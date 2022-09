Nella serata di giovedì, Apple ha rilasciato iOS 16.0.2 per tutti gli iPhone compatibili con iOS 16, e non soltanto per gli iPhone 14 come fatto con il precedente iOS 16.0.1 (rilasciato il giorno prima dell’inizio delle vendite dei più recenti smartphone del colosso di Cupertino).

Questo nuovo aggiornamento minore, in realtà, porta con sé un changelog piuttosto corposo perché è stato rilasciato di proposito per risolvere tutta una serie di problematiche riscontrate da molti utenti dopo il rilascio della versione stabile di iOS 16. Scopriamo, quindi, tutte le novità che iOS 16.0.2 porta con sé.

Apple: ecco le novità dell’aggiornamento a iOS 16.0.2

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento iOS 16.0.2 per tutti gli iPhone aggiornati a iOS 16 e non unicamente per gli iPhone 14 (come fatto con iOS 16.0.1).

La notizia dell’arrivo imminente di un nuovo aggiornamento era nell’aria, tanto per le parole twittate da Mark Gurman di Bloomberg lo scorso 19 settembre (che in realtà prevedeva l’aggiornamento per la prossima settimana) quanto per tutte le problematiche che sono emerse negli ultimi giorni con protagonisti, spesso e volentieri, i più recenti iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (anche se ci si aspettava che potesse essere esclusiva proprio dei due top gamma per eccellenza).

Al netto di ciò, la nuova build è la 20A380 e sostituisce la 20A371 rilasciata come iOS 16.0.1 (per gli iPhone 14) e la 20A362 rilasciata come iOS 16 su tutti gli altri iPhone compatibili. L’aggiornamento, che è accompagnato da un corposo changelog e ha una dimensione abbastanza importante (circa 353 MB su iPhone 14 Pro e circa 255 MB su iPhone 12 Pro), punta a risolvere tutti quei fastidiosi bug riscontrati dai vari utenti: tra questi rientrano i problemi delle fotocamere con le app di terze parti e il fastidioso bug del copia-incolla.

Di seguito, riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento a iOS 16.0.2; Apple non ha ancora riportato le note di rilascio dell’aggiornamento (pertanto non sappiamo quali vulnerabilità, lato sicurezza, vengano risolte):

Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui:

– La fotocamera poteva vibrare e causare foto sfocate se utilizzata con alcune app di terze parti su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

– Lo schermo poteva apparire completamente nero durante la configurazione del dispositivo.

– Copiare e incollare da un’app all’altra poteva far comparire una richiesta di autorizzazione più spesso del previsto.

– VoiceOver poteva non essere disponibile dopo il riavvio.

– Gli input tattili potevano non rispondere sugli schermi di alcuni iPhone X, iPhone XR e iPhone 11 dopo un intervento dell’assistenza tecnica.

Come aggiornare gli iPhone a iOS 16.0.2

Per aggiornare uno degli iPhone compatibili (da iPhone 8 in poi) a iOS 16.0.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, individuare la voce “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. Nel caso in cui eseguiate ancora iOS 15.7, dovrete prima eseguire l’aggiornamento alla più recente versione di iOS.

Potrebbero interessarti anche: Apple rilascia le beta 1 di iOS 16.1, tvOS 16.1, watchOS 9.1 e iPadOS 16.1 beta 2 e Apple aumenta la produzione di iPhone 14 Pro; ma già si parla di iPhone 15 Ultra