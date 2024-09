Nei mesi scorsi Netflix ha deciso di terminare il supporto per la terza generazione di Apple TV e, a quanto pare, lo stesso destino toccherà a breve ad alcuni modelli meno recenti di iPhone e iPad.

In particolare, il colosso dello streaming ha reso noto di non avere in programma di fornire ulteriori aggiornamenti per i dispositivi che sono basati su iOS 16.

Netflix non supporta più iOS 16

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Netflix per iOS gli utenti sono stati avvisati della fine del supporto per iOS 16 e ciò significa che dispositivi come iPhone X e la prima generazione di iPad Pro, che non possono essere aggiornati a iOS 17, non potranno più scaricare e fare girare le nuove release dell’applicazione.

In particolare, sui dispositivi con iOS 16 l’app di Netflix mostra un avviso che informa gli utenti che è stato rilasciato un aggiornamento, con la precisazione che per installarlo è necessario avere iOS 17 (o una versione successiva del sistema operativo di Apple).

Per il momento gli utenti iOS 16 possono ancora ignorare l’avviso e continuare a usare l’applicazione di Netflix ma probabilmente in futuro smetterà di funzionare.

Tra i dispositivi che a breve non dovrebbero più poter usare la popolare applicazione di streaming vi sono l’iPad Pro di prima generazione, iPad 5 (2017), iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

C’è da precisare che gli aggiornamenti dell’applicazione non si limitano ad aggiungere nuove funzionalità, in quanto implementano anche le correzioni di eventuali bug e le patch di sicurezza.

In sostanza, chi usa questi device probabilmente dovrebbe iniziare a valutare la possibilità di acquistare un modello più recente.

L’applicazione per iOS può essere scaricata dall’App Store seguendo questo link.