Nel 2023 comprare un nuovo Apple Watch può sembrare semplicissimo se si fa la conta dei modelli. Non sono molti, ma proprio questo fattore può trarre in inganno. Con l’arrivo del Series 8 molti potrebbero pensare che sia quello l’unico da puntare se non ci si vuole rivolgere al nuovissimo Ultra.

Una cosa è certa però, i migliori Apple Watch del 2023 sono tutti caratterizzati dalla presenza di un buon SoC all’interno, funzionano tutti bene e sono l’unica opzione da tenere in considerazione per scegliere il miglior smartwatch per iPhone in base alle proprie esigenze.

Migliori Apple Watch per fascia di prezzo

La premessa generale è una, questa non è una lista di tutti i wearable Apple del 2023 ma una selezione accurata dei migliori Apple Watch da prendere per rapporto qualità-prezzo. Per districarsi tra le varie configurazioni dei Apple Watch, abbiamo diviso i migliori smartwatch Apple per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali in base alla cifra spesa al netto delle varie personalizzazioni di materiali o cinturini. Ecco le fasce di prezzo dei migliori Apple Watch in assoluto.

La selezione dei migliori Apple Watch è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi Apple Watch son stati sul nostro polso per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo smartwatch Apple con schede tecniche aggiornate, autonomie affidabili e scenari di utilizzo all’altezza.

Migliori Apple Watch sotto 300 Euro

Apple Watch SE 2gen

Apple Watch SE di seconda generazione è un ottimo entry level da affiancare ad iPhone. Si basa sul progetto di un Apple Watch 6 con display dalle cornici un po' più spesse di Series 7 e 8 ma assolutamente accettabili. Risulta moderno, ha pochissime rinunce e per chi vuole risparmiare è la soluzione migliore.

Migliori Apple Watch sotto 400 Euro

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 non è recentissimo ma è praticamente uguale al nuovo Series 8 ma costa un bel po' meno. Non si trova facilmente ma quando disponibile è da tenere in considerazione perché non ha nessun tipo di rinuncia rispetto al modello Series 8. Chiaramente se il suo prezzo è troppo vicino al Series 8, preferite il modello nuovo ma se volete risparmiare, questo non ha nessuna rinuncia (come ad esempio un SE 2gen).

Migliori Apple Watch sotto 600 Euro

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 è l'ultimo nato in casa Apple, probabilmente il miglior Apple Watch per iPhone. Tutte le funzioni di nuova generazione sono integrate, c'è anche il display borderless rivisto e più resistente ma ha il design classico ed elegante a differenza di Apple Watch Ultra che non a tutti piace. Apple Watch Series 8 vs Series 7 dipende solo dalla differenza di prezzo.

Migliori Apple Watch sotto 1000 Euro

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra è il top della gamma dei wearable Apple. Si tratta di uno smartwatch per sport estremi, Apple Watch Ultra è resistente ed ha delle funzioni studiate per chi pratica attività con un grado di difficoltà alto. Ha un design rivisto, ha dei tasti personalizzabili, è resistente ed ha una batteria a lunga durata. Costa tantissimo ma è il miglior smartwatch in circolazione, non solo per iPhone.

Apple Watch in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori Apple Watch, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori smartwatch Apple che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari orologi smart per iPhone, in futuro potrebbe essere aggiunto anche lo smartwatch che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

