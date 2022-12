Al culmine di un percorso di sviluppo iniziato lo scorso 25 ottobre, Apple si appresta a rilasciare in forma stabile i nuovi iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura, nuovi aggiornamenti intermedi di tutti i sistemi operativi della mela morsicata.

Presentati lo scorso 6 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC 2022, iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 sono stati rilasciati in forma stabile lo scorso 12 settembre, arrivando ora al secondo aggiornamento intermedio; per iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, invece, si tratta del primo aggiornamento intermedio. Scopriamo dunque tutte le novità delle nuove versioni di questi sistemi operativi, che verranno rilasciati a tutti a partire da questa sera.

Apple si appresta a rilasciare iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Come confermato dal rilascio delle Release Candidate di giovedì scorso, questa sera Apple inizierà a distribuire i nuovi aggiornamenti intermedi per iOS e iPadOS, ovvero iOS 16.2 e iPadOS 16.2, su tutti i dispositivi compatibili.

Durante il percorso di sviluppo, iniziato lo scorso 25 ottobre e portato avanti con quattro beta e una Release Candidate, abbiamo potuto apprezzare l’introduzione di un gran numero di nuove funzionalità e l’ottimizzazione di tante funzionalità già introdotte in precedenza.

Tutte le novità di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Al pari ogni aggiornamento intermedio, anche iOS 16.2 e iPadOS 16.2 introducono sui dispositivi compatibili un gran numero di nuove funzionalità.

Arriva l’app Freeform

Freeform è una nuova app di collaborazione che offre agli utenti la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico posto: l’interfaccia si manifesta come una sorta di lavagna condivisa nella quale gli utenti collaborano in tempo reale. È possibile avviare chiamate FaceTime con i collaboratori, visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche degli altri tramite l’app Messaggi.

è una nuova app di collaborazione che offre agli utenti la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico posto: l’interfaccia si manifesta come una sorta di lavagna condivisa nella quale gli utenti collaborano in tempo reale. È possibile avviare chiamate FaceTime con i collaboratori, visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche degli altri tramite l’app Messaggi. Novità di Stage Manager

La funzionalità Stage Manager viene potenziata e, finalmente, supporta nuovamente i display esterni, ma solo sugli iPad con chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2 .

La funzionalità viene potenziata e, finalmente, supporta nuovamente i display esterni, ma solo sugli iPad con chip e . Nuova architettura per l’app Casa

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 introducono un nuovo aggiornamento all’architettura dell’app Casa , pensato per migliorare le prestazioni generali (maggiori velocità e affidabilità, soprattutto per le case con parecchi dispositivi smart). Apple aveva promesso questo aggiornamento già prima del lancio di iOS 16 , affermando che sarebbe arrivato in separata sede.

e introducono un nuovo aggiornamento all’architettura dell’app , pensato per migliorare le prestazioni generali (maggiori velocità e affidabilità, soprattutto per le case con parecchi dispositivi smart). Apple aveva promesso questo aggiornamento già prima del lancio di , affermando che sarebbe arrivato in separata sede. Novità per gli SOS Emergenza

È stata aggiunta una nuova opzione che consente agli utenti di segnalare all’azienda quando l’ SOS Emergenza viene attivato involontariamente: in sostanza, viene richiesto un feedback agli utenti tramite un messaggio che chiede se “Hai attivato intenzionalmente l’SOS Emergenza sul tuo iPhone?“.

È stata aggiunta una nuova opzione che consente agli utenti di segnalare all’azienda quando l’ viene attivato involontariamente: in sostanza, viene richiesto un feedback agli utenti tramite un messaggio che chiede se “Hai attivato intenzionalmente l’SOS Emergenza sul tuo iPhone?“. Novità per le Attività in tempo reale

Le Attività in tempo reale guadagnano il supporto alle app di terze parti: pertanto, gli sviluppatori possono implementare le loro app per sfruttare questa funzionalità, novità di iOS 16 .

Le Attività in tempo reale guadagnano il supporto alle app di terze parti: pertanto, gli sviluppatori possono implementare le loro app per sfruttare questa funzionalità, novità di . Nuovi widget per la schermata di blocco personalizzabile

Apple ha aggiunto nuovi widget di due app proprietarie tra quelli con cui è possibile personalizzare la schermata di blocco. Nello specifico, arrivano due widget dell’app Sonno (uno mostra una raccolta di grafici per le ultime sette notti, l’altro mostra i dati sull’ultima notte), che si uniscono a quelli già disponibili per la schermata iniziale, e un widget relativo alla sezione “Farmaci” dell’app Salute .

Apple ha aggiunto nuovi widget di due app proprietarie tra quelli con cui è possibile personalizzare la schermata di blocco. Nello specifico, arrivano due widget dell’app (uno mostra una raccolta di grafici per le ultime sette notti, l’altro mostra i dati sull’ultima notte), che si uniscono a quelli già disponibili per la schermata iniziale, e un widget relativo alla sezione “Farmaci” dell’app . Novità per l’Always-on Display degli iPhone 14 Pro

Con iOS 16.2 , Apple ha leggermente modificato l’Always-on Display degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, avvicinandone il concetto a quello visto e rivisto sugli smartphone Android. Gli utenti che eseguono la beta, infatti, potranno decidere di privare l’Always-on Display dello sfondo sfumato, della visualizzazione delle notifiche o, in ultimo, di spogliarlo di entrambe le cose: in questo modo, verranno visualizzate unicamente data e ora nell’Always-on-Display.

Con , Apple ha leggermente modificato l’Always-on Display degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, avvicinandone il concetto a quello visto e rivisto sugli smartphone Android. Gli utenti che eseguono la beta, infatti, potranno decidere di privare l’Always-on Display dello sfondo sfumato, della visualizzazione delle notifiche o, in ultimo, di spogliarlo di entrambe le cose: in questo modo, verranno visualizzate unicamente data e ora nell’Always-on-Display. Connettività 5G in India

Sebbene non ci riguardi in prima persona, è giusto sottolineare che, con iOS 16.2 , Apple ha abilitato la connettività 5G in India, con gli operatori Airtel e Jio .

Sebbene non ci riguardi in prima persona, è giusto sottolineare che, con , Apple ha abilitato la connettività 5G in India, con gli operatori e . Novità per Game Center

Game Center riceve il supporto a SharePlay per i giochi multiplayer in modo da poter giocare con altre persone durante una chiamata FaceTime. Inoltre, viene introdotto il widget “Attività” che consente di vedere a cosa stanno giocando gli amici direttamente dalla schermata iniziale dell’iPhone.

Game Center riceve il supporto a SharePlay per i giochi multiplayer in modo da poter giocare con altre persone durante una chiamata FaceTime. Inoltre, viene introdotto il widget “Attività” che consente di vedere a cosa stanno giocando gli amici direttamente dalla schermata iniziale dell’iPhone. Novità per Apple Music

L’app predefinita per lo streaming musicale di iOS si arricchisce con nuove animazioni quando si avvia la riproduzione/si mette in pausa e quando si passa al brano successivo o precedente. Inoltre, arriva Apple Music Sing , la nuova funzionalità che trasforma Apple Music in un vero e proprio karaoke, annunciata dal colosso di Cupertino la scorsa settimana.

L’app predefinita per lo streaming musicale di si arricchisce con nuove animazioni quando si avvia la riproduzione/si mette in pausa e quando si passa al brano successivo o precedente. Inoltre, arriva , la nuova funzionalità che trasforma Apple Music in un vero e proprio karaoke, annunciata dal colosso di Cupertino la scorsa settimana. Protezione avanzata dei dati

Si tratta dell’aggiunta della crittografia end-to-end al Backup del dispositivo e dei messaggi su iCloud, alle Note, alle Foto, ai Promemoria, a iCloud Drive, ai segnalibri di Safari, alle Scorciatoie di Siri, ai Memo vocali e ai pass su Apple Wallet; le uniche categorie non coperte dalla crittofrafia end-to-end rimarranno iCloud Mail, Contatti e Calendario. Si tratta di una delle tre novità in tema sicurezza del cloud presentate la scorsa settimana dal colosso di Cupertino.

Si tratta dell’aggiunta della crittografia end-to-end al Backup del dispositivo e dei messaggi su iCloud, alle Note, alle Foto, ai Promemoria, a iCloud Drive, ai segnalibri di Safari, alle Scorciatoie di Siri, ai Memo vocali e ai pass su Apple Wallet; le uniche categorie non coperte dalla crittofrafia end-to-end rimarranno iCloud Mail, Contatti e Calendario. Si tratta di una delle tre novità in tema sicurezza del cloud presentate la scorsa settimana dal colosso di Cupertino. Nuovo limite temporale per la condivisione pubblica tramite AirDrop

Il sistema di condivisione integrato nei dispositivi Apple riceve un limite temporale quando si abilita la condivisione con “Tutti”: adesso, questa modalità è attivabile per un massimo di 10 minuti.

Oltre a tutte queste novità, iOS 16.2 e iPadOS 16.2 vanno a correggere un gran numero di bug (tra cui quelli relativi alla ricerca in Messaggi, alle animazioni sui display ProMotion e alla sincronizzazione delle note con iCloud) e a portare nuovi aggiornamenti dal punto di vista della sicurezza.

Modelli di iPhone e iPad compatibili con iOS e iPadOS 16.2

I modelli di iPhone e iPad supportati dal nuovo aggiornamento, rimangono gli stessi supportati dalle versioni iniziali di iOS 16 e iPadOS 16:

macOS 13.1 Ventura arriva stasera su tutti i computer Apple supportati

Archiviati i discorsi sui sistemi operativi per iPhone e iPad, passiamo al più recente sistema operativo per i computer Mac, che stasera riceverà il primo aggiornamento intermedio, ovvero macOS 13.1 Ventura.

Al pari degli altri sistemi operativi della mela morsicata, la nuova versione di macOS è giunta al termine di un lungo percorso di sviluppo iniziato lo scorso 25 ottobre con il rilascio della beta 1 ed è culminato con il rilascio della Release Candidate rilasciata giovedì scorso.

Tutte le novità di macOS 13.1 Ventura

Il nuovo macOS 13.1 Ventura non va a stravolgere tutto ciò che il colosso di Cupertino ha messo in campo con la prima release stabile dello scorso ottobre, ma introduce alcune nuove funzionalità che illustreremo qui di seguito.

Arriva l’app Freeform

Anche i computer Mac possono contare su questo strumento di collaborazione, illustrato poco sopra.

Anche i computer Mac possono contare su questo strumento di collaborazione, illustrato poco sopra. Aggiornamento all’architettura dell’app Casa

Anche in questo caso, vale il discorso fatto poco sopra nella sezione dedicata alle novità di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Anche in questo caso, vale il discorso fatto poco sopra nella sezione dedicata alle novità di e Novità per gli AirTag

Con macOS 13.1 Ventura, Apple ha aggiunto la possibilità di far suonare gli AirTag utilizzando l’app Dov’è sul proprio computer Mac. In precedenza, gli utenti potevano semplicemente ottenere indicazioni sulla posizione ma senza far suonare gli AirTag; per farli suonare, era necessario rivolgersi all’app Dov’è su iPhone e iPad.

Modelli di computer Mac compatibili con macOS 13 Ventura

Nel corso del 2022, Apple ha completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari targati Apple Silicon; questo ha portato a delle inevitabili ripercussioni anche sul numero di modelli Mac Intel compatibili con la più recente versione del sistema operativo, in drastico calo rispetto ai modelli compatibili con la versione precedente: di fatto, sono stati fatti fuori tutti i modelli lanciati prima del 2017.

L’elenco dei computer Mac compatibili con il macOS 13.1 Ventura rimane lo stesso rispetto alla prima versione stabile di macOS 13:

Gli Apple Watch supportati attendono watchOS 9.2

Anche il sistema operativo da polso di Apple si appresta ad aggiornarsi, con watchOS 9.2 che è ormai dietro l’angolo. Sebbene gli aggiornamenti intermedi di watchOS non siano soliti portare nuove funzionalità a bordo degli Apple Watch supportati, watchOS 9.2 introduce una nuova funzionalità:

Race Route Workout

Apple ha aggiunto la nuova funzionalità di allenamento “Percorso di gara” pensata per i corridori, con lo scopo di aiutarli a migliorarsi rispetto all’allenamento precedente e battere il proprio record personale, in una vera e propria gara contro se stessi: si tratta di uno strumento molto utile sia per gli abitudinari (coloro che seguono già sempre lo stesso percorso) che per coloro che volessero prepararsi in maniera ottimale e possono ora contare su un nuovo alleato.

Apple Watch compatibili con watchOS 9.2

Al pari di quanto detto prima, neanche watchOS 9.2 cambia le carte in tavola per quanto concerne i modelli supportati e che quindi possono ricevere l’aggiornamento:

Apple pronta a rilasciare anche tvOS 16.2

Arriviamo all’ultimo sistema operativo che stasera riceverà il nuovo aggiornamento: parliamo di tvOS 16.2, che arriverà su tutti i modelli di Apple TV compatibili, ovvero Apple TV HD e le Apple TV 4K di prima, seconda e terza generazione.

Al pari di watchOS, anche gli aggiornamenti minori di tvOS non sono soliti introdurre nuove funzionalità. Tuttavia, tvOS 16.2 introduce alcune interessanti novità:

Riconoscimento vocale di Siri

Si tratta di una funzionalità già disponibile sugli smart speaker HomePod ma che ora arriva anche sulle Apple TV : in sostanza, Siri è in grado di identificare e distinguere le persone in base alla voce; in questo modo, l’assistente potrà fornire risultati specifici e più mirati a seconda di chi gli porrà una richiesta. Il sistema tvOS può associare il profilo vocale dell’utente presente sull’ iPhone , in modo che possa immediatamente riconoscerne la voce.

Si tratta di una funzionalità già disponibile sugli smart speaker HomePod ma che ora arriva anche sulle : in sostanza, Siri è in grado di identificare e distinguere le persone in base alla voce; in questo modo, l’assistente potrà fornire risultati specifici e più mirati a seconda di chi gli porrà una richiesta. Il sistema può associare il profilo vocale dell’utente presente sull’ , in modo che possa immediatamente riconoscerne la voce. Apple Music Sing

Al pari di iOS 16.2 e iPadOS 16.2, anche tvOS 16.2 metterà a disposizione degli utenti la nuova funzionalità Apple Music Sing; questa sarà utilizzabile solo sulle più recenti Apple TV 4K e da coloro che posseggono un abbonamento ad Apple Music.

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi alle 19:00 ore italiane. Pertanto, anche in questo caso, iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura inizieranno ad essere distribuiti dalle 19:00 di oggi, lunedì 12 dicembre.

Per tutte e cinque le nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

Potrebbero interessarti anche: Tim Cook dà il via libera ai chip Apple fatti in casa e Ericsson e Apple mettono fine alla loro guerra sui brevetti