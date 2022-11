A poco più di due settimane dal rilascio dei precedenti aggiornamenti, ovvero le versioni stabili di iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS 13 (questi ultimi due al loro debutto assoluto), Apple ha rilasciato in forma stabile iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 e macOS 13.0.1 Ventura per tutti i dispositivi compatibili.

Si tratta senza dubbio di aggiornamenti minori mirati a risolvere bug riscontrati nelle precedenti versioni stabili e che non introducono nuove funzionalità: il colosso di Cupertino è attualmente concentrato nello sviluppo dei vari iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1 Ventura, watchOS 9.2 e tvOS 16.2 che arriveranno in forma stabile nel mese di dicembre e che attualmente sono giunti alla beta 2 del loro percorso di sviluppo.

Apple: ecco iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 e macOS 13.0.1

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per tre dei suoi più recenti sistemi operativi, con l’obiettivo di risolvere principalmente alcuni bug e alcune delle vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple. Ecco tutte le novità:

iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1

La build distribuita in veste di iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1 è la 20B101 e sostituisce la 20B82 che era stata rilasciata come versione “stabile” di iOS 16. 1 e iPadOS 16.1 lo scorso 24 ottobre. Il changelog dell’aggiornamento, che su iPhone 14 Pro ha un peso di poco superiore ai 355 MB, parla semplicemente di un aggiornamento che “include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. Sebbene Apple non menzioni quali problemi vengano effettivamente risolti, è molto probabile che tra questi rientrino il bug legato al Wi-Fi (disconnessioni casuali e impossibilità di connettersi) e altri problemi legati a rallentamenti casuali nelle animazioni e nelle operazioni principali del sistema (come l’accesso alla ricerca Spotlight).

macOS 13.0.1 Ventura

Per quanto concerne macOS 13.0.1 Ventura la nuova build è la 22A400 e va a sostituire la 22A380 che era stata rilasciata come versione “stabile” di macOS 13 Ventura lo scorso 24 ottobre. Anche in questo caso, il changelog parla di “un aggiornamento che include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito:

Per iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone o iPad, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA.

Per quanto concerne macOS, invece, l’aggiornamento è accessibile andando nel menu Apple dal proprio computer Mac e seguendo il percorso “Impostazioni di Sistema > Aggiornamento Software”.

