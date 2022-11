A tre settimane esatte dal rilascio del precedente aggiornamento minore, ovvero iOS 16.1.1, e oltre un mese dal rilascio del primo feature update di iOS 16, ovvero iOS 16.1, Apple ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore del proprio sistema operativo per iPhone.

L’aggiornamento in questione è iOS 16.1.2 e, oltre alla classica risoluzione di bug riscontrati nelle precedenti versioni stabili e a miglioramenti generali alla sicurezza, va ad introdurre alcune ottimizzazioni per tutti gli iPhone compatibili, intervenendo anche su una caratteristica esclusiva dei più recenti iPhone 14. Che non venissero introdotte nuove funzionalità era scontato: d’altronde, il colosso di Cupertino è attualmente concentrato nello sviluppo dei vari iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1 Ventura, watchOS 9.2 e tvOS 16.2 che arriveranno in forma stabile nel mese di dicembre e che attualmente sono giunti alla beta 3 del loro percorso di sviluppo.

Apple rilascia iOS 16.1.2: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 16.1.2, nuovo aggiornamento minore per il più recente sistema operativo per iPhone, con l’obiettivo di risolvere principalmente alcuni bug e alcune delle vulnerabilità (problemi di sicurezza) che vengono man mano scovate dai supporter che, prontamente, provvedono a segnalarle al team di sicurezza di Apple. Stavolta, tuttavia, vi sono un paio di correzioni, specificate anche nel changelog.

La build distribuita in veste di iOS 16.1.2 è la 20B110 che sostituisce la 20B101, rilasciata come iOS 16.1.1 lo scorso 9 novembre, e giunge su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in avanti); non è stata rilasciata, invece, alcuna build per iPadOS. Le note di rilascio dell’aggiornamento, che su iPhone 14 Pro ha un peso di poco superiore ai 335 MB, recitano quanto segue:

Questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza e le seguenti ottimizzazioni per iPhone:

– Compatibilità migliorata con i gestori wireless

– Ottimizzazione del rilevamento degli incidenti sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Per chi non ne fosse al corrente, la funzionalità di rilevamento degli incidenti è una novità introdotta da Apple con i più recenti iPhone 14 e Apple Watch (Watch Series 8, Watch SE 2 e Watch Ultra), in grado di capire quando l’utente potrebbe aver avuto un grave incidente e, di conseguenza, capace di far partire in automatico una chiamata di emergenza in caso di mancata risposta dello stesso.

Sebbene non sia chiaro il modo in cui il colosso di Cupertino stia migliorando la funzionalità, è possibile che il miglioramento, dunque, si traduca in una maggiore accuratezza degli algoritmi di rilevamento, in modo che gli iPhone 14 evitino attivazioni accidentali della funzionalità.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza di Apple, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto del colosso di Cupertino.

Come installare la nuova versione software su tutti i dispositivi compatibili

Installare il nuovo aggiornamento in fase di rilascio graduale (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito. Per aggiornare iOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA.

A breve, Apple dovrebbe anche rilasciare le nuove beta 4 di iOS 16.2, il cui arrivo in forma stabile è previsto (come anticipato) nel corso del mese di dicembre.

