Tra le novità annunciate da Apple in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2022 c’è anche il lancio ufficiale del nuovo servizio Apple Pay Later, integrato in Apple Pay ed usabile per qualsiasi transazione che consente il pagamento tramite il servizio proposto dall’azienda di Cupertino. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti Apple avranno la possibilità di dilazionare il pagamento per un determinato acquisto. Ecco tutti i dettagli relativi ad Apple Pay Later appena annunciato da Apple:

Apple Pay Later è il nuovo servizio per dilazionare il pagamento in quattro rate e zero interessi

Il nuovo servizio appena annunciato da Apple punta a rendere ancora più flessibili i pagamenti con Apple Pay. Gli utenti, infatti, potranno scegliere, per qualsiasi acquisto pagato con Apple Pay, sia online che in negozio, di dilazionare la spesa. Il sistema è molto semplice. L’importo da pagare viene suddiviso in quattro rate equivalenti, senza l’applicazione di alcun interesse. Il pagamento rateale si completerà nel corso di sei settimane.

Al momento dell’acquisto, l’utente pagherà la prima rata (pari ad un quarto dell’importo complessivo). Successivamente, le restanti tre rate saranno addebitate con ogni due settimane. La seconda rata, quindi, dovrà essere pagata dopo due settimane mentre la terza dopo quattro settimane. Il pagamento si concluderà alla sesta settimana con il pagamento dell’ultima rata.

L’intera procedura di pagamento è automatizzata. L’utente potrà scegliere, al momento dell’acquisto con Apple Pay, di attivare Apple Pay Later. Le tre rate successive (sempre senza interessi) saranno poi addebitate in automatico sullo strumento di pagamento registrato in Apple Pay, esattamente come già avviene con altri servizi analoghi come quelli offerti da PayPal e Klarna (che però prevedono il pagamento in 3 rate mensili, sempre senza interessi).

Il nuovo servizio per i pagamenti dilazionati senza interessi di Apple arriverà, gradualmente, in tutti i mercati in cui è già attivo Apple Pay. A breve, quindi, anche gli utenti italiani potranno accedere al servizio per pagare in 4 rate senza interessi scegliendo Apple Pay come strumento di pagamento per il saldo dei propri acquisti. Per ora, Apple non ha ancora specificato le tempistiche di rilascio del nuovo servizio.