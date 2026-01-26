Come previsto da un’indiscrezione di qualche settimana fa e nel pieno rispetto dello spoiler di poche ore fa in occasione del lancio dell’AirTag di seconda generazione, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per alcuni dei sistemi operativi di ultima generazione.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato agli utenti iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 su tutti i dispositivi compatibili, oltre a nuovi aggiornamenti minori che coinvolgono vecchie versioni di iOS e iPadOS. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple: arrivano aggiornamenti minori per alcuni degli “OS 26.2”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di un nuovo aggiornamento minore, che funge anche da patch correttiva, per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2025-26.

Nello specifico, il colosso di Cupertino sta distribuendo iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 su tutti i dispositivi compatibili per risolvere alcuni bug presenti nella precedente versione e, soprattutto, per implementare la compatibilità con il nuovo AirTag di seconda generazione.

iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1

Apple ha rilasciato iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

La build che porta con sé questa patch correttiva è la 23C71 (sostituisce la 23C55 rilasciata come versione stabile di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 lo scorso 12 dicembre). L’aggiornamento a iOS 26.2.1 ha un peso di 553,6 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.2).

watchOS 26.2.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di watchOS, con watchOS 26.2.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S314 (sostituisce la 23S303 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.2 lo scorso 12 dicembre). Questo aggiornamento ha un peso di 288 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.2).

Le novità: il changelog è abbastanza eloquente

Il changelog ufficiale che accompagna gli aggiornamenti a iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 è identico e piuttosto scarno, limitandosi a suggerire la novità più importante e parlando di generiche risoluzioni di problemi.

“Questo aggiornamento fornisce il supporto per AirTag (2ª generazione) e risoluzioni di problemi.”

Delle nuove funzioni che accompagnano il nuovo AirTag di seconda generazione abbiamo parlato all’interno di un articolo dedicato al lancio: nel caso degli Apple Watch, ma solo per coloro che possiedono Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2 e i modelli successivi delle due gamme, arriva la funzionalità Posizione precisa che consente la localizzazione “precisa” degli oggetti a cui è attaccato l’AirTag direttamente dallo smartwatch.

Apple ha aggiornato anche tante vecchie versioni di iOS e iPadOS

Oltre agli aggiornamenti per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per vecchie (o addirittura vecchissime) versioni di iOS e iPadOS, con l’obiettivo di risolvere bug e probabilmente alcune vulnerabilità in ambito sicurezza:

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):