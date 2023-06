Un po’ a sorpresa, e a oltre un mese di distanza dal rilascio delle versioni stabili di iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4 Ventura, watchOS 9.5 e tvOS 16.5, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile dei nuovi iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, watchOS 9.5.2 e macOS 13.4.1 Ventura.

Quelli rilasciati per questi quattro sistemi operativi della mela morsicata si configurano come aggiornamenti minori, che puntano a risolvere alcuni bug emersi sulle precedenti versioni e apportano miglioramenti lato sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi aggiornamenti.

Apple: ecco iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, watchOS 9.5.2 e macOS 13.4.1

Come anticipato in apertura, Apple ha appena rilasciato nuovi aggiornamenti minori per buona parte dei suoi più recenti sistemi operativi, con l’obiettivo di risolvere principalmente alcuni bug non ancora risolti e alcune delle vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple.

Questi aggiornamenti arrivano nel bel mezzo del ciclo di sviluppo del prossimo aggiornamento intermedio dei sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata che ci porterà al rilascio di iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5 Ventura e risultano installabili da tutti i dispositivi che eseguono le precedenti versioni stabili.

L’unico sistema operativo di questa generazione che resta “escluso” da questa tornata di aggiornamenti minori è tvOS 16.

iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1

La build distribuita in veste di iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1 è la 20F75 e va a sostituire la 20F66 che era stata rilasciata come versione “stabile” di iOS 16.5 e iPadOS 16.5 lo scorso 18 maggio. Il changelog dell’aggiornamento, che su iPhone 14 Pro Max ha un peso di poco inferiore ai 283 MB, recita quanto segue:

Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Risolve inoltre un problema che impediva di effettuare la carica con l’adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3.

Come anticipato, questo aggiornamento si configura come il mezzo risolvere alcuni bug presenti su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in avanti) e su tutti gli iPad compatibili.

Inoltre, stando a un nuovo bollettino relativo alla sicurezza, l’aggiornamento risolve due vulnerabilità: la prima (CVE-2023-32434) è a livello di kernel; la seconda (CVE-2023-32439) è relativa a WebKit. Potete trovare maggiori dettagli a questo link.

watchos 9.5.2

La nuova build distribuita in veste di watchOS 9.5.2 è la 20T571 e sostituisce la 22T570 che era stata rilasciata come versione “stabile” di watchOS 9.5.1 nella serata di martedì 30 maggio (e a sua volta sostituiva la precedente 20T562, rilasciata in veste di watchOS 9.5 lo scorso 18 maggio).

In questo caso il changelog ci parla di “importanti correzioni di sicurezza ed è consiogliato a tutti gli utenti”. Anche in questo caso, l’aggiornamento corregge l’importante vulnerabilità a livello di kernel (trovate maggiori dettagli a questo link).

macOS 13.4.1 Ventura

La nuova build distribuita in veste di macOS 13.4.1 Ventura è la 22F82 e sostituisce la 22F66 che era stata rilasciata come versione “stabile” di macOS 13.4 Ventura nella serata di giovedì 18 maggio. Anche in questo caso, il changelog parla di “un aggiornamento che fornisce importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il tuo Mac”.

Nello specifico, anche su macOS vengono risolte le due stesse vulnerabilità segnalate poco sopra (quando parlavamo degli aggiornamenti a iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1), ovvero la CVE-2023-32434 e la CVE-2023-32439). Potete trovare maggiori dettagli a questo link.

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi Apple compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito:

Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere la comparsa della voce “Aggiorna ad iOS 16.5.1” (o ad iPadOS 16.5.1), effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone o l’iPad abbiano almeno il 50% di carica residua o che abbiano almeno il 20% di carica residua e siano collegati alla rete elettrica.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Infine, per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Apple aggiorna anche i vecchi sistemi operativi

Per risolvere le stesse vulnerabilità emerse sui sistemi operativi di ultima generazione, Apple ha rilasciato una tornata di aggiornamenti minori anche per i vecchi sistemi operativi iOS 15, iPadOS 15, macOS 11 Big Sur e macOS 12 Monterey.

Ecco la lista completa degli aggiornamenti rilasciati:

iOS 15.7.7 e iPadOS 15.7.7 (build 19H357)

e (build 19H357) macOS Big Sur 11.7.8 (build 20G1351)

(build 20G1351) macOS Monterey 12.6.7 (build 21G651)

Trattandosi di aggiornamenti di sicurezza (la documentazione relativa è disponibile a questo link), è consigliabile procedere prima possibile con la loro installazione (basterà seguire le indicazioni riportate poco sopra per farlo).

Per quanto riguarda gli iPhone e gli iPad, i modelli coinvolti sono iPhone 6s e 6s Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone SE (prima generazione), iPad Air 2, iPad mini 4 e iPod Touch (settima generazione).

