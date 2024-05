A nemmeno una settimana dal rilascio delle Release Candidate e a oltre due mesi dal rilascio dei precedenti aggiornamenti intermedi, Apple ha avviato il rilascio, su tutti i dispositivi compatibili, dei nuovi iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5, tvOS 17.5 e macOS 14.5 Sonoma.

Per tutti e cinque i sistemi operativi di ultima generazione, mobili e non, della mela morsicata si tratta del quinto aggiornamento intermedio, utile per introdurre nuove funzionalità e correggere una lunga serie di bug presenti nelle versioni precedenti. Oltre alle nuove versioni per tutti i sistemi operativi di ultima generazione, il colosso di Cupertino ha rilasciato aggiornamenti per vecchie versioni di iOS e macOS.

Apple rilascia il quinto aggiornamento intermedio per tutti gli OS di ultima generazione

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile del quinto aggiornamento intermedio di tutti i sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici come Release Candidate la scorsa settimana. Prima di scoprire tutti i dettagli e le novità dei vari aggiornamenti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per la precedente versione di iOS e per due vecchie versioni di macOS, oltre a una nuova versione stabile della suite di sviluppo Xcode:

iOS 17.5 e iPadOS 17.5

La build del quinto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21F79 (sostituisce la 21E236 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 17.4.1 lo scorso 21 marzo). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.5 ha un peso di circa 997 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.4.1).

Il changelog completo di iOS 17.5

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di iOS 17.5:

Schermata di blocco

• È disponibile un nuovo sfondo “Raggi del Pride” per la schermata di blocco che celebra la comunità LGBTQ+ e la sua cultura. Notifiche di tracciamento

• Il rilevamento del tracciamento multipiattaforma invia notifiche se un dispositivo Bluetooth di tracciamento compatibile di un altra persona si sta spostando con l’utente per un certo periodo di tempo, a prescindere dal sistema operativo a cui il dispositivo è stato abbinato.

Le novità di iOS 17.5

A differenza del precedente corposissimo aggiornamento intermedio con cui Apple ha “aperto” iOS ai dettami dell’Unione Europea, il nuovo aggiornamento a iOS 17.5 non va a introdurre tante funzionalità.

Le “notifiche di tracciamento” costituiscono la novità più interessante che ha permesso di sbloccare la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google. Riportiamo un passaggio estratto dal comunicato stampa diffuso congiuntamente dai due colossi:

Apple e Google hanno lavorato insieme per creare una specifica di settore – Detecting Unwanted Location Trackers – per i dispositivi di localizzazione Bluetooth che consenta di avvisare gli utenti sia su iOS che su Android se tale dispositivo viene inconsapevolmente utilizzato per tracciarli. Ciò contribuirà a mitigare l’uso improprio dei dispositivi progettati per tenere traccia degli effetti personali. Oggi Apple sta implementando questa funzionalità in iOS 17.5 e Google la sta lanciando sui dispositivi Android 6.0+.

Oltre a questa e all’altra novità riportata nel changelog (ovvero il nuovo sfondo della collezione Pride), segnaliamo che gli iPhone possono ora contare su una nuova modalità di riparazione, utile per velocizzare le pratiche per mandare un melafonino in assistenza. Questa modalità (terza foto della seguente galleria) si può attivare dall’app D0v’è: quando un utente prova a rimuovere l’iPhone tramite l’app, verrà ora accolto dal messaggio “Questo iPhone è collegato al tuo ID Apple e non può essere rimosso finché è online, ma puoi comunque prepararlo per la riparazione“.

Accettando questa proposta, dopo qualche secondo apparirà il badge “Pronto per la riparazione” che indicherà come “Questo dispositivo rimane pienamente funzionale nello stato di riparazione”.

Inoltre, già durante il ciclo di sviluppo, è stata abilitata la distribuzione delle app tramite siti Web, una novità che ha impatto principalmente sugli sviluppatori che aderiscono alle nuove regole pensate per gli utenti dell’Unione Europea e, solo di rimando, sugli utenti finali.

watchOS 10.5

Anche per la più recente versione di watchOS è tempo di ricevere il quinto aggiornamento intermedio, con watchOS 10.5 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi).

La build in distribuzione sul canale stabile è la 21T576 (sostituisce la 21T216 rilasciata come versione stabile di watchOS 10.4 lo scorso 7 marzo) e ha un peso di 445 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 10.4).

Il changelog completo di watchOS 10.5

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di watchOS 10.5:

watchOS 10.5 include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui il nuovo quadrante “Raggi del Pride”, che onora la comunità LGBTQ+ e la sua cultura.

macOS 14.5 Sonoma

La build del quinto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23F79 (sostituisce la 23E224 rilasciata come versione stabile di macOS 14.4.1 lo scorso 25 marzo). La build che porta con sé macOS 14.5 Sonoma ha un peso di 2,43 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 14.4.1 Sonoma). A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

tvOS 17.5 e audioOS 17.5

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo il nuovo aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 17.5 e audioOS 17.5. La nuova versione intermedia di tvOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build 21L569 (sostituisce la 21L227, rilasciata come versione stabile di tvOS 17.4 lo scorso 7 marzo).

Sul fronte delle novità, non c’è molto da segnalare se non il “miglioramento in termini di prestazioni e stabilità”. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, nonché i nuovi aggiornamenti per iOS 16 e macOS 12/13, sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.5 .

. Per aggiornare gli Apple Watch (da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.3 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17.5 .

in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).