ovvero iOS 15, ma ridisegna la schermata di blocco, ora molto più personalizzabile e completa, aggiunge nuove funzionalità ad iMessage e tanto altro.

iOS 16 è ufficiale: ecco tutte le novità

Come detto in apertura, Apple ha da poco presentato in anteprima iOS 16, caratterizzato dal “più grande aggiornamento di sempre della schermata di blocco” mai registrato su iOS e dall’introduzione di nuove funzioni intelligenti relative alla comunicazione, mirate a stravolgere l’esperienza su iPhone.

Il nuovo iOS 16 introduce, infatti, la Libreria foto condivisa di iCloud, per condividere album fotografici con tutta la famiglia, tante novità per le app Messaggi e Mail, e grandi miglioramenti ad aspetti come “Testo attivo” e “Ricerca visiva”.

Prima di scoprire nel dettaglio tutte le novità introdotte con la nuova release software, vi riportiamo le parole di Craig Federighi, Vice Presidente Senior della Software Engineering di Apple:

“iOS16 è una release importante che trasformerà il modo in cui usiamo iPhone. Abbiamo reinventato l’aspetto e il funzionamento della schermata di blocco con nuove funzioni per renderla più personale e utile, abbiamo introdotto la Libreria foto condivisa di iCloud per le famiglie, abbiamo semplificato la comunicazione con nuove funzioni in Messaggi e Mail, e abbiamo sfruttato l’intelligenza on-device migliorata per aggiornare Testo attivo e Ricerca visiva.”

Quali modelli di iPhone supporteranno iOS 16?

Una domanda che molti di voi si saranno posta è la seguente: il mio iPhone si aggiornerà ad iOS 16? La risposta è “si”, a meno che non siate in possesso di un iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (di prima generazione), iPhone 7 o iPhone 7 Plus. Apple ha infatti fatto fuori gli iPhone del 2015 e del 2016 terminandone, di fatto, il supporto a nuove versioni di iOS a partire dall’autunno di quest’anno, periodo in cui avverrà il rilascio globale del nuovo iOS 16.

Di seguito, invece, riportiamo la lista dei dispositivi che riceveranno iOS 16, dando per scontato che i nuovi iPhone 14, attesi per l’autunno, arriveranno sul mercato con già a bordo il software più aggiornato disponibile:

Quando arriverà iOS 16?

Come anticipato, il nuovo iOS 16 verrà rilasciato a tutti gli utenti di un iPhone compatibile nel corso dell’autunno 2022.

Per gli sviluppatori che partecipano all’Apple Developer Program la versione in anteprima (ovvero la beta) di iOS 16 è già disponibile sul portale degli sviluppatori di Apple mentre, a differenza di quanto trapelato in precedenza, la beta pubblica sarà rilasciata già durante il mese di luglio sul portale dedicato.

Per maggiori informazioni sulla nuova versione di iOS, Apple ha allestito uno spazio virtuale dedicato sul proprio sito ufficiale.

La WWDC 2022 sta vivendo la sua giornata di apertura: oltre ad iOS 16, infatti, il colosso di Cupertino ha presentato i vari watchOS 9, macOS 13 e tante altre novità, tra cui il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple Silicon M2.

