Oggi Apple ha presentato in anteprima tutta una serie di innovative funzionalità per l’accessibilità che arriveranno sui propri dispositivi già nel corso di quest’anno.

Si tratta di funzioni molto interessanti che combineranno al loro interno hardware, software e machine learning e offriranno agli utenti con disabilità nuove possibilità e nuovi strumenti per la navigazione web, la salute, la comunicazione e molti altri aspetti.

Apple al lavoro per introdurre nuove funzioni per l’accessibilità

Il tema dell’inclusività è sempre al centro dei pensieri dei vari sviluppatori di hardware e software, e passa anche per tutte le questioni legate all’accessibilità. Apple non vuole essere da meno rispetto ai competitor e oggi ha presentato in anteprima molte funzionalità che garantiranno agli utenti con disabilità di potere ottenere il massimo dai prodotti della mela morsicata.

Per raggiungere gli obiettivi, il colosso di Cupertino ha congiuntamente sfruttato i progressi lato hardware, lato software e lato machine learning, producendo svariate funzionalità che possano aiutare gli utenti con varie tipologie di disabilità ad interagire al meglio con i propri iPhone, iPad e computer della famiglia Mac.

Tra le più importanti funzionalità software che verranno rilasciate già entro l’anno per iOS, iPadOS, macOS e watchOS, rientrano la funzionalità Door Detection, pensata per gli utenti non vedenti o ipovedenti, e i Sottotitoli in tempo reale, pensati per utenti non udenti o ipoudenti, oltre a nuovi strumenti per l’accessibilità come l’Apple Watch Mirroring e tante altre novità.

Le nuove funzionalità in arrivo

Prima di scoprire le nuove funzionalità nel dettaglio, illustrate tramite un comunicato stampa dalla stessa Apple, vi riportiamo le parole di Sarah Herrlinger, Senior Director del ramo politiche e iniziative per l’accessibilità di Apple:

“Apple integra l’accessibilità in ogni aspetto del nostro lavoro e ci impegniamo a progettare i migliori prodotti e servizi per tutti. Siamo entusiasti di presentare queste nuove funzionalità, che combinano innovazione e creatività dei team di Apple per offrire agli utenti più opzioni che consentano loro di utilizzare i nostri prodotti nel modo più adatto alle loro esigenze e alla loro vita.”

Door Detection

La Door Detection, letteralmente “rilevamento delle porte”, è una funzionalità di navigazione pensata appositamente per utenti non vedenti o ipovedenti, che promette loro di aiutarli a localizzare una porta, quando giungono presso una nuova destinazione, o di capire quanto sono lontani da essa, descrivendo anche aspetti relativi allo status della porta (se è aperta o chiusa, se si apre tramite spinta, tirando una maniglia o ruotando una manopola).

Door Detection è anche in grado di leggere segnali o simboli collocati attorno alla porta (come il numero di stanza o la presenza di un ingresso accessibile).

Il tutto è reso possibile combinando la potenza dello scanner LiDAR, della fotocamera e del machine learning presenti sul dispositivo: di conseguenza sarà disponibile unicamente sui dispositivi Apple dotati dello scanner LiDAR (gli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max e gli iPad Pro più recenti).

Door Detection verrà rilasciata come nuova modalità dell’app Lente, l’app integrata che supporta gli utenti non vedenti e ipovedenti.

La funzionalità, della quale Apple ha condiviso un video sample, si completerà automaticamente con le Mappe di Apple che offrirà feedback sonori e tattili agli utenti che sfruttano il VoiceOver per identificare il punto di partenza corretto per le indicazioni a piedi.

Mirroring e altre novità per Apple Watch

Grazie alle nuove funzionalità, Apple Watch diventa più accessibile per gli utenti che presentano disabilità fisiche e motorie.

Apple ha introdotto la funzionalità Apple Watch Mirroring, ovvero la possibilità di controllare da remoto, tramite l’iPhone ad esso associato, un Apple Watch: gli utenti potranno sfruttare appieno le funzioni dell’accessibilità di iPhone, come il controllo vocale, il controllo tramite interruttori (anche esterni, quelli Made for iPhone), e altre tipologie di input come maniera alternativa di interazione rispetto al display dello smartwatch.

Apple Watch Mirroring sfrutta la tecnologia AirPlay per garantire che gli utenti possano sfruttare le app per il monitoraggio della salute unicamente presenti sullo smartwatch (battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno, Mindfulness).

In aggiunta, gli smartwatch di Cupertino potranno essere controllati tramite semplici gesti delle mani grazie alle nuove azioni rapide: l’utente potrà rispondere o terminare una chiamata, ignorare una notifica, scattare una fotografia o gestire il play/pausa dei contenuti multimediali e degli allenamenti tramite un “doppio pizzico” (doppio pinch).

Le nuove azioni rapide sono un miglioramento dell’AssistiveTouch già presente su Apple Watch che consente una migliore interazione con lo smartwatch agli utenti con differenze agli arti superiori del corpo, evitando loro di dovere toccare il display.

Sottotitoli in tempo reale su iPhone, iPad e Mac

Apple sta introducendo i sottotitoli in tempo reale sugli iPhone, sugli iPad e sui computer Mac, consentendo agli utenti non udenti o ipoudenti di seguire facilmente qualsiasi contenuto audio, tanto nel caso in cui si tratti di una normale chiamata o di una chiamata tramite FaceTime, quanto nel caso in cui si stia riproducendo un audio proveniente da qualsiasi altra app.

Nel caso di FaceTime, la funzionalità appare “potenziata”: il dialogo trascritto sarà automaticamente attribuito alla persona che lo ha pronunciato. Sui computer Mac gli utenti avranno la possibilità di digitare una risposta e farla riprodurre ad alta voce agli altri interlocutori.

Gli utenti potranno comunque regolare la dimensione del carattere a loro piacimento. Inoltre, i sottotitoli in tempo reale vengono generati sul dispositivo e quindi, non essendoci comunicazione con l’esterno, vengono garantiti privacy e sicurezza degli utenti.

Anche in questo caso Apple ha mostrato un video sample della nuova funzionalità.

VoiceOver arriva in più lingue e si arricchisce

VoiceOver, la funzionalità che vuole aiutare gli utenti non vedenti o ipovedenti tramite la lettura di diversi elementi presenti sullo schermo, aggiunge il supporto a 20 nuove lingue e riceve nuove voci ottimizzate.

Le nuove lingue e le nuove voci ottimizzate, già disponibili al download, potranno essere sfruttate anche per il Contenuto letto ad alta voce, un’altra funzione per l’accessibilità già presente sui dispositivi Apple, tanto per il testo selezionato (Leggi selezione) quanto per il contenuto della schermata (Leggi schermo).

Gli utenti Mac potranno sfruttare un nuovo strumento del VoiceOver che permetterà loro di verificare la correttezza di formattazione di un testo, molto utile nella correzione di documenti o prima dell’invio di un messaggio di posta elettronica.

Altre funzionalità

Buddy Controller

Aiuta gli utenti con disabilità a giocare, combinando due controller di gioco qualsiasi in modo che un amico o un badante possa co-assistere negli input del singolo giocatore durante una partita.

Aiuta gli utenti con disabilità a giocare, combinando due controller di gioco qualsiasi in modo che un amico o un badante possa co-assistere negli input del singolo giocatore durante una partita. Siri Pause Time

Pensata per gli utenti con disabilità del linguaggio; regola il tempo di risposta in cui Siri rimarrà in attesa.

Pensata per gli utenti con disabilità del linguaggio; regola il tempo di risposta in cui Siri rimarrà in attesa. Voice Control Spelling Mode

Consente agli utenti di dettare il testo lettera per lettera.

Consente agli utenti di dettare il testo lettera per lettera. Sound Recognition

Il riconoscimento dei suoni può essere personalizzato (e istruito) per riconoscere i suoni ambientali specifici di un luogo noto all’utente (come il suono dell’allarme, del campanello o il rumore degli elettrodomestici).

Il riconoscimento dei suoni può essere personalizzato (e istruito) per riconoscere i suoni ambientali specifici di un luogo noto all’utente (come il suono dell’allarme, del campanello o il rumore degli elettrodomestici). Apple Books

L’applicazione offrirà nuovi temi e opzioni di personalizzazione come il testo in grassetto o la possibilità di regolare la spaziatura tra righe, caratteri e parole.

L’applicazione offrirà nuovi temi e opzioni di personalizzazione come il testo in grassetto o la possibilità di regolare la spaziatura tra righe, caratteri e parole. Scorciatoia Accessibility Assistant

Verrà introdotta questa settimana nell’app Comandi Rapidi sui computer Mac e sugli Apple Watch, consigliando agli utenti funzionalità legate all’accessibilità specifiche in base alle loro preferenze.

Apple celebra la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità

In conclusione, vi segnaliamo che Apple celebra la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità con alcune iniziative dedicate. Durante tutta la settimana, gli Apple Store di tutto il mondo offriranno sessioni dal vivo per aiutare gli utenti a scoprire le funzionalità legate all’accessibilità offerte dai dispositivi della mela morsicata.

Inoltre, il 19 maggio verrà lanciato in Canada SignTime, un servizio che, su richiesta, connetterà i clienti degli Store e del supporto Apple con interpreti del linguaggio dei segni. Il servizio è già disponibile per i clienti statunitensi, per i clienti britannici e quelli francesi.

Le iniziative proseguono anche sull’app Apple Fitness+ al fine di rendere il fitness più accessibile a tutti, su Apple Maps per rendere più accessibile l’esplorazione dei parchi negli Stati Uniti, ma anche su altri servizi come Apple Books, Apple Music e Apple TV dove verranno messi in evidenza contenuti ad hoc per sensibilizzare tutti gli utenti sull’importante tema dell’accessibilità.

