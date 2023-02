A tre settimane esatte dal rilascio delle versione stabili di iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS 13.2 Ventura, watchOS 9.3 e tvOS 16.3, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile dei nuovi iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, macOS 13.2.1 Ventura, watchOS 9.3.1, tvOS 16.3.2 e la versione 16.3.2 del software per gli HomePod.

Per tutti i sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata si tratta di un aggiornamento minore che mira a risolvere alcuni bug emersi sulle precedenti versioni. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi aggiornamenti.

Apple: ecco iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 e macOS 13.2.1

Come anticipato in apertura, Apple ha appena rilasciato nuovi aggiornamenti minori per tutti i suoi più recenti sistemi operativi, con l’obiettivo di risolvere principalmente alcuni bug non ancora risolti e alcune delle vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple.

Questi aggiornamenti arrivano ancor prima dell’inizio del ciclo di sviluppo del prossimo feature update dei sistemi operativi mobili e non della mela morsicata, ovvero iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura e sono installabili da tutti i dispositivi che eseguono le precedenti versioni stabili.

Per completezza d’informazione, è giusto segnalare che l’aggiornamento per tvOS e per il software degli HomePod fa seguito ad un ulteriore aggiornamento rilasciato nella serata del 6 febbraio, ovvero una settimana fa. Ecco tutte le novità e i dettagli delle nuove build.

iOS 16.3.1 e iPadOS 16.3.1

La build distribuita in veste di iOS 16.3.1 e iPadOS 16.3.1 è la 20D67 e va a sostituire la 20D47 che era stata rilasciata come versione “stabile” di iOS 16.3 e iPadOS 16.3 lo scorso 23 gennaio. Il changelog dell’aggiornamento, che su iPhone 14 Pro ha un peso di poco superiore ai 333 MB, parla semplicemente di un aggiornamento che “include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Questo aggiornamento era trapelato una decina di giorni fa e si configura come il mezzo risolvere alcuni bug presenti (soprattutto legati ad iCloud) su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in avanti) e su tutti gli iPad compatibili. Le note di rilascio complete riportano quanto segue:

Le impostazioni di iCloud potevano non rispondere o essere visualizzate in modo errato se le app utilizzano iCloud

Le richieste di Siri per Dov’è potevano non funzionare

Ottimizzazione di Rilevamento incidenti sui modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro

macOS 13.2.1 Ventura

La nuova build distribuita in veste di macOS 13.2.1 Ventura è la 22D68 e sostituisce la 22D49 che era stata rilasciata come versione “stabile” di macOS 13.2 Ventura nella serata di lunedì 23 gennaio. Anche in questo caso, il changelog parla di “un aggiornamento che include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”, senza meglio specificare le aree su cui vengano apportate le correzioni.

watchOS 9.3.1

La nuova build distribuita in veste di watchOS 9.3.1 è la 20S664 e sostituisce la 20S648 che era stata rilasciata come versione stabile di watchOS 9.3 lo scorso 23 gennaio. Di seguito riportiamo le note di rilascio del nuovo aggiornamento, che ha un peso di 117 MB (su Apple Watch 8): “Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per Apple Watch.”

tvOS 16.3.2 e la versione 16.3.2 del software per HomePod

La nuova build distribuita in veste di tvOS 16.3.1 e della versione 3.1 del software per gli HomePod è la 20K672 e va a sostituire la 20K661 rilasciata come versione stabile di tvOS 16.3.1 lo scorso 6 febbraio (che a sua volta sostituiva la 20K650 rilasciata come versione stabile di tvOS 16.3 lo scorso 24 gennaio). Anche in questo caso, tra le note che accompagnano l’aggiornamento vengono menzionati “miglioramenti a performance e stabilità generali di sistema”. Oltre a ciò, viene corretto un bug relativo a Siri che su HomePod non riusciva a completare una richiesta relativa alla smart home al primo tentativo.

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi Apple compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito:

Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere la comparsa della voce “Aggiorna ad iOS 16.3” (o ad iPadOS 16.3), effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone o l’iPad abbiano almeno il 50% di carica residua o che abbiano almeno il 20% di carica residua e siano collegati alla rete elettrica.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Il sistema operativo tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per quanto concerne il software per gli HomePod, questo viene installato automaticamente dagli smart speaker del colosso di Cupertino.

Infine, per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

