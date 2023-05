Al culmine di un percorso di sviluppo durato circa un mese e mezzo (era iniziato lo scorso 28 marzo), Apple si appresta a rilasciare in forma stabile iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4 Ventura, nuovi aggiornamenti intermedi di tutti i propri sistemi operativi, mobile e non.

Presentati lo scorso 6 giugno in occasione del keynote di apertura della WWDC 2022, iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 sono stati rilasciati in forma stabile lo scorso 12 settembre, arrivando ora al quinto aggiornamento intermedio; per iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, invece, si tratta del terzo aggiornamento intermedio. Scopriamo dunque tutte le novità delle nuove versioni di questi sistemi operativi, che verranno rilasciati a tutti nel corso di questa settimana ma che, rispetto ad altri aggiornamenti intermedi precedenti, non si configurano come veri e propri “feature update”.

Apple si appresta a rilasciare iOS 16.5 e iPadOS 16.5

Come confermato dal rilascio delle Release Candidate di martedì scorso, in settimana Apple inizierà a distribuire i nuovi aggiornamenti intermedi per iOS e iPadOS, ovvero iOS 16.5 e iPadOS 16.5, su tutti i dispositivi compatibili.

Durante il percorso di sviluppo, iniziato (come anticipato) lo scorso 28 marzo e portato avanti con quattro beta e una Release Candidate, abbiamo potuto apprezzare l’introduzione di poche nuove funzionalità, l’ottimizzazione di tante funzionalità già introdotte in precedenza e, più in generale, alcuni lavori per migliorare la stabilità del sistema.

Tutte le novità di iOS 16.5 e iPadOS 16.5

Al pari dei precedenti aggiornamenti intermedi, anche iOS 16.5 e iPadOS 16.5 introducono sui dispositivi compatibili nuove funzionalità.

Rispetto ai precedenti aggiornamenti intermedi, il numero di nuove funzionalità che arrivano sugli iPhone e iPad compatibili non sono un gran numero (e non tutte riguardano noi utenti italiani). Di seguito, ve le illustriamo nel dettaglio.

Novità per Apple News

L’app di Apple News, disponibile esclusivamente in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, si arricchisce di una nuova scheda molto richiesta dagli utenti con iOS 16.5.

La scheda in questione è “I miei sport” (“My sports” in inglese) e consente agli utenti di seguire facilmente le notizie che riguardano le loro squadre e i loro campionati preferiti.

In realtà, questi contenuti erano già integrati nella scheda “Oggi” ma sono stati scorporati per essere inseriti in questa nuova scheda dedicata.

Possibilità di installare gli aggiornamenti con percentuale di carica residua inferiore al 50%

Le versioni di iOS e iPadOS successive ad iOS 16.5 e iPadOS 16.5 potranno essere installati sugli iPhone e iPad compatibili anche quando questi hanno una percentuale di carica residua inferiore al 50%.

Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali da parte di Apple, pare ragionevole ipotizzare che la nuova soglia inferiore per l’installazione degli aggiornamenti sia stata fissata al 20% di carica residua.

Nuovo sfondo Pride Edition

Annunciato ufficialmente qualche giorno fa, iOS 16.5 introduce un nuovo sfondo Pride Edition. Nella seguente immagine, potete vedere il nuovo sfondo applicato alla schermata di blocco di un iPhone 14 Pro. Nel momento in cui un utente sblocca lo smartphone, le “macchie di colore” presenti sullo sfondo eseguiranno una specie di animazione a scorrimento.

Riorganizzazione delle raccolte di sfondi

Con iOS 16.5, Apple ha riorganizzato la raccolta di sfondi introducendo la nuova sezione “Pride” descritta come “Basato sui colori della bandiera arcobaleno per celebrare la comunità LGBTQ+”. In precedenza, l’unico sfondo Pride Edition presente, era inserito all’interno della sezione “Raccolte” mentre adesso la sezione “Pride” è diventata una sezione a sé stante, ricevendo lo stesso trattamento riservato, in precedenza, alla sezione “Unità”.

Accesso ai futuri programmi di anteprima di watchOS

Dopo avere cambiato il meccanismo di accesso al software in anteprima per iOS e iPadOS (a partire da iOS e iPadOS 16.4), Apple ha modificato anche il meccanismo di accesso alle versioni in anteprima di watchOS rimuovendo i profili di configurazione.

Vi parliamo di questa novità relativa al software di Apple Watch in mezzo alle novità di iOS 16.5 perché, per potere installare le versioni in anteprima di watchOS, è necessario passare dall’app Watch sull’iPhone al quale è associato lo smartwatch.

Per accedere alle prossime versioni in anteprima del software da polso della mela morsicata, basterà aprire l’app Watch, seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare la tipologia di “Aggiornamenti beta” alla quale si vuole accedere (tra Developer Beta e Public Beta). L’unico requisito è quello di avere un ID Apple registrato al programma beta (gratuito) o al programma per sviluppatori (che costa 99 dollari all’anno); è anche possibile, come sugli iPhone, scegliere un ID Apple differente per l’accesso.

Questo è un cambiamento in vista dei futuri (e importanti) cicli di sviluppo, visto che il rilascio delle nuove generazioni di tutti i sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata è alle porte.

I problemi risolti

Risolve un problema per cui Spotlight potrebbe non essere più reattivo.

Risolve un problema per cui i podcast in CarPlay potrebbero non caricare contenuti.

Risolve un problema per cui le impostazioni di Tempo di utilizzo potrebbero essere ripristinate o non sincronizzate su tutti i dispositivi.

Risolve problemi di compatibilità con accessori Matter che segnalano un aggiornamento disponibile all’interno dell’app Casa.



Modelli di iPhone e iPad compatibili con iOS 16.5 e iPadOS 16.5

I modelli di iPhone e iPad supportati dal nuovo aggiornamento rimangono gli stessi supportati dalle versioni iniziali di iOS 16 e iPadOS 16:

macOS 13.4 Ventura è in arrivo su tutti i computer Apple supportati

Archiviati i discorsi sui sistemi operativi per iPhone e iPad, passiamo al più recente sistema operativo per i computer Mac, che in settimana riceverà il secondo aggiornamento intermedio, ovvero macOS 13.4 Ventura.

Al pari degli altri sistemi operativi della mela morsicata, la nuova versione di macOS è giunta al termine di un percorso di sviluppo iniziato lo scorso 16 febbraio con il rilascio della beta 1 e culminato con il rilascio della Release Candidate di martedì scorso.

Tutte le novità di macOS 13.4 Ventura

Il nuovo macOS 13.4 Ventura non va a stravolgere tutto ciò che il colosso di Cupertino ha messo in campo con la prima release stabile dello scorso ottobre e ha poi affinato con i due seguenti aggiornamenti intermedi.

Accesso semplificato alle versioni in anteprima

Con un ciclo di sviluppo di ritardo rispetto ad iOS e iPadOS, anche su macOS cambia il metodo per l’accesso alle future versioni in anteprima.

Finora era necessario scaricare e installare una utility che rendesse il computer Mac idoneo a ricevere il software in anteprima; ora è sufficiente essere in possesso di un ID Apple registrato al programma beta pubblico o al programma beta per sviluppatori, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il canale Beta desiderato (come mostrato nell’immagine riportata poco sotto, via MacRumors).

Apple ha rimosso il manifesto di Bitcoin da macOS

Lo scorso mese vi avevamo riportato la scoperta, passata come ennesimo easter egg del settore tecnologico, che all’interno del sistema operativo per i computer della mela morsicata fosse contenuta una copia del manifesto originale di Bitcoin (era contenuto in una cartella all’interno dell’app Image Capture).

Durante il ciclo di sviluppo di macOS 13.4 Ventura (più precisamente a partire dalla beta 3), Apple ha rimosso la copia del manifesto dal sistema operativo. La motivazione dietro questa scelta potrebbe celarsi dietro l’eco mediatico provocato dalla scoperta, avvenuta ben cinque anni dopo l’iniziale introduzione (avvenuta all’interno di macOS 10.14 Mojave).

Problemi risolti

Risolve un problema per cui lo sblocco automatico con Apple Watch non ti consente di accedere al tuo Mac

Risolve un problema del Bluetooth per cui le tastiere si connettono lentamente al Mac dopo il riavvio

Risolve un problema del VoiceOver con la navigazione verso i punti di riferimento sulle pagine web

Risolve un problema per cui le impostazioni di Tempo di utilizzo potrebbero essere ripristinate o non sincronizzate su tutti i dispositivi.

Modelli di computer Mac compatibili con macOS 13.4 Ventura

Tra il 2022 e l’inizio di questo 2023, Apple ha praticamente completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari targati Apple Silicon; questo ha portato a delle inevitabili ripercussioni anche sul numero di modelli Mac Intel compatibili con la più recente versione del sistema operativo, in drastico calo rispetto ai modelli compatibili con la versione precedente: di fatto, sono stati fatti fuori tutti i modelli lanciati prima del 2017.

L’elenco dei computer Mac compatibili con il macOS 13.4 Ventura rimane lo stesso rispetto alla prima versione stabile di macOS 13:

Gli Apple Watch supportati attendono watchOS 9.5: ecco le novità

Anche il sistema operativo da polso di Apple si appresta ad aggiornarsi, con watchOS 9.5 che è ormai dietro l’angolo.

Sebbene gli aggiornamenti intermedi di watchOS non siano soliti portare nuove funzionalità a bordo degli Apple Watch supportati, watchOS 9.5 introduce una novità, annunciata lo scorso 9 maggio, e abbandona il metodo di accesso alle future versioni in anteprima tramite i profili (come abbiamo spiegato illustrando le novità di iOS 16.5).

Nuovo quadrante Pride Edition

watchOS 9.5 introduce un nuovo quadrante Pride Edition, semplice e colorato. Nella seguente immagine lo potete vedere applicato ad un Apple Watch 7 che indossa il nuovo cinturino coordinato.

Apple Watch compatibili con watchOS 9.5

Al pari di quanto detto prima, neanche watchOS 9.4 cambia le carte in tavola per quanto concerne i modelli supportati e che quindi possono ricevere l’aggiornamento:

Apple pronta a rilasciare anche tvOS 16.5 e il nuovo software per HomePod

Arriviamo all’ultimo sistema operativo che in settimana riceverà il nuovo aggiornamento: parliamo di tvOS 16.5, che arriverà su tutti i modelli di Apple TV compatibili, ovvero Apple TV HD e le Apple TV 4K di prima, seconda e terza generazione, e sugli smart speaker della mela morsicata sotto forma della versione 16.5 del software per HomePod.

Questo aggiornamento va a introdurre una nuova funzionalità (un amministratore condiviso di una casa può accoppiare o aggiungere accessori Matter) e, principalmente, va a correggere alcuni bug presenti nelle precedenti versioni del sistema operativo.

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Già oggi, lunedì 15 maggio 2023, Apple potrebbe avviare il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi, mobili e non.

Affidandoci alla prassi, dopo le 19:00 ore italiane il colosso di Cupertino potrebbe iniziare a rilasciare le versioni stabili di iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4 Ventura su tutti i dispositivi compatibili.

In ogni caso, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento). Pubblicheremo comunque un nuovo articolo nel momento in cui Apple avvierà il rilascio.

