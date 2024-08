In parallelo ai cicli di sviluppo che porteranno a iOS 18 e soci, Apple non dimentica quelli che ancora oggi sono i sistemi operativi più recenti sul ramo stabile. A una settimana esatta dal dall’ultimo aggiornamento intermedio, il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti minori per tre dei suoi sistemi operativi di ultima generazione (ovvero iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 e macOS 14.6.1).

Oltre a questi, arriva un nuovo aggiornamento minore anche per la penultima versione di iOS, iPadOS e macOS, versioni con cui si è concluso il supporto ad alcuni dispositivi importanti (come gli iPhone 8 e l’iPhone X). Ecco tutti i dettagli.

Apple aggiorna iOS, iPadOS e macOS: focus su sicurezza e correzione di bug

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuovi aggiornamenti minori per alcuni dei sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17 e macOS, su tutti i dispositivi compatibili. Questi aggiornamenti, che giungono a stretto giro di posta rispetto a iOS 17.6, iPadOS 17.6 e macOS 14.6, puntano principalmente a risolvere alcuni bug e correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1

La build di questo nuovo aggiornamento minore della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi) è la 21G93 (sostituisce la 21G80 rilasciata come iOS 17.6 e iPadOS 17.6 lo scorso 29 luglio).

Il colosso di Cupertino segnala anche la risoluzione di vulnerabilità con questo aggiornamento (anche se il dettaglio non è ancora stato diffuso). A ogni modo, la build che porta con sé iOS 17.6.1 ha un peso di poco inferiore ai 350 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.6).

macOS 14.6.1 Sonoma

La build del nuovo aggiornamento minore della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23G93 (sostituisce la 23G80 rilasciata come versione stabile di macOS 14.6 Sonoma lo scorso 29 luglio). La build che porta con sé macOS 14.6.1 Sonoma ha un peso di 1,42 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 14.5 Sonoma).

L’aggiornamento introduce importanti risoluzioni di bug e aggiornamenti per la sicurezza: pertanto, la sua installazione è consigliata a tutti.

iOS e iPadOS 16.7.10, macOS 13.6.9

Apple non dimentica nemmeno i vecchi iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, rilasciando, come anticipato, un nuovo aggiornamento minore, anche in questo caso con l’obiettivo di correggere ulteriori bug e problematiche emersi sulle precedenti versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e computer Mac:

Il nuovo aggiornamento a iOS 16.7.10 e iPadOS 16.7.10 arriva su tutti i dispositivi compatibili attraverso la build 20H350 (sostituisce la 20H348 rilasciata come iOS 16.7.9 e iPadOS 16.7.9 lo scorso 29 luglio).

e arriva su tutti i dispositivi compatibili attraverso la build (sostituisce la 20H348 rilasciata come iOS 16.7.9 e iPadOS 16.7.9 lo scorso 29 luglio). Il nuovo aggiornamento a macOS 13.6.9 Ventura arriva su tutti i dispositivi compatibili tramite la build 22G830 (sostituisce la 22G820 rilasciata come macOS 13.6.8 Ventura lo scorso 29 luglio).

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, iOS 16, iPadOS 16, macOS 14 Sonoma e macOS 13 Ventura sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre: