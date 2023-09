Nella serata di ieri, a un mese di distanza dal rilascio dagli ultimi aggiornamenti intermedi in forma stabile, Apple ha avviato il rilascio pubblico, in forma stabile e su tutti i dispositivi compatibili, di iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2, macOS 13.5.2 Ventura.

Quelli rilasciati per questi quattro sistemi operativi della mela morsicata si configurano come aggiornamenti minori, che puntano a risolvere alcuni bug emersi sulle precedenti versioni e apportano miglioramenti lato sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi aggiornamenti.

Apple: ecco iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 e macOS 13.5.2

Come anticipato in apertura, Apple ha appena rilasciato nuovi aggiornamenti minori per buona parte dei suoi più recenti sistemi operativi, con l’obiettivo di risolvere principalmente alcuni bug non ancora risolti e alcune delle vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple.

Questi aggiornamenti arrivano un po’ a sorpresa, quando gli occhi di tutti sono ormai rivolti agli iPhone 15 (che arriveranno il 12 settembre) e tutti i sistemi operativi di nuova generazione, con iOS 17 in pole position. L’unico sistema operativo di questa generazione che resta “escluso” da questa tornata di aggiornamenti minori è tvOS 16.

iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1

La build distribuita in veste di iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1 è la 20G81 e va a sostituire la 20G75 che era stata rilasciata come versione “stabile” di iOS 16.6 e iPadOS 16.6 lo scorso 24 luglio. Il changelog dell’aggiornamento, che su iPhone 14 Pro ha un peso di poco superiore ai 270 MB, recita quanto segue:

Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti.



Come anticipato e come evidenziato dallo stringato changelog, questo aggiornamento si configura come il mezzo risolvere alcuni bug presenti su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in avanti) e su tutti gli iPad compatibili.

watchos 9.6.2

La nuova build distribuita in veste di watchOS 9.6.2 è la 20U90 e sostituisce la 20U80 che era stata rilasciata come versione “stabile” di watchOS 9.6.1 nella serata di mercoledì 16 agosto (e a sua volta sostituiva la precedente 20U73, rilasciata in veste di watchOS 9.6 lo scorso 24 luglio).

In questo caso il changelog ci parla della risoluzione di “importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. L’aggiornamento ha un peso di 116 MB su Apple Watch 8.

macOS 13.5.2 Ventura

La nuova build distribuita in veste di macOS 13.5.2 Ventura è la 22G91 e sostituisce la 22G90 che era stata rilasciata come versione “stabile” di macOS 13.5.1 Ventura nella serata di giovedì 17 agosto. Anche in questo caso, il changelog parla di “un aggiornamento che fornisce importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il tuo Mac”.

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi Apple compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito:

Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere la comparsa della voce “Aggiorna ad iOS 16.6.1” (o ad iPadOS 16.6.1), effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone o l’iPad abbiano almeno il 20% di carica residua o che siano collegati alla rete elettrica.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Infine, per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Apple ha rilasciato una nuova beta per tvOS 17

Nella serata di martedì 5 settembre, quando tutti si aspettavano una nuova versione in anteprima per tutti i sistemi operativi di nuova generazione, Apple ha rilasciato una nuova versione in anteprima per il solo tvOS 17.

La nona build in anteprima per sviluppatori della prossima versione di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21J5354a (sostituisce la 21J5353a rilasciata come beta 8 lo scorso 29 agosto). In questo caso, la build rimane classificata come “a” (la classificazione più stabile secondo la metodologia di Apple).

A differenza di quanto accade con gli aggiornamenti intermedi, i major update del sistema operativo per le Apple TV e per gli smart speaker di casa Apple introducono tantissime novità: in questo articolo vi abbiamo parlato di tutte quelle annunciate in fase di presentazione.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi tvOS 17 e audioOS 17, dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

