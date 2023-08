Da pochi minuti, Apple ha avviato il rilascio delle settime versioni in anteprima per sviluppatori della maggior parte dei sistemi operativi di nuova generazione presentati sul palco dello Steve Jobs Theater, nel cuore dell’Apple Park di Cupertino, lo scorso 5 giugno.

A una settimana esatta di distanza dalle precedenti beta 6 (rilasciate anche ai beta tester pubblici a poche ore di distanza), sono ora disponibili via OTA le nuove beta 7 (beta 5 pubbliche) di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e audioOS 17, settimo step del percorso di sviluppo di questi major update che arriveranno in forma stabile nel mese di settembre. Dopo una settimana di stop, arriva una nuova beta (la sesta) anche per macOS 14 Sonoma. In aggiunta, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuove Release Candidate per due vecchie versioni del sistema operativo che gira a bordo dei computer Mac.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 7 per sviluppatori (non ancora le beta 5 pubbliche) dei vari iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e audioOS 17, proseguendo il ciclo di rilasci “settimanale” intrapreso con le precedenti versioni in anteprima (segno che ci stiamo effettivamente avvicinando alla fine del ciclo di sviluppo).

Per tutti i sistemi operativi, tranne per macOS 14 Sonoma (che riceve invece la beta 6 per sviluppatori), si tratta del settimo step evolutivo di un ciclo di sviluppo che ci accompagnerà ancora per qualche settimana, fino al rilascio in forma stabile che dovrebbe avvenire nella prima metà di settembre, storicamente subito dopo l’annuncio dei prossimi modelli di iPhone (ovvero gli iPhone 15) e Apple Watch (si parla di Watch Series 9 e Watch Ultra 2). Cercheremo di approfondire la questione alla fine dell’articolo.

Va sottolineato che, oltre alle novità annunciate in fase di presentazione, nel corso del ciclo di sviluppo stiamo assistendo all’introduzione di tante altre funzionalità, soprattutto su iOS e iPadOS 17.

Prima di scoprire i dettagli delle singole build in anteprima e di raccontarvi le eventuali novità emerse in seguito al rilascio, vi segnaliamo che Apple ha rilasciato nuove versioni in anteprima anche per altri software e sistemi operativi:

Arriva la settima beta di Xcode 15 (build 15A5229h che sostituisce la 15A5219j rilasciata come beta 6), corredata da note di rilascio aggiornate; niente nuova beta per visionOS , il sistema operativo dedicato al visore Apple Vision Pro, il “One more thing” del keynote di apertura della WWDC23, che resta alla beta 2 (build 21N5207f, trovate in questo articolo le novità) rilasciata il mese scorso.

Arrivano nuove versioni in anteprima per due sistemi operativi fatti e finiti, ovvero macOS 12 Monterey e macOS 13 Ventura: Release Candidate di macOS 12.7 Monterey (build 21G808) Release Candidate di macOS 13.6 Ventura (build 22G109)



Beta 7 di iOS 17 e iPadOS 17

La settima build in anteprima per sviluppatori della prossima versione di iOS è disponibile su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili, è la 21A5319a (sostituisce la 21A5312c rilasciata come beta 6). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé la beta 7 ha un peso di circa 665 MB su iPhone 14 Pro Max (provenendo dalla beta 6).

Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “c” a una classificazione “a”: la build dovrebbe risultare molto stabile (almeno sulla carta).

Per conoscere le novità introdotte dai due sistemi operativi e maggiori dettagli sui dispositivi che saranno supportati, vi rimandiamo agli articoli di approfondimento dedicati:

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi iOS 17 e iPadOS 17 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 7 di watchOS 10

La settima build in anteprima per sviluppatori della prossima versione di watchOS, disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21R5349b (e sostituisce la 21R5341c rilasciata come beta 6). La nuova beta 7 ha un peso di 216 MB su Apple Watch 8 (provenendo dalla beta 6).

Parlando di build, anche in questo caso vi sono passi in avanti dal punto di vista della stabilità (almeno sulla carta): assistiamo, infatti, al passaggio da una build “c” a una build “b”. Per esperienza personale, almeno su watchOS, la classificazione della build in termini di stabilità è tangibile provando le varie versioni in anteprima (rispetto agli altri OS, si percepiscono di più i cambiamenti in tal senso).

Per conoscere le novità annunciate per watchOS 10, versione che punta a rivoluzionare l’esperienza utente fornita dal sistema operativo da polso della mela morsicata, vi rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato qualche settimana fa.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio del prossimo watchOS 10 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 7 di tvOS 17 e di audioOS 17

La settima build in anteprima per sviluppatori della prossima versione di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21J5347a (sostituisce la 21J5339b rilasciata come beta 6). Anche qua assistiamo a piccoli passi in avanti in termini di stabilità, con la build che passa da “b” a “a” (la classificazione più stabile secondo la metodologia di Apple).

A differenza di quanto accade con gli aggiornamenti intermedi, i major update del sistema operativo per le Apple TV e per gli smart speaker di casa Apple introducono tantissime novità: in questo articolo vi abbiamo parlato di tutte quelle annunciate in fase di presentazione.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi tvOS 17 e audioOS 17, dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 6 di macOS 14 Sonoma

Dopo una settimana di stop, Apple ha rilasciato una nuova versione in anteprima anche per la prossima versione di macOS: la nuova build, rilasciata come beta 6 per sviluppatori, è la 23A5328b (sostituisce la 23A5312d rilasciata come beta 5) e, stando alla classificazione della stabilità delle varie build, vengono compiuti piccoli passi in avanti (si passa da build “d” a build “b”), almeno sulla carta.



In questo articolo vi abbiamo raccontato tutte le novità, tra quelle annunciate dal colosso di Cupertino durante il keynote di apertura e quelle introdotte successivamente. Sul portale degli sviluppatori, invece, Apple ha già aggiornato le note di rilascio del prossimo macOS 14 Sonoma, pagina dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Ulteriori novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Durante il ciclo di sviluppo stanno emergendo alcune novità che vanno oltre quelle annunciate in fase di presentazione da parte di Apple (o arriveranno novità annunciate ma non ancora implementate nelle versioni iniziali). In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 7 dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10e tvOS 17, nonché la beta 6 di macOS 14 Sonoma, sono al momento disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 6 di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, e la beta 5 di macOS 14), o che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

Quando arriveranno i prossimi OS di Apple in forma stabile?

Archiviati tutti i discorsi sulle novità e su come installare tutte le nuove versioni in anteprima appena rilasciate da Apple, ci permettiamo di fare un piccolo ragionamento sulle prossime tappe del ciclo di sviluppo che ci accompagneranno fino al rilascio in forma stabile.

Ricalcando le tempistiche dello scorso anno, la prossima settimana (probabilmente martedì 29 agosto) dovremmo assistere al rilascio delle beta 8 di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17. Le Release Candidate (o le prime delle Release Candidate) dovrebbero arrivare nella settimana tra 4 e 8 settembre o in quella successiva tra 11 e 15 settembre 2023, presumibilmente accompagnate dalla Release Candidate di iOS 16.7 (lo scorso anno iOS 15.7 uscì lo stesso giorno di iOS 16). Il rilascio in forma stabile, infine, dovrebbe avvenire nella settimana tra l’11 e il 15 settembre o in quella successiva, tra il 18 e il 22 settembre 2023.

Discorso a parte, invece, per macOS 14 Sonoma: lo stop di una settimana al ciclo di sviluppo, con possibile mantenimento del ciclo di sviluppo bi-settimanale, potrebbe suggerire la volontà di Apple nel replicare quanto fatto lo scorso anno, ovvero un rilascio posticipato di un mese rispetto agli altri sistemi operativi. Il nuovo macOS 14 Sonoma potrebbe, pertanto, arrivare a ottobre.

