Dopo decine e decine di prove di smartwatch di vario tipo, ecco la nostra selezione ai migliori smartwatch dell’anno, pensata per chi è alla ricerca di un dispositivo che unisca funzioni smart a un monitoraggio completo del proprio benessere fisico. Con questa guida, aggiornata mensilmente, vogliamo offrirvi un punto di riferimento affidabile per orientarvi nell’ampia gamma di orologi intelligenti presenti sul mercato.

Gli smartwatch, dopo un boom iniziale, hanno attraversato fasi altalenanti. L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a un periodo di crescita più lenta, soprattutto a causa di una mancanza di novità nel software. Oggi, però, il panorama è letteralmente cambiato: Wear OS, grazie al rinnovato impegno di Google e alla collaborazione con Samsung, ha visto un rilancio importante.

Anche Huawei sta lavorando al proprio ecosistema, puntando su HarmonyOS per i suoi wearable, con l’obiettivo di creare un ambiente integrato che, nel tempo, potrebbe competere con Android per funzionalità e versatilità.

In questa guida troverete una selezione dei migliori smartwatch ordinati per fascia di prezzo, così da aiutarvi a individuare quello più adatto a voi. Abbiamo considerato modelli che offrono funzioni di tracciamento del fitness, senza includere dispositivi progettati esclusivamente per attività sportive intensive.

Per ogni modello, abbiamo evidenziato le specifiche principali e le caratteristiche distintive, così da darvi una visione completa delle potenzialità di ciascun dispositivo.

Vuoi capire come individuare il prodotto giusto per te? Dai un occhio alla nostra guida: come scegliere uno smartwatch Vuoi capire come individuare il prodotto giusto per te? Dai un occhio alla nostra guida:

Come scegliamo i migliori smartwatch?

La nostra guida è basata totalmente su un’esperienza diretta che abbiamo coi prodotti per le relative recensioni. La nostra valutazione dunque non si limita a una mera comparativa tecnica ma anche e soprattutto su un’analisi del funzionamento nella vita reale, pregi e difetti rilevati dopo settimane di prove, verificando tutte le varie funzionalità. Di conseguenza la nostra griglia di valutazione è così composta:

rapporto qualità/prezzo : non importa quale sia il brand che ha realizzato il prodotto, al di la del nome un aspetto importante è che la qualità sia commisurata al prezzo e che soprattutto il prezzo non risulti ingiustificato;

: non importa quale sia il brand che ha realizzato il prodotto, al di la del nome un aspetto importante è che la qualità sia commisurata al prezzo e che soprattutto il prezzo non risulti ingiustificato; durata della batteria : andremo a selezionare solo prodotti in grado di offrire almeno 1 giorno pieno di autonomia andando a premiare quelli che riescono a fare di più, 2-3 giorni o addirittura, in alcuni casi, 7 giorni con una singola ricarica;

: andremo a selezionare solo prodotti in grado di offrire almeno 1 giorno pieno di autonomia andando a premiare quelli che riescono a fare di più, 2-3 giorni o addirittura, in alcuni casi, 7 giorni con una singola ricarica; performance : altro aspetto importante è che lo smartwatch sia sempre pronto all’uso, scattante e reattivo, non inseriremo dunque prodotti non in grado di offrire un’esperienza d’uso piacevole;

: altro aspetto importante è che lo smartwatch sia sempre pronto all’uso, scattante e reattivo, non inseriremo dunque prodotti non in grado di offrire un’esperienza d’uso piacevole; display: infine lo schermo deve essere di buona qualità e luminoso, per leggere chiaramente il testo e sfruttare le varie funzionalità anche all’aperto.

Migliori Apple Watch

Gli Apple Watch sono gli smartwatch perfetti per chi è dentro al mondo di Apple, per chi ha altri prodotti dell'ecosistema come iPhone e iPad, anche perché senza uno di questi è impossibile utilizzarli. Attenzione infatti perché se avete uno smartphone Android non potrete usare un Apple Watch.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 è l'ultimissimo nato in casa Apple, il miglior Apple Watch per iPhone senza considerare l'Ultra 2. Tutte le funzioni di nuova generazione sono integrate, c'è anche il display borderless più luminoso ed anche il supporto alle gesture della mano comodissime per alcune funzioni. In ogni caso la scelta tra Apple Watch Series 9 vs Series 8 dipende solo dal vostro budget, sono prodotti molto molto simili.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 è il top della gamma dei wearable Apple. Si tratta di uno smartwatch per sport estremi, Apple Watch Ultra 2 è resistente ed ha delle funzioni studiate per chi pratica attività con un grado di difficoltà alto. Ha un design rivisto, ha dei tasti personalizzabili, è resistente ed ha una batteria a lunga durata. Costa tantissimo ma è il miglior smartwatch in circolazione, non solo per iPhone.

Migliori smartwatch con Wear OS

Gli smartwatch con Wear OS (ovvero basati su Android) sono invece perfetti per essere collegati a smartphone Android, come i Google Pixel, i Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, etc.. Sono smartwatch pienamente focalizzati sull'aspetto Smart (quindi ad esempio si possono installare app sul Play Store come Gmail e WhatsApp, rispondere alle notifiche scrivendo o dettando e molto altro). Negli ultimi tempi i brand si stanno focalizzando anche sull'aspetto sportivo ma sono ancora lontano dai Sportwatch veri.

Xiaomi Watch 2

Lo Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch moderno e funzionale, pensato per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile a un prezzo competitivo. Dotato di un display AMOLED luminoso e ad alta risoluzione, offre una visibilità chiara delle notifiche, delle informazioni di monitoraggio e delle app, anche alla luce diretta del sole. Tra le sue caratteristiche principali troviamo il monitoraggio della salute, con controllo del battito cardiaco, misurazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio avanzato del sonno e rilevamento del livello di stress. Grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM e al GPS integrato, il Watch 2 è pratico sia per l’uso quotidiano che per lo sport.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro è il miglior smartwatch mai realizzato da Samsung, con il sensore BioActive che misura battito cardiaco, ossigeno nel sangue e livello di stress, oltre al sensore di temperatura e al barometro. Sono inoltre disponibile funzioni evolute, quali l'elettrocardiogramma e il rilevamento della pressione arteriosa, per avere sempre un quadro completo del proprio stato di salute. Ha debuttato con WearOS 3.5 e interfaccia personalizzata One UI Watch 4.5, è disponibile con schermo AMOLED da 1,4 pollici e offre una connettività di altissimo livello: WiFi dual band, Bluetooth 5.2, GPS e NFC per i pagamenti in mobilità. La batteria ha una capacità di 590 mAh e si può ricaricare anche in modalità wireless per la massima libertà di utilizzo. È inoltre resistente alle immersioni fino a 50 metri per essere utilizzato in ogni ambito sportivo.

OnePlus Watch 2

Il OnePlus Watch 2 è uno smartwatch moderno e versatile, innovativo nel settore degli orologi con WearOS grazie ad una soluzione tecnica esclusiva: due processori e due OS che girano contemporaneamente. Il principale, uno Snapdragon Wear 5 si occupa di WearOS e delle funzioni più complesse, mentre un secondo "motore" a basso consumo tiene attive le funzioni di monitoraggio della salute, le watch faces e altre attività a basso impatto. L'utente non si accorgerà del contino passaggio tra os e processori, sarà come utilizzare un normale smartwatch con sistema operativo di Google. Il vantaggio però sarà tutto sull'autonomia, 4-5 giorni almeno e sono un vero record per il settore. Dotato di un display AMOLED ad alta risoluzione, garantisce colori vividi e un’ottima leggibilità. Tra le caratteristiche principali ci sono il monitoraggio del battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e numerose modalità sportive, adatte per diversi tipi di allenamento. Grazie alla batteria a lunga durata e alla ricarica rapida, il OnePlus Watch 2 è ideale per un utilizzo continuo senza frequenti ricariche. È resistente all’acqua e alla polvere, e si presenta con un design raffinato e una perfetta integrazione con gli smartphone Android, è una scelta interessante per chi cerca uno smartwatch completo ed elegante.

Samsung Galaxy Watch7

Il Samsung Galaxy Watch 7 è uno smartwatch di ultima generazione progettato per offrire un'esperienza completa, sia per il fitness che per la gestione quotidiana. Dotato di un display Super AMOLED circolare ad alta risoluzione, garantisce una visualizzazione chiara e brillante delle notifiche e delle informazioni. Il Galaxy Watch 7 include una serie di funzionalità avanzate, come il monitoraggio della salute con rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e l'analisi della composizione corporea. Supporta numerose modalità sportive e ha una resistenza all'acqua fino a 5 ATM, rendendolo adatto a diverse attività. Vi consigliamo lui anziché la generazione precedente, in quanto con i modelli 2024 c'è stato un significativo cambio di hardware, con l'adozione di un processore a 3 nm. Esiste anche in versione con connettività LTE ma il prezzo è ancora molto alto, meglio optare per le versioni solo BT, oppure guardare altrove. Da valutare anche la variante da 40 mm, con schermo più piccolo.

TicWatch Pro 5 Enduro

Ticwatch è uno dei produttori che credono fortemente in Wear OS e questo TicWatch Pro 5 Enduro conferma il trend. Utilizza il chipset Snapdragon W5+ Gen 1, che insieme alla batteria da 628 mAh permette di arrivare ad almeno tre giorni di autonomia. Lo schermo AMOLED da 1.43 pollici è molto luminoso e grazie al secondo display di tipo FSTN è possibile avere sempre l'ora ben visibile, risparmiando allo stesso tempo la batteria. Non mancano le classiche funzioni per il rilevamento del battito cardiaco, il GPS per tracciare le attività sportive, NFC per i pagamenti e la certificazione IP68 per resistere ad acqua e polvere. Rispetto al suo fratello Pro 5 (non enduro) ha una qualità costruttiva migliore, con vetro in cristallo di zaffiro e lunetta in acciaio inossidabile La nostra recensione

Migliori smartwatch ibridi (con sistema proprietario)

Gli smartwatch con sistema proprietario, o ibridi, sono un particolare tipo di prodotto con la peculiarità di avere un'ottima autonomia e in genere più economici. Rispetto agli Apple Watch e a Wear OS che in genere non durano più di 2 giorni con una sola carica, gli smartwatch ibridi possono arrivare facilmente a 5-7 giorni di autonomia. Hanno meno funzioni smart (ad esempio notifiche solo pre-impostate o assenza della possibilità di installare applicazioni ulteriori) ma a volte un'ottima via di mezzo tra SmartWatch e SportWatch. In questo segmento è possibile trovare anche alcuni dei migliori smartphone sotto i 100€.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite

Il Redmi Watch 5 Lite è uno smartwatch leggero e accessibile di Xiaomi, progettato per offrire funzionalità essenziali a un prezzo contenuto. Dispone di un display AMOLED a colori ampio e luminoso, ideale per visualizzare notifiche, messaggi e altre informazioni in modo chiaro. Tra le sue caratteristiche principali ci sono il monitoraggio dell'attività fisica, inclusi passi, distanza e calorie bruciate, oltre a varie modalità sportive. Il dispositivo integra anche funzioni per monitorare la salute, come il controllo del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Con una batteria di lunga durata e una resistenza all'acqua, il Redmi Watch 5 Lite è un prodotto dal rapporto qualità prezzo inarrivabile. Tra le varie fetures non mancano il GPS e la gestione delle chiamate in vivavoce. Unica lacuna? non c'è il chip NFC per i pagamenti.

HUAWEI Watch Fit 3

L'Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch elegante e versatile, progettato per chi cerca un dispositivo completo per il fitness e il benessere. Dotato di un ampio display AMOLED rettangolare, offre una visualizzazione chiara e vivida delle notifiche e delle informazioni. Tra le sue principali funzionalità ci sono il monitoraggio di oltre 100 modalità sportive, il rilevamento del battito cardiaco in tempo reale, il monitoraggio del sonno e il controllo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Grazie alla lunga durata della batteria e alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM, il Watch Fit 3 è un ottimo compagno per lo sport e l'uso quotidiano, combinando stile e praticità.

Amazfit Balance

È il primo smartwatch Amazfit a proporre un sistema di pagamento, Zepp Pay, grazie alla presenza della tecnologia NFC. È un dispositivo pensato per curare la salute, visto che permette di misurare alcuni parametri del corpo (indice di massa corporea su tutti) e di tracciare in maniera il sonno grazie all'integrazione con Zepp Aura. Per il resto include un ricevitore GPS per tracciare lo sport, Alexa per la parte smart, schermo AMOLED con funziona always on e batteria che permette di utilizzarlo per 7-14 giorni (a seconda della presenza o meno dell'always-on display) con una singola carica. Disponibile in due colorazioni, una con cinturino in gomma e una con cinturino in tessuto morbido. Qui la nostra recensione

Amazfit Cheetah Pro

Lanciato a giugno 2023 è lo smartwatch che segna il rinnovo della lineup Amazfit. È pensato per chi cerca un compagni per lo sport, come sottolineato dal cinturino in nylon che si adatta alla perfezione a ogni polso, per raccogliere i dati in maniera precisa. Ha uno schermo AMOLED con funzione Always On Display, Zepp Coach per migliorare le proprie prestazioni di corsa, GPS a doppia banda per una elevata precisione, fino a 14 giorni di autonomia e monitoraggio accurato della salute e del sonno. La nostra recensione

Amazfit T-Rex Ultra

Presentato nel mese di marzo 2023, il nuovo smartwatch rugged di Amazfit è dotato di schermo AMOLED circolare da 1,39 pollici e risoluzione di 454 x 454 pixel, protetto da un vetro temperato in grado di resistere a graffi e maltrattamenti. Ricca la dotazione di sensori, con il BioTracker 2 per la misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, non manca un altimetro barometrico per avere un dato più preciso sull'altitudine. Grazie alla batteria da 500 mAh si raggiungono fino a 2o giorni di autonomia, a seconda del tipo di utilizzo, con un minimo di 40 ore con registrazione GPS e una autonomia media, con un utilizzo intenso, di circa una settimana. In circa 60 minuti comunque potrete avere la batteria ricaricata al 100%. È il migliore alleato per chi fa sport estremi, in montagna o al mare, vista la resistenza alle immersioni. La nostra recensione

Garmin VENU 3

Il Garmin Venu 3 è uno smartwatch avanzato, pensato per gli amanti del fitness e del benessere che cercano un dispositivo versatile e completo. Dotato di un display AMOLED brillante e ad alta risoluzione, il Venu 3 offre una visualizzazione chiara per le notifiche e le informazioni di monitoraggio. Include un’ampia gamma di funzionalità per la salute, tra cui il monitoraggio continuo del battito cardiaco, il controllo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno avanzato e la rilevazione dello stress. Con numerose modalità sportive e funzioni di allenamento integrate, il Venu 3 è ideale per gli atleti e per chiunque voglia tenere traccia delle proprie attività quotidiane. Supporta anche funzioni smart come le notifiche da smartphone, l'ascolto di musica offline e Garmin Pay per i pagamenti contactless. Con una durata della batteria prolungata e una costruzione resistente all'acqua, il Garmin Venu 3 è perfetto per chi cerca uno smartwatch affidabile per accompagnare uno stile di vita attivo.

Migliori SportWatch

Compralo su Amazfit in offerta a 299 euro

Gli SportWatch infine, come dice il nome, sono prettamente pensati per gli sportivi, per il monitoraggio professionale di attività sportiva. In genere hanno poche se non nulla funzionalità Smart ma la giusta autonomia e le giuste funzioni per tracciare interamente le sessioni sportive.

SUUNTO Race

SUUNTO Race è un orologio sportivo avanzato e resistente, progettato per gli appassionati di fitness e attività all’aperto. Dotato di display AMOLED da 1,43 pollici e cassa in acciaio, offre funzionalità di monitoraggio completo della salute e delle performance con oltre 95 modalità sportive. La batteria ha un'autonomia fino a 26 giorni e il GPS avanzato garantisce un posizionamento preciso. Resistente all'acqua fino a 100 metri e a temperature estreme, è ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile.

Garmin Fēnix 7

Se non volete compromessi, e cercate il miglior sportwatch in assoluto, dovete rivolgervi a Garmin Fenix 7, pensato per qualsiasi tipo di attività sportiva e disponibile in diverse varianti, sia per quanto riguarda le dimensioni sia per lo schermo. È disponibile infatti con vetro normale o zaffiro e con o senza carica solare. Si controlla con i pulsanti o con lo schermo touch, e copre una enorme varietà di sport, dalla mountain bike allo sci alpinismo, dal surf alla corsa, con una enorme quantità di informazioni per ogni sport. Supporta GPS, GLONASS e Galileo, il caricamento delle mappe con indicazione dei checkpoint e numerosi dati relativi allo stato di salute del proprio corpo.

Garmin Epix

Il Garmin Epix è uno smartwatch premium con display AMOLED da 1,3 pollici sempre attivo, ideale per chi vive uno stile di vita attivo. Con cassa in acciaio o titanio, è progettato per resistere a condizioni estreme. Offre monitoraggio della salute completo, GPS multi-band per una precisione elevata e oltre 30 app sportive integrate. La batteria dura fino a 16 giorni in modalità smartwatch, e la resistenza all'acqua fino a 100 metri lo rende perfetto per nuoto e sport acquatici, mentre l'archiviazione per musica e mappe lo rende un compagno versatile per ogni avventura.

Garmin Forerunner 965

È il primo della serie Forerunner a montare un pannello OLED da 1,4 pollici, abbandonando quindi la tecnologia LCD MiP. Rispetto ai modelli precedenti cresce l'autonomia che raggiunge i 23 giorni in modalità smartwatch e le 31 ore in modalità GNSS solo GPS. Dispone di 32 GB di memoria interna per archiviare mappe e musica, è resistente alle immersioni fino a 50 metri e oltre a GPS integra GLONASS, Galileo e SATIQ. Tra i sensori troviamo cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, bussola e termometro, con la connettività che include WiFi, Bluetooth e ANT+.

I migliori smartwatch in assoluto

Compralo su amazon in offerta a 429.51 euro Compralo su amazon in offerta a 454.24 euro Compralo su amazon in offerta a 492.64 euro

Se sei ancora indeciso, ecco una selezione dei migliori fra i migliori:

Dai un occhio ai nostri ulteriori contenuti di approfondimento se ti interessa una tipologia in particolare.