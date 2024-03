Apple ha rilasciato iOS 17.4 e iPadOS 17.4, “aprendo” i due OS nell’Unione Europea

A sei giorni dal rilascio delle Release Candidate e a circa un mese e mezzo dal rilascio dei precedenti aggiornamenti intermedi, Apple ha avviato il rilascio su tutti i dispositivi compatibili dei nuovi iOS 17.4 e iPadOS 17.4.

I sistemi operativi di iPhone e iPad guadagnano il quarto aggiornamento intermedio in anticipo rispetto agli altri sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata per via della scadenza imposta dal Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea. Oltre alle nuove versioni per questi due sistemi operativi di ultima generazione, il colosso di Cupertino ha rilasciato aggiornamenti per vecchie versioni di iOS e iPadOS.

Apple rilascia il quarto aggiornamento intermedio per iOS 17 e iPadOS 17

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile del quarto aggiornamento intermedio per due dei sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 17 e iPadOS 17, su tutti i dispositivi compatibili.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile (delle cui novità vi abbiamo parlato in mattinata), sono leggermente successive rispetto a quelle che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici nella serata italiana di martedì 27 febbraio 2024. Scopriamo tutti i dettagli e le novità dei vari aggiornamenti.

iOS 17.4 e iPadOS 17.4

La build del quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21E219 (sostituisce la 21D50 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 17.3 lo scorso 22 gennaio).

Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.4 ha un peso di 1,71 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.3).

Il changelog completo di iOS 17.4

Per tutte le novità che vengono introdotte dall’aggiornamento, vi rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato in precedenza. Invece, a questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Di seguito, infine, riportiamo il changelog completo di iOS 17.4:

App nell’UE

I residenti dell’Unione europea ora avranno a disposizione nuove opzioni per:

• Installare app da piattaforme alternative

• Installare browser web con motori di rendering alternativi

• Gestire il browser web di default alla prima apertura di Safari

• Utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano l’icona degli acquisti esterni

Alcune opzioni richiedono il supporto dello sviluppatore. Emoji

• Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili le nuove emoji del fungo, della fenice, del frutto del lime, della catena spezzata e delle teste che fanno cenno di sì e di no.

• Ora 18 emoji di persone e parti del corpo includono un’opzione per orientarle nella direzione opposta. Podcast

• Le trascrizioni ti consentono di seguire il contenuto degli episodi grazie al testo che si evidenzia in modo sincronizzato con l’audio in inglese, spagnolo, francese e tedesco.

• Puoi leggere la trascrizione completa degli episodi, cercare una parola o una frase al suo interno o selezionare un punto da cui riprodurre. È inoltre compatibile con funzionalità di accessibilità come “Dimensioni testo”, “Aumenta contrasto” e VoiceOver. L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• “Riconoscimento brani” ti consente di aggiungere le canzoni rilevate alle playlist e alla libreria di Apple Music e Apple Music Classical.

• Siri include una nuova opzione per leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata.

• “Protezione del dispositivo rubato” introduce la possibilità di abilitare un livello di sicurezza superiore in qualsiasi posizione.

• “Stato batteria” in Impostazioni mostra i cicli di carica, la data di produzione e il primo utilizzo su tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

• È stato risolto un problema per cui le immagini dei contatti non venivano visualizzate nell’app Dov’è.

• È stato risolto un problema per gli utenti della tecnologia Dual SIM per cui il numero di telefono passava da principale a secondario ed era visibile a un gruppo in cui era stato inviato un messaggio. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple aggiorna anche vecchie versioni di iOS e iPadOS

Apple non dimentica le vecchie versioni dei propri sistemi operativi, ancora molto utilizzati da utenti che non possiedono un dispositivo compatibile con le più recenti versioni dei sistemi operativi o, semplicemente, da utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio all’ultima versione del sistema operativo.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti, pensati per la correzione dei bug e per la risoluzione di alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza, per le due precedenti versioni di iOS e iPadOS:

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 17 e iPadOS 17, nonché i nuovi aggiornamenti minori per iOS e iPadOS 15/16, sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre.

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.4 (e per le altre versioni di iOS e iPadOS in distribuzione).

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).