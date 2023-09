Apple si appresta a rilasciare in forma stabile, per la prima volta, i nuovi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, nuovi aggiornamenti intermedi di tutti i sistemi operativi della mela morsicata, sistemi operativi presentati lo scorso 5 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC23.

È bene dunque fare un breve recap con tutte le novità e i dispositivi compatibili di tutti questi nuovi sistemi operativi, per prepararci al meglio al rilascio che, seppur in forma graduale, dovrebbe partire nella serata di oggi, lunedì 18 settembre 2023. Bisognerà attendere altri 8 giorni per il rilascio di macOS 14 Sonoma che debutterà ufficialmente (in forma stabile) soltanto il prossimo 26 settembre.

Apple si appresta a rilasciare iOS 17

A nemmeno una settimana dall’annuncio dei nuovi iPhone 15 e dal rilascio delle Release Candidate, Apple sta per rilasciare ufficialmente il nuovissimo iOS 17, ennesima iterazione di iOS, per la prima volta in forma stabile e su tutti i dispositivi compatibili, al termine di un ciclo di sviluppo durato oltre 3 mesi, con otto beta e una Release Candidate.

In generale, iOS 17 non punta a stravolgere l’esperienza utente offerta da iOS 16 ma ambisce ad arricchire gli iPhone con tante nuove funzionalità, a ridisegnare e rendere personalizzabili altre parti del sistema operativo, a migliorare sicurezza e privacy degli utenti, a rendere l’intero sistema operativo più accessibile e inclusivo.

Le novità, annunciate e emerse durante il ciclo di sviluppo, di iOS 17

Tra le principali novità di iOS 17 rientrano la Modalità Sospensione, che trasforma l’iPhone in uno smart display con informazioni a colpo d’occhio visibili a distanza quando esso è in carica (tramite accessorio MagSafe) e posizionato in orizzontale, svariate nuove funzionalità per Telefono, Messaggi e FaceTime e tanto tanto altro.

Oltre alle novità annunciate in fase di presentazione, durante il ciclo di sviluppo abbiamo poi assistito all’introduzione di ulteriori nuove funzionalità e all’ottimizzazione di funzionalità annunciate o già presenti. Di seguito, vi riportiamo i link per scoprire tutte queste ulteriori novità:

Modelli di iPhone compatibili con iOS 17

Salutano la compagnia i tre iPhone del 2017, ovvero iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, che non riceveranno il nuovo sistema operativo (ma che riceveranno in serata l’ultimo grosso aggiornamento intermedio a iOS 16.7). Ai modelli dal 2018 in poi, tra i dispositivi compatibili con iOS 17, si aggiungono i nuovi iPhone 15 e 15 Plus e iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Ecco la lista completa:

Apple sta per rilasciare anche iPadOS 17

A differenza dello scorso anno, quando iPadOS 16 si fece attendere un mese rispetto a iOS 16, quest’anno iPadOS 17 arriva in contemporanea al parente stretto, con il quale ha seguito in tutto e per tutto l’intero ciclo di sviluppo, beta dopo beta.

Anche con la nuova versione di iPadOS, il team di sviluppo non ha voluto stravolgere l’esperienza utente, limitandosi a donare agli iPad maggiori possibilità di personalizzazione (ad esempio, con l’introduzione della schermata di blocco personalizzabile) e tante nuove funzionalità in ambito produttività (come i nuovi strumenti per gestire i PDF) e in ambito benessere (debutta l’app Salute sui tablet della mela morsicata). Potete trovare qua tutte le novità che Apple ha annunciato in fase di presentazione.

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 17

Rispetto allo scorso anno, Apple ha fatto fuori dal supporto alcuni iPad del 2015 e del 2016. Di seguito riportiamo la lista completa dei dispositivi compatibili con iPadOS 17:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6a generazione, 2018)

Gli Apple Watch attendono watchOS 10

watchOS 10 è la decima iterazione del sistema operativo da polso della mela morsicata, ovvero watchOS. Esso si configura come l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni: esso si pone l’obiettivo di affinare l’esperienza utente e, addirittura, rivoluzionarla grazie ad alcune nuove funzionalità e una completa riprogettazione di alcune aree e dell’interazione.

Le novità di watchOS 10

Con watchOS 10, il team di sviluppo è intervenuto sull’estetica del sistema operativo a tutto tondo, sia per molte delle app di sistema, sia per l’interfaccia vera e propria: la novità principale è costituita dall’introduzioen dei widget, raccolte smart di informazioni rilevanti e tempestive, simili a quelle già presenti sulle più recenti versioni di iOS, iPadOS e macOS.

Essi sono dinamici e interattivi e possono essere richiamati ruotando la Digital Crown verso l’alto o verso il basso. In ogni caso, i widget costituiscono una sola delle novità di watchOS 10 annunciate in fase di presentazione da Apple.

Apple Watch compatibili con watchOS 10

Gli Apple Watch compatibili con watchOS 10 sono gli stessi che sono finora stati compatibili con watchOS 9 (ovvero i modelli dal 2018 in poi), ai quali si aggiungono i nuovi Watch Series 9 e Watch Ultra 2 annunciati lo scorso 12 settembre. Di seguito, riportiamo la lista dei dispositivi compatibili con watchOS 10:

Arrivano tvOS 17 e audioOS 17

Oltre a iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, Apple si appresta a rilasciare anche la nuovissima versione di tvOS, ovvero tvOS 17, e di audioOS (il software per gli HomePod), ovvero audioOS 17.

In generale, tvOS 17 non vuole stravolgere l’esperienza utente su Apple TV ma la affina (con un nuovo Centro di Controllo) e la arricchisce con alcune novità, come l’arrivo dell’app Face Time su Apple TV 4K e una migliore integrazione con le app per le videoconferenze.

I dispositivi compatibili con tvOS 17 e audioOS 17 rimangono gli stessi precedentemente compatibili con i precedenti tvOS 16 e audioOS 16. Essi sono:

Apple TV HD

Apple TV 4K o modelli successivi

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi quando in Italia scoccano le ore 19:00. Al netto di problematiche o cambiamenti dell’ultimo minuto, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17 inizieranno ad essere distribuiti dalle 19:00 di oggi, lunedì 18 settembre 2023.

Per queste nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

Con riferimento a iOS 17 e iPadOS 17, è molto probabile che, come lo scorso anno, in un primo momento sarà possibile scegliere tra effettuare il major update o installare un nuovo aggiornamento intermedio per iOS 16 e iPadOS 16: stasera, infatti, arriveranno anche iOS 16.7 e iPadOS 16.7 (oltre ad aggiornamenti minori per vecchie versioni di macOS).

Potrebbero interessarti anche: iPhone 15 disponibili in preordine, anche su Amazon e Unieuro (con buono sconto) e Gli assenti dall’evento di Apple: tutto ciò che i leaker hanno “cannato”