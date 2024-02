A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti beta 4, Apple ha avviato il rilascio di nuove versioni in anteprima del ciclo per tutti i suoi sistemi operativi, mobili e non, di ultima generazione, differenziando il trattamento tra i due OS “coinvolti” nel DMA e i restanti.

Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato, agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici, le Release Candidate di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, attesi già la settimana prossima per via del DMA nell’Unione Europea. Per watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma, invece, arriva la nuova beta 5, anche se solo per gli sviluppatori registrati. C’è anche spazio per altre versioni in anteprima, tra cui la beta 4 di visionOS 1.1 ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Apple porta a termine il quarto ciclo di sviluppo intermedio per iOS e iPadOS 17

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici delle Release Candidate di iOS 17.4 e iPadOS 17.4; per entrambi, si tratta potenzialmente dell’ultimo step del quarto ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti ma soprattutto per aggiungere tutte quelle funzionalità necessarie per soddisfare il Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea. Per watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma è tempo delle beta 5, rese attualmente disponibili sono per gli sviluppatori registrati.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che per iOS e iPadOS dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso per la prossima settimana, secondo quanto confermato dalla stessa Apple e secondo quanto previsto dal DMA (che fissa un termine ultimo per apportare le modifiche al 7 marzo 2024); per gli altri OS di nuova generazione, il quarto ciclo di sviluppo continua a una velocità diversa e probabilmente seguirà tempistiche analoghe a quelle seguite dagli OS della precedente generazione (dato che iOS 16.4 e soci vennero rilasciati il 27 marzo 2023).

Prima di andare avanti, però, vi segnaliamo che il colosso di Cupertino ha anche rilasciato nuove build in anteprima per vecchie versioni di macOS, iOS e iPadOS e per la piattaforma di sviluppo Xcode:

La quinta build in anteprima del quarto aggiornamento intermedio di iOS, al momento disponibile nelle versioni “per sviluppatori” e “pubblica” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nelle versioni “per sviluppatori” e “pubblica” su tutti gli iPad compatibili, è la 21E217 (sostituisce la 21E5209b rilasciata come beta 4 di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 nella serata del 20 febbraio 2024).

Nello specifico di iOS 17.4, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 6,31 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.3.1). Nel caso in cui sviluppatori o beta tester pubblici non riscontrassero bug o malfunzionamenti, questa stessa build sarà poi distribuita, la prossima settimana, via OTA su tutti i dispositivi supportati.

Beta 5 di macOS 14.4 Sonoma

La quinta build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23E5211a (sostituisce la 23E5205c rilasciata come beta 4 di macOS 14.4 Sonoma): stando alla stabilità della build, la classificazione passa da “c” a “a”, raggiungendo il punto più alto nella scala della stabilità (sulla carta).

Beta 5 di watchOS 10.4

La quinta build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21T5219a (sostituisce la 21T5213a rilasciata come beta 3 di watchOS 10.4).

A differenza di quanto avvenuto coi due precedenti cicli di sviluppo intermedi, in questo caso cambia la prima lettera del codice della build (è passata da “S” a “T”) e quindi potremmo assistere all’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo stesso. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “a”, al pari della precedente build.

Beta 5 di tvOS 17.4 e audioOS 17.4

La quinta build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21L5225a (sostituisce la 21L5222a rilasciata come beta 4 di tvOS 17.4).

Come segnalato nel caso della nuova versione in anteprima di watchOS, anche nel caso del nuovo ciclo di sviluppo intermedio di tvOS e audioOS abbiamo assistito al cambio della prima lettera nel codice della build (passa da “K” a “L”): ciò potrebbe configurare questo come un aggiornamento “importante” con alcune novità. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build rimane classificata come “a”, denotando (sulla carta) il miglior livello possibile di stabilità.

Beta 4 di visionOS 1.1

Il primo ciclo di sviluppo intermedio per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro (in vendita da inizio mese negli Stati Uniti), prosegue parallelamente con quelli attualmente in essere per gli altri OS: il team di sviluppo ha infatti rilasciato la nuova beta 4 di visionOS 1.1 tramite la build 21O5203a (sostituisce la 21O5197a rilasciata come beta 3 di visionOS 1.1 lo scorso 20 febbraio): stando alla classificazione della stabilità, la build rimane classificata come “a”, denotando la piena stabilità.

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

C’è molto interesse verso questo ciclo di sviluppo perché Apple dovrà necessariamente apportare tutte le modifiche annunciate poche ore fa, utili per conformarsi al Digital Markets Act (DMA); tali modifiche (sideload delle app, store di terze parti, meccanismi di elaborazione dei pagamenti di terze parti), che investiranno iOS, l’App Store e il browser Safari, avranno effetto sul territorio parte dell’Unione Europea, includendo sviluppatori e utenti finali.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 17.4 e iPadOS 17.4 sono già disponibili sia per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici iscritti al programma “Apple Beta Software Program”.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le precedenti versioni in anteprima, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori o per beta tester pubblici (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple e nemmeno al programma beta ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno seguire questa guida in cui vi spieghiamo come fare.

Le nuove beta 5 dei sistemi operativi watchOS 10.4, tvOS 17.4 e macOS 14.4 Sonoma, invece, sono attualmente disponibili solo per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato: aggiorneremo l’articolo nel momento in cui verranno rilasciate anche ai beta tester pubblici.

