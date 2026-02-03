Sulla scia di quanto fatto lo scorso 26 gennaio, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti software “minori” (ma importanti) per alcune delle vecchie generazioni dei propri sistemi operativi più diffusi, ovvero iOS, iPadOS, macOS e watchOS.
Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato nuovi aggiornamenti per iOS 16 e iPadOS 16, macOS 11 Big Sur, macOS 10.15 Catalina, watchOS 6, watchOS 9 e watchOS 10. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi quali dispositivi sono coinvolti.
Apple: nuova tornata di aggiornamenti per tanti sisitemi operativi old-gen
Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per tanti sistemi operativi di vecchia data. Partiamo con iOS e iPadOS perché, a distanza di nemmeno una settimana, arriva un nuovo aggiornamento minore per la generazione 2022-23 dei due sistemi operativi.
iOS 16.7.14 e iPadOS 16.7.14 arrivano tramite la build 20H370 che sostituisce la precedente 20H365 (rilasciata lo scorso 26 settembre come versione stabile di iOS 16.7.13 e iPadOS 16.7.13), ritirata perché aveva causato problemi di connettività di rete ad alcuni utenti in Australia. Questo aggiornamento ed è disponibile per i seguenti iPhone e iPad:
- iPhone 8 e iPhone 8 Plus (2017)
- iPhone X (2017)
- iPad di 5ª generazione (2016)
- iPad Pro 9.7 (2016)
- iPad Pro 12.9 di 1ª generazione (2015)
Passando a macOS, Apple ha rilasciato il “macOS Catalina Security Update 2026-001” per macOS 10.15 Catalina (sistema operativo del 2019 che non viene aggiornato da oltre tre anni) e un nuovo aggiornamento per macOS 11 Big Sur, sistema operativo del 2020.
In questo caso arriva il nuovo macOS 11.7.11 Big Sur (tramite la build 20G1443), utile perché “estende la certificazione richiesta da funzionalità quali iMessage, FaceTime e attivazione del dispositivo, in modo che continuino a funzionare anche dopo gennaio 2027”. È lo stesso trattamento riservato a iOS 12 la scorsa settimana.
Chiudiamo con watchOS, perché Apple ha appena rilasciato aggiornamenti minori per ben tre generazioni del sistema operativo degli Apple Watch:
- watchOS 10.6.2 (build 21U594) – disponibile per Watch Series 4, Watch Series 5 e Watch SE (2020)
- watchOS 9.6.4 (build 20U512) – disponibile per Watch Series 4, Watch Series 5 e Watch SE (2020)
- watchOS 6.3.1 – disponibile per Watch Series 1 e Watch Series 2
Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple
Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):
- Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie.
- Per aggiornare un computer Mac è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.
- Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.
