A poco meno di tre settimane da iOS 16.7 e iPadOS 16.7, Apple ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti minori per i “vecchi” iOS 16 e iPadOS 16, sistemi operativi coi quali è terminato il supporto per un discreto numero di iPhone e iPad molto popolari.

In generale, questi due aggiornamenti hanno un focus sulla sicurezza, specie considerando il fatto che una buona dose di utenti non ha ancora aggiornato il proprio dispositivo a iOS 17 o iPadOS 17, nonostante la compatibilità. In aggiunta, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per le AirPods Pro 2. Scopriamo tutti i dettagli.

Arrivano iOS 16.7.1 e iPadOS 16.7.1

Come anticipato in apertura, Apple ha appena rilasciato nuovi aggiornamenti minori per due “vecchi” sistemi operativi, ovvero iOS 16 e iPadOS 16, con l’obiettivo di correggere alcune vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple.

Tramite la build 20H30 (che sostituisce la 20H19 rilasciata come versione “stabile” di iOS 16.7 e iPadOS 16.7 lo scorso 21 settembre), arrivano iOS 16.7.1 e iPadOS 16.7.1. Il changelog dell’aggiornamento recita quanto segue:

Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti.



Come anticipato e come evidenziato dallo stringato changelog, questo aggiornamento si configura come il mezzo risolvere alcuni problemi di sicurezza presenti su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in avanti) e su tutti gli iPad compatibili, o non supportati da iOS 17/iPadOS 17 o non ancora aggiornati a essi.

Apple non ha ancora aggiornato la sezione dedicata alla sicurezza sul portale di supporto, pertanto non è ancora chiaro quali vulnerabilità vengano corrette: è lecito supporre che il colosso di Cupertino abbia risolto la stessa vulnerabilità che, per gli utenti che sono passati a iOS 17 e iPadOS 17, veniva corretta con iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3 (trovate qua i dettagli).

Come aggiornare a iOS 16.7.1 e iPadOS 16.7.1

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito.

Per aggiornare iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone o iPad, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA. Nel caso in cui il vostro dispositivo sia supportato dai nuovi iOS 17 e iPadOS 17 ma non vogliate ancora effettuare il “major update”, dovrete selezionare l’aggiornamento desiderato (in questo caso iOS 16.7.1 o iPadOS 16.7.1).

Apple aggiorna anche le AirPods Pro 2

Dopo averle aggiornate assieme a tutte le altre cuffie, in seguito all’uscita di iOS 17 e soci, Apple ha avviato il rilascio del nuovo firmware 6A303 (sostituisce il 6A301) per le sole AirPods Pro 2, le cuffie in-ear di punta della mela morsicata che sono state recentemente “aggiornate” anche dal punto di vista funzionale, guadagnando il case con la porta USB-C.

Il colosso di Cupertino non fornisce dettagli sulle novità implementate con il nuovo firmware ma, alla luce della tempestività rispetto al precedente rilascio, è lecito ipotizzare che si tratti di una semplice correzione di bug.

Purtroppo non c’è un modo preciso per aggiornare le AirPods: un metodo consiste nel riporre le cuffie bluetooth nella propria custodia di ricarica e collegarle a un caricabatterie, in seguito procedere con l’accoppiamento al proprio dispositivo Apple. Un’operazione generalmente semplice ma che, comunque, dimostra la carenza del sistema ideato dall’azienda in questo senso.

A ogni modo, per verificare la versione del firmware, dovrete seguire il percorso “Impostazioni > Bluetooth > Nome delle cuffie > i > Versione” o “Impostazioni > Nome delle cuffie > Versione”.

