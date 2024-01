Apple ha rilasciato iOS e iPadOS 17.3, macOS 14.3 e watchOS 10.3: ecco le novità

A cinque giorni dal rilascio delle Release Candidate e a circa un mese e mezzo dal rilascio dei precedenti aggiornamenti intermedi, Apple ha avviato il rilascio su tutti i dispositivi compatibili dei nuovi iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 e macOS 14.3 Sonoma.

Per tutti e cinque i sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata si tratta del terzo aggiornamento intermedio, utile per introdurre nuove funzionalità e correggere una lunga serie di bug presenti nelle versioni precedenti. Oltre alle nuove versioni per tutti i sistemi operativi di ultima generazione, il colosso di Cupertino ha rilasciato aggiornamenti per vecchie versioni di iOS, iPadOS e macOS.

Apple rilascia il terzo aggiornamento intermedio per tutti gli OS di ultima generazione

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile del terzo aggiornamento intermedio di tutti i sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici nella serata italiana di mercoledì 17 gennaio 2024, a seguito della presentazione della collezione Black Unity 2024. Scopriamo tutti i dettagli e le novità dei vari aggiornamenti.

iOS 17.3 e iPadOS 17.3

La build del terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21D50 (sostituisce la 21C66 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 17.2.1 lo scorso 19 dicembre). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.3 ha un peso di circa 683 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.2.1).

Le novità di iOS 17.3

A differenza dei primi due aggiornamenti intermedi, con iOS 17.3 non abbiamo assistito all’introduzione di tantissime funzionalità. All’atto pratico, le uniche novità tangibili sono la funzionalità “Protezione del dispositivo rubato”, il nuovo sfondo Unity Bloom per la schermata di blocco personalizzabile e la schermata iniziale, alcune modifiche ai widget del meteo, le playlist collaborative e le reazioni emoji su Apple Music.

A queste novità se ne aggiungono altre “minori”, come la nuova schermata che si presenta alla selezione della modalità di registrazione “Spatial Video” (solo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). L’aggiornamento si completa poi con le classiche risoluzioni di bug e di vulnerabilità in termini di sicurezza.

Il changelog completo di iOS 17.3

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di iOS 17.3:

Protezione del dispositivo rubato

• “Protezione del dispositivo rubato” aumenta la sicurezza di iPhone e dell’ID Apple richiedendo Face ID o Touch ID senza la possibilità di usare il codice per eseguire determinate azioni.

• Il ritardo di sicurezza richiede Face ID o Touch ID, un’attesa di un’ora e un’ulteriore autenticazione biometrica prima di consentire l’esecuzione di operazioni sensibili, come la modifica del codice del dispositivo o della password dell’ID Apple. Schermata di blocco

• Il nuovo sfondo Unità onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia della comunità nera. Musica

• La collaborazione alle playlist ti consente di invitare gli amici e le amiche ad aggiungere, rimuovere e riordinare i brani delle tue playlist.

• Le reazioni con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi brano nelle playlist collaborative. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti:

• Il supporto per AirPlay in hotel ti consente di trasmettere contenuti direttamente alla TV nella tua stanza in alcuni alberghi.

• “AppleCare e garanzia” in Impostazioni mostra la copertura per tutti i dispositivi su cui hai effettuato l’accesso con l’ID Apple.

• Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato (tutti i modelli di iPhone 14 e di iPhone 15).

watchOS 10.3

Anche per la più recente versione di watchOS è tempo di ricevere il terzo aggiornamento intermedio, con watchOS 10.3 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi).

La build in distribuzione sul canale stabile è la 21S644 (sostituisce la 21S364 rilasciata come versione stabile di watchOS 10.2 lo scorso 11 novembre) e ha un peso di 544 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 10.2).

Il changelog completo di watchOS 10.3

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di watchOS 10.3:

watchOS 10.3 include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui il nuovo quadrante “Fiori dell’unità”, che onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia della comunità nera.

macOS 14.3 Sonoma

La build del terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23D56 (sostituisce le 23C71 rilasciata come versione stabile di macOS 14.2.1 lo scorso 19 dicembre). La build che porta con sé macOS 14.3 Sonoma ha un peso di 2,68 GB su MacBook Air 15 (provenendo da macOS 14.2.1 Sonoma).

Il changelog completo di macOS 14.3 Sonoma

A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple. Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di macOS 14.3 Sonoma.

macOS 14.3 Sonoma introduce aggiornamenti ad Apple Music, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il Mac. La collaborazione alle playlist di Apple Music ti consente di invitare gli amici e le amiche ad aggiungere, rimuovere e riordinare i brani delle tue playlist.

Le reazioni con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi brano nelle playlist collaborative di Apple Music.

“AppleCare e garanzia” in Impostazioni mostra la copertura per tutti i dispositivi su cui hai effettuato l’accesso con l’ID Apple.

tvOS 17.3 e audioOS 17.3

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo il nuovo aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 17.3 e audioOS 17.3. La nuova versione intermedia di tvOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build 21K646 (sostituisce la 21K365, rilasciata come versione stabile di tvOS 17.2 lo scorso 11 dicembre).

Sul fronte delle novità, non c’è molto da segnalare se non il “miglioramento in termini di prestazioni e stabilità”, oltre all’introduzione di una piccola novità su Apple TV (torna la “Lista dei desideri” per film e programmi TV). A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Apple aggiorna anche vecchie versioni di iOS, iPadOS e macOS

Apple non dimentica le vecchie versioni dei propri sistemi operativi, ancora molto utilizzati da utenti che non possiedono un dispositivo compatibile con le più recenti versioni dei sistemi operativi o, semplicemente, da utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio all’ultima versione del sistema operativo.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti, pensati per la correzione dei bug e per la risoluzione di alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza, per le due precedenti versioni di iOS, iPadOS e macOS:

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, nonché i nuovi aggiornamenti per iOS e iPadOS 15/16 e macOS 12/13, sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.3 .

. Per aggiornare gli Apple Watch (da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.3 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17.3 .

in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).