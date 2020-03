Nel 2020 comprare un nuovo portatile non è sicuramente semplice, il mercato offre soluzioni di tutti i tipi. Rispetto a qualche anno fa c’è molta più scelta e sebbene questo sia un vantaggio per i consumatori, troppi prodotti potrebbero confondere nella scelta di un nuovo notebook. C’è bisogno di avere ben in mente cosa si vuol fare con un portatile per poter scegliere il miglior notebook per le proprie esigenze.

Su una cosa si può esser certi, i migliori notebook del 2020 sono tutti caratterizzati da una qualità media molto alta, da un prezzo sempre più concorrenziale e da una base hardware molto più ottimizzata rispetto a qualche generazione fa. Per dirne una, se il vostro attuale portatile è grande, pesante, lento e con un design obsoleto, state tranquilli che nel 2020 anche puntando ad un notebook economico, vi ritroverete tra le mani un prodotto che vi farà avere la sensazione di aver speso bene i vostri soldi.

Migliori notebook per fascia di prezzo

La premessa generale è una, questa non è una lista di tutti i portatili del 2020 ma una selezione accurata dei migliori notebook per rapporto qualità-prezzo. Per districarsi tra le sigle dei laptop, tra le varie configurazioni o più semplicemente per agevolare la scelta a chi ha un tetto massimo di spesa, ho diviso i migliori notebook del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del notebook in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook in assoluto del 2020.

La selezione dei migliori portatili è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Da non sottovalutare il fattore sicurezza, nella guida ai migliori notebook del 2020 non troverete prodotti low cost che potrebbero anche essere consigliati ma che non riceveranno aggiornamenti di sicurezza o che provengono da brand appena nati poco attenti alla longevità dei portatili.

Migliori notebook sotto 300 Euro

Se state cercando il miglior portatile entro i 300 Euro, è necessario avere ben in mente che tipo di utilizzo si andrà a fare di questo notebook. Purtroppo in questa fascia di prezzo le prestazioni permettono una buona navigazione web, la stesura di documenti con il pacchetto Office e poco più. Per fare altri tipi di lavori o utilizzo con questi notebook c’è bisogno di abbassare molto le aspettative. Certo, potete guardare Netflix e Youtube in tutta tranquillità ma la qualità del display sarà bassa, così come la potenza degli speaker. In ogni caso, se avete in mente di utilizzare un laptop nella maniera più snella e basilare di sempre, ecco due notebook economici da tenere in considerazione sotto i 300 Euro.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione solo HD e con una luminosità massima non elevata ma Acer Aspire 3 ha dalla sua 1TB di storage e un set di porte completissimo. La tastiera non è male, il touchpad è piccolino e non proprio precisissimo. Ci son dei compromessi ma per 289 Euro si possono accettare.

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad S130 è il notebook economico che consiglio caldamente sotto i 300 Euro. In realtà di listino costa di più ma su Amazon il prezzo è stato tagliato. Il grande vantaggio del Lenovo Ideapad S130 è quello di avere un modulo SSD da 128 GB in grado di regalare reattività e velocità a Windows 10 nonostante il processore Intel N5000 e i soli 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione bassa, anche in questo caso solo HD, la diagonale invece è da 14″ che lo rende adatto alla mobilità visto anche il peso di 1,4 Kg. Buona la dotazione di porte, molto meno la costruzione in plastica ma ha un design carino e dalla colorazione giovane.

Migliori notebook sotto 500 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook iniziano già ad essere più interessanti. I processori restano comunque limitati nella potenza, non pensate di poter saltare tra Chrome, Premiere e Photoshop senza vedere dei lag evidenti ma se utilizzati nella maniera corretta possono già iniziare a dare delle soddisfazioni. In questa fascia di prezzo migliora la dotazione tecnica, ci sono più portatili con SSD capienti e RAM oneste. I compromessi restano ancora importanti, il design non è particolarmente ottimizzato, il display non è di altissima qualità e c’è sempre il limite delle prestazioni imposto dai processori di fascia entry level ma restano comunque ottimi notebook per rapporto qualità-prezzo.

Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 3

Acer Aspire 3 processore Ryzen3 3200U e con ben 128 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 359 Euro. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Ryzen3 e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio, ha una risoluzione FullHD che nel 2020 dovrebbe essere la base minima per vedere Netflix o Youtube ad una qualità accettabile, purtroppo non è particolarmente brillante e luminoso ma se pensate di passare molto tempo a pc, c’è la funzione BlueLightShield per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

Microsoft Surface Go

Il Surface Go di Microsoft non ha una scheda tecnica mostruosa ma è un 2 in 1 interessante, magari da prendere in offerta. I suoi punti di forza sono il display PixelSense da 10″ con risoluzione 1800×1200 pixel con aspect ratio 3:2, una marcia in più per lavorare nella mobilità più estrema. Il processore Pentium Gold di Intel non è il massimo desiderabile, così come la RAM da soli 4 GB ma grazie alle ottimizzazioni Microsoft, Surface Go mantiene costanti le sue prestazioni. Costa tanto per la scheda tecnica che offre, non ha nemmeno tastiera e penna inclusi nel prezzo ma se state cercando un prodotto da portare sempre in giro senza troppi pensieri, lui è quello giusto. Surface Go è da tenere in considerazione per studenti in cerca di uno strumento valido per lo studio.

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo sa come fare ottimi notebook per rapporto qualità-prezzo. IdeaPad S145 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore Intel Core i3 di ottava generazione è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei Core di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB, il display FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo. Lui è il miglior notebook sotto i 500 Euro.

Migliori notebook sotto 700 Euro

I migliori notebook del 2020 in questa fascia di prezzo fanno sul serio. I laptop selezionati hanno tutti una buona cura per il design, per la costruzione e per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono. Ora è il caso di confrontare, valutare e fare uso dei propri gusti personali per scegliere il miglior notebook per le proprie esigenze.

Lenovo IdeaPad S340

Sebbene non abbia l’ultima generazione di processori Intel (la decima) non potevo non consigliare il Lenovo IdeaPad S340, è un ottimo notebook a 360°. Parto dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello e la webcam in grado di essere oscurata, in termini di sicurezza e privacy questo Lenovo sa il fatto suo. Il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con trattamento opaco per ridurre i riflessi in esterna, il tutto è enfatizzato da un set up degli speaker enfatizzato da Dolby Audio. Processore Intel Core i5 8265U, scheda grafica dedicata GeForce MX 230, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e l’affidabilità della tastiera Lenovo fanno di questo IdeaPad S340 un candidato ideale visto il prezzo di 589 Euro.

Huawei Matebook D 15.6″

Huawei Matebook D da 15,6″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 15,6″ non deve scoraggiare chi cerca la portabilità, le cornici sono ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 87% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni (scheda grafica Radeon Vega 8) ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 42 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ed ottimizzato (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Aspire 5 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 10210U e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Acer si sente tutta nella gestione delle temperature, Aspire 5 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 639 Euro per Acer Aspire 5 sono troppo invoglianti.

Migliori notebook sotto 1000 Euro

Fascia di prezzo insidiosa quella tra i 700 e i 1000 Euro, i notebook presenti in questa fascia sono ottimi ma si trovano un po’ nel mezzo. Mi spiego meglio, se non si considerano i notebook gaming e le loro caratteristiche uniche, in questa fascia di prezzo c’è da fare enorme attenzione. I portatili selezionati in basso hanno comunque caratteristiche che li distinguono dalle fasce inferiori ma quando si iniziano a valutare cifre importanti è necessario chiedersi se è possibile spendere un po’ in più ed avere un prodotto notevolmente migliore spingendosi oltre i 1000 Euro. Se proprio si vuole restare nella fascia tra i 700 e i 1000 Euro tenete sempre un occhio vigile anche alla fascia di prezzo inferiore, i notebook sotto i 1000 Euro vanno spesso in offerta e si potrebbe spendere meno di quanto ipotizzato per avere un’esperienza simile se non uguale.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello.

Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Il numero di porte in dotazione non è elevatissimo ma il Surface Pro 7 è un prodotto pensato per la comodità e la flessibilità di utilizzo, come pura macchina di lavoro potrebbe avere qualche compromesso in più rispetto ad un classico notebook ma se siete alla ricerca della portabilità estrema, c’è poco da discutere. 799 Euro sono un prezzo onesto ma c’è da aggiungere sempre il prezzo della tastiera.

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi do un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza.

HP Pavilion Gaming 15

Se state cercando il massimo delle prestazioni nei migliori notebook sotto i 1000 Euro e non vi spaventano le dimensioni ed il design aggressivo dei notebook gaming, questo HP Pavilion Gaming da 15,6″ è perfetto. Nemmeno a dirlo, il design è aggressivo come non mai con inserti verdi e retroilluminazione della tastiera dello stesso colore, tastiera che è tra le poche cose che non sono al top, si potrebbe fare meglio ma da qualche parte si deve pur risparmiare per avere queste specifiche.

Si perché le specifiche son quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 15 ha un processore AMD Ryzen 7 con scheda grafica RX Vega 10 ed anche una GeForce GTX 1650. Ovviamente le prestazioni sono di altissimo profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso. Per costare meno di 1000 Euro deve pur avere qualche piccola rinuncia ma son cose tranquillamente trascurabili.

Migliori notebook oltre 1000 Euro

I migliori notebook oltre i 1000 Euro sono il massimo desiderabile. La selezione per questa fascia di prezzo è stata molto difficile, son rimasti fuori laptop importanti, molto validi ma che hanno un prezzo troppo alto o delle specifiche tecniche non aggiornate. I migliori notebook del 2020 oltre i 1000 Euro non hanno particolari contro, se non l’autonomia per alcuni desktop replacement, la scelta deve essere effettuata assecondando i gusti personali. In fondo state investendo su un prodotto che vi terrà compagnia per molto tempo, meglio non fare nessun tipo di rinuncia in questa fascia di prezzo.

Microsoft Surface Laptop 3

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 1199 Euro sono una cifra importante.

Acer Predator Helios 300

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Acer Predator Helios 300 è grande, abbastanza rumoroso e dal design discutibile ma grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 9750H, si avete letto bene, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTC 1660Ti sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz. Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie alla tecnologia Aeroblade 3D di quarta generazione, è nuovo sistema di raffreddamento di Acer che permetterà a questo Predator Helios 300 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni. 1399 Euro sono un prezzo onesto per questo Predator Helios 300.

MSI Prestige 14

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, MSI Prestige 14 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 1071U supportato da scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Max-Q, 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in 1,6 kg di peso nella scocca ben ottimizzata di un 14″. Tra le altre cose, il display True Pixel è un punto forte grazie alla risoluzione 4K, copertura AdobeRGB del 100% e Delta-E inferiore a 2.

Un laptop ingegnerizzato per rendere al meglio in ogni contesto, ci son ben tre porte Thunderbolt per poter connettere altri monitor, c’è il riconoscimento sicuro di Windows Hello ed anche una cerniera che permette al notebook di non essere completamente steso sulla superficie ma di stare leggermente rialzato per favorire il flusso d’aria e la comodità di scrittura. Ha il suo bel prezzo ma vale fino all’ultimo centesimo.

Apple Macbook Pro 16″

Il Macbook Pro 16 non ha bisogno di presentazioni, è la macchina preferita dei professionisti ed il perché non è solo per le sue specifiche da capogiro. L’ottimizzazione del sistema operativo è senza pari, Apple è la numero uno in questo, software cucito su misura di un hardware importante. Intel Core i7 di nona generazione, grafica AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Tutto è, ovviamente, scalabile fino a Core i9, 8TB di SSD, 64 Gb di RAM con un prezzo alle stelle. Il vero professionista però non si farà di questi problemi pur di lavorare con il nuovo display da 16″ Retina, luminoso, fedele ed accurato. Se c’è qualcosa da contestare a questo portatile potrebbe essere la Touch Bar ancora priva di valore, una tastiera che è troppo soggetta ai gusti personali e poco più. Anche in microfoni, quest’anno son stati curati. Sono dettagli che in pochi vedono, son meno quelli che li curano. Il Macbook Pro da 16″ è fantastico, impossibile rimanere delusi.

Acer Concept D7 Pro

Se non state lavorando alla progettazione grafica del prossimo film degli Avengers, questo Acer ConceptD 7 Pro non fa per voi. Questo notebook non è un semplice esercizio di stile, non è uno showcase tecnico, è un desktop replacement a tutti gli effetti ridisegnato in chiave minimal, spoglio di dell’anima gaming che tutte le macchine con questo hardware hanno. Processore Intel Core i7 9750H, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD NVMe PCIe ed una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000. Non dovrei aggiungere altro, eppure c’è di più. Il display è un 15,6″ risoluzione 4K, certificato Pantone, Delta-E inferiore a 2 e copertura AdobeRGB del 100%. Qui non è il caso di parlare di prestazioni, di temperature, di design e nemmeno di esigenze. Con un notebook del genere, un professionista vero, un artista digitale, ha tutto ciò che si può desiderare.

Migliori portatili in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori notebook del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze.