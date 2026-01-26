Come previsto da un’indiscrezione di qualche settimana fa e nel pieno rispetto dello spoiler di poche ore fa in occasione del lancio dell’AirTag di seconda generazione, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per alcuni dei sistemi operativi di ultima generazione.
Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato agli utenti iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 su tutti i dispositivi compatibili, oltre a nuovi aggiornamenti minori che coinvolgono vecchie versioni di iOS e iPadOS. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.
Indice:
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Apple: arrivano aggiornamenti minori per alcuni degli “OS 26.2”
Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di un nuovo aggiornamento minore, che funge anche da patch correttiva, per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2025-26.
Nello specifico, il colosso di Cupertino sta distribuendo iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 su tutti i dispositivi compatibili per risolvere alcuni bug presenti nella precedente versione e, soprattutto, per implementare la compatibilità con il nuovo AirTag di seconda generazione.
iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1
Apple ha rilasciato iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).
La build che porta con sé questa patch correttiva è la 23C71 (sostituisce la 23C55 rilasciata come versione stabile di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 lo scorso 12 dicembre). L’aggiornamento a iOS 26.2.1 ha un peso di 553,6 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.2).
watchOS 26.2.1
Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di watchOS, con watchOS 26.2.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S314 (sostituisce la 23S303 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.2 lo scorso 12 dicembre). Questo aggiornamento ha un peso di 288 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.2).
Le novità: il changelog è abbastanza eloquente
Il changelog ufficiale che accompagna gli aggiornamenti a iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1 è identico e piuttosto scarno, limitandosi a suggerire la novità più importante e parlando di generiche risoluzioni di problemi.
“Questo aggiornamento fornisce il supporto per AirTag (2ª generazione) e risoluzioni di problemi.”
Delle nuove funzioni che accompagnano il nuovo AirTag di seconda generazione abbiamo parlato all’interno di un articolo dedicato al lancio: nel caso degli Apple Watch, ma solo per coloro che possiedono Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2 e i modelli successivi delle due gamme, arriva la funzionalità Posizione precisa che consente la localizzazione “precisa” degli oggetti a cui è attaccato l’AirTag direttamente dallo smartwatch.
Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Apple ha aggiornato anche tante vecchie versioni di iOS e iPadOS
Oltre agli aggiornamenti per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per vecchie (o addirittura vecchissime) versioni di iOS e iPadOS, con l’obiettivo di risolvere bug e probabilmente alcune vulnerabilità in ambito sicurezza:
- iOS 18.7.4 e iPadOS 18.7.4 tramite la build 22H218 (sostituisce la precedente 22H217 rilasciata lo scorso 12 dicembre come versione stabile di iOS 18.7.3 e iPadOS 18.7.3)
- iOS 16.7.13 e iPadOS 16.7.13 tramite la build 20H365 (sostituisce la precedente 20H364 rilasciata lo scorso 15 settembre come versione stabile di iOS 16.7.12 e iPadOS 16.7.12)
- iOS 15.8.5 e iPadOS 15.8.5 tramite la build 19H402 (sostituisce la precedente 19H394 rilasciata lo scorso 15 settembre come versione stabile di iOS 15.8.5 e iPadOS 15.8.5)
- iOS 12.5.8 e iPadOS 12.5.8 tramite la build 16H88 (sostituisce la precedente 16H81 rilasciata il 23 gennaio 2023 come versione stabile di iOS 12.5.7 e iPadOS 12.5.7)
Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple
Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):
- Per aggiornare un iPhone a iOS 26.2.1 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.2.1 sugli iPad.
- Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 26.2.1, l’app Watch richiede che sull’iPhone associato esegua almeno iOS 26.2.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione TP-Link Archer NX600, il router 5G per gli "sfibrati"
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo