Da pochi minuti, Apple ha avviato il rilascio di iOS 16.0.3 e watchOS 9.0.2, aggiornamenti minori di due dei sistemi operativi annunciati in occasione del keynote di apertura della Worldwide Developers Conference 2022 e poi rilasciati ufficialmente in forma stabile lo scorso 12 settembre.

A distanza di quasi un mese dal primo rilascio, dunque, il colosso di Cupertino è ancora al lavoro per risolvere alcuni bug (anche piuttosto gravi) che affliggono i nuovi sistemi operativi mobile. Scopriamo tutte le novità di questi due nuovi aggiornamenti.

Apple: iOS 16.0.3 arriva su tutti gli iPhone supportati

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS 16, a poco più di due settimane dal rilascio del precedente aggiornamento a iOS 16.0.2 che mirava a correggere molte delle problematiche emerse, soprattutto sui più recenti top di gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

A differenza di quanto fatto con iOS 16.0.1, e al pari del precedente iOS 16.0.2, il nuovo iOS 16.0.3 (numero di build 20A392) raggiunge tutti gli iPhone compatibili (ovvero iPhone 8 e modelli successivi), ha un peso di oltre 1 GB (su iPhone 14 Pro pesa 1,21 GB) e porta con sé un changelog abbastanza corposo.

Tutte le novità di iOS 16.0.3

In attesa di scoprire se il nuovo aggiornamento ad iOS 16.0.3 andrà a risolvere i problemi legati all’autonomia e riscontrati dalla maggior parte degli utenti iPhone (inclusi i possessori dei più recenti iPhone 14), riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento, che si concentra sulla risoluzione di problemi e miglioramenti alla sicurezza degli iPhone coinvolti.

Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui: – Le chiamate in entrata e le notifiche delle app potevano non essere visualizzate o potevano essere mostrate in ritardo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

– Il volume del microfono poteva essere troppo basso durante le chiamate telefoniche tramite CarPlay sui modelli di iPhone 14.

– Potevano verificarsi ritardi durante l’avvio della fotocamera o nel passaggio da una modalità all’altra su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

– Mail si bloccava all’avvio dopo la ricezione di un’email dal formato non valido.

Apple Watch: arriva il primo aggiornamento minore di watchOS 9

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio di watchOS 9.0.2 su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero Apple Watch 4 e modelli successivi); su Apple Watch 8, ad esempio l’aggiornamento ha un peso di 120 MB.

Sebbene il titolo non rispecchi la realtà dei fatti, il nuovo watchOS 9.0.2 può essere considerato a tutti gli effetti il primo aggiornamento minore di watchOS 9, dal momento che il precedente watchOS 9.0.1 era stato rilasciato unicamente per gli Apple Watch Ultra.

Tutte le novità di watchOS 9.0.2

Di seguito riportiamo il changelog completo del nuovo aggiornamento watchOS 9.0.2 (build numero 20R8383).

L’aggiornamento include miglioramenti e risoluzioni di problemi per Apple Watch. – Si verificavano interruzioni durante la riproduzione di audio in streaming su Spotify.

– Dopo aver eliminato una sveglia, gli utenti di AssistiveTouch continuavano a ricevere notifiche per posticiparla.

– La sincronizzazione dei dati di Wallet e Fitness non veniva completata quando si abbinava un nuovo Apple Watch.

– L’audio del microfono si interrompeva per alcuni utenti di Apple Watch Series 8 e Ultra.

Come aggiornare i sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti iOS 16.0.3 e watchOS 9.0.2 sono disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile: si tratta di aggiornamenti che risolvono problematiche note e intervengono su eventuali vulnerabilità lato sicurezza dei dispositivi, pertanto è consigliato procedere con l’aggiornamento. Ecco come aggiornare:

Per aggiornare iOS è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software” e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie.

è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software” e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. Per aggiornare watchOS è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

Potrebbe interessarti anche: Recensione iPhone 14: stesso SoC, stessa Lightning, doveva essere un 13s