A poco meno di una settimana dal rilascio delle Release Candidate e a circa un mese e mezzo al dai precedenti aggiornamenti intermedi, Apple ha avviato il rilascio su tutti i dispositivi compatibili dei nuovi iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma.

Per tutti e cinque i sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata si tratta del secondo aggiornamento intermedio, utile per introdurre nuove funzionalità e correggere una lunga serie di bug presenti nelle versioni precedenti.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile del secondo aggiornamento intermedio di tutti i sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili. Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono (quasi tutte) le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici la scorsa settimana come Release Candidate o Release Candidate 2.

Prima di analizzare tutte le nuove build, sistema operativo per sistema operativo (vi avevamo parlato delle novità in mattinata), segnaliamo che Apple ha rilasciato anche nuovi aggiornamenti minori per la precedente versione di iOS e iPadOS e per due vecchie versioni di macOS:

La build del secondo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21C62 (sostituisce la 21B101 rilasciata come iOS e iPadOS 17.1.2 lo scorso 30 novembre). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.2 ha un peso di 1,36 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.1.2).

Per conoscere tutte le novità dell’aggiornamento, vi rimandiamo all’articolo dedicato; a questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di iOS 17.2:

Diario

• Journal è una nuova app che ti consente di scrivere dei piccoli momenti e dei grandi eventi della tua vita in modo da poter praticare la gratitudine e migliorare il tuo benessere

• I suggerimenti per l’inserimento nel diario ti consentono di ricordare facilmente le tue esperienze raggruppando in modo intelligente uscite, foto, allenamenti e altro in momenti che puoi aggiungere al tuo diario

• I filtri ti consentono di trovare rapidamente le voci aggiunte ai segnalibri o di mostrare le voci con allegati in modo da poter rivisitare e riflettere sui momenti chiave della tua vita

• Le notifiche pianificate ti aiutano a mantenere una pratica di journaling coerente ricordandoti di scrivere nei giorni e nell’ora che scegli

• Opzione per bloccare il tuo diario utilizzando Touch ID o Face ID

• La sincronizzazione iCloud mantiene le voci del tuo diario sicure e crittografate su iCloud

Pulsante azione

• Opzione di traduzione per il pulsante Azione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per tradurre rapidamente frasi o conversare con qualcuno in un’altra lingua

Fotocamera

• Il video spaziale ti consente di acquisire video su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per rivivere i tuoi ricordi in tre dimensioni su Apple Vision Pro

• Velocità di messa a fuoco della fotocamera del teleobiettivo migliorata durante l’acquisizione di piccoli oggetti lontani su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Messaggi

• La freccia di recupero ti consente di passare facilmente al primo messaggio non letto in una conversazione toccando la freccia visibile nell’angolo in alto a destra

• L’opzione Aggiungi adesivo nel menu contestuale ti consente di aggiungere un adesivo direttamente a una bolla

• Gli aggiornamenti Memoji includono la possibilità di regolare la forma del corpo di qualsiasi Memoji

• Contact Key Verification fornisce avvisi automatici e codici di verifica dei contatti per aiutare a verificare che le persone che si trovano ad affrontare minacce digitali straordinarie stiano inviando messaggi solo alle persone a cui intendono rivolgersi

Meteo

• Le quantità di precipitazioni ti aiutano a rimanere aggiornato sulle condizioni di pioggia e neve per un determinato giorno nei successivi 10 giorni

• I nuovi widget ti consentono di scegliere tra le precipitazioni della prossima ora, le previsioni giornaliere, gli orari di alba e tramonto e le condizioni attuali come qualità dell’aria, sensazione e velocità del vento

• L’istantanea della mappa del vento ti aiuta a valutare rapidamente i modelli del vento e ad accedere alla sovrapposizione animata della mappa del vento per prepararti alle condizioni del vento previste per le prossime 24 ore

• Il calendario lunare interattivo ti consente di visualizzare facilmente la fase lunare in qualsiasi giorno del mese successivo

Questo aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e correzioni di bug:

• Supporto Siri per l’accesso privato e la registrazione dei dati dell’app Salute utilizzando la tua voce

• Miglioramenti di AirDrop, tra cui opzioni estese di condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d’imbarco, biglietti per il cinema e altri pass idonei riunendo due iPhone

• La playlist dei brani preferiti in Apple Music ti consente di tornare rapidamente ai brani contrassegnati come preferiti

• L’utilizzo della cronologia di ascolto in Apple Music può essere disabilitato in un Focus in modo che la musica che ascolti non venga visualizzata in Riprodotti di recente o non influenzi i tuoi consigli

• Un nuovo widget orologio digitale ti consente di dare rapidamente un’occhiata all’ora sulla schermata iniziale e mentre sei in standby

• La compilazione automatica migliorata identifica i campi nei PDF e in altri moduli consentendoti di compilarli con informazioni quali nomi e indirizzi dei tuoi contatti

• I nuovi layout della tastiera forniscono supporto per 8 lingue Sámi

• L’avviso di contenuto sensibile per gli adesivi nei Messaggi impedisce che venga mostrato inaspettatamente un adesivo contenente scene di nudo

• Supporto caricabatterie Qi2 per tutti i modelli iPhone 13 e iPhone 14

• Risolve un problema che potrebbe impedire la ricarica wireless in alcuni veicoli