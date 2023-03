Prelevare dalla Postepay per poi depositare il denaro sul proprio Libretto postale non è l’unico modo per spostare i propri soldi fra i due prodotti di Poste Italiane. Perché c’è una funzione poco nota quanto interessante che permette di versare da Postepay a Libretto gratuitamente in un amen, direttamente con l’app BancoPosta. Si chiama Salvadanaio e in questo articolo vediamo in che modo si può usare anche per ricaricare il Libretto Smart con la Postepay Evolution.

Cosa serve per ricaricare il Libretto con la Postepay

Tralasciamo le procedure classiche e note a tutti per versare sul proprio Libretto, cioè effettuando un bonifico dal conto corrente bancario associato o in app tramite BancoPosta Open, eseguire un Girofondo dai propri conto corrente BancoPosta o Libretto Ordinario, o più semplicemente recarsi in ufficio postale e fare tutto da lì. Per ricaricare il Libretto Smart con la Postepay Evolution bastano l’app e pochi minuti.

I requisiti

Come anticipato, grazie alla funzione Salvadanaio è possibile trasferire denaro da Postepay a Libretto usando l’app BancoPosta, un’operazione gratuita piuttosto semplice e veloce che semplifica di molto le cose.

Questo è quello che serve:

il Salvadanaio integrato nell’ app BancoPosta , compatibile con smartphone Android e iPhone e scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store;

, compatibile con smartphone Android e iPhone e scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store; un Libretto Smart ;

; una carta Postepay Evolution.

Entrambi i prodotti di Poste Italiane, il Libretto Smart e la Postepay Evolution, devono essere intestati a te e abilitati in app BancoPosta per far sì che tu possa spostare il denaro (qui ci sono le informazioni utili per abilitarli). Per inciso, volendo la stessa operazione la può fare anche chi ha un conto corrente BancoPosta anziché una carta Postepay Evolution, sempre tramite la stessa funzione Salvadanaio.

Cos’è Salvadanaio

È l’anello di congiunzione che permette di ricaricare il Libretto Smart prelevando i soldi dalla propria Postepay Evolution (o dal conto corrente BancoPosta come dicevamo). Si tratta di una funzione integrata nell’app BancoPosta che Poste Italiane ha creato per aiutare gli utenti ad accumulare somme di denaro e risparmiare.

Salvadanaio è un servizio completamente gratuito che funziona per obiettivi, di cui è possibile scegliere l’importo da raggiungere, la durata, ma anche dargli un nome e una categoria specifica (ad esempio viaggi, tempo libero e altro). Permette di creare fino a 5 obiettivi di risparmio contemporaneamente per un importo complessivo di 5.000 euro, che è possibile trasferire appunto direttamente sul proprio Libretto. Sono supportati i versamenti diretti, ma anche gli automatici e altre soluzioni interessanti che ora vediamo insieme.

Da Postepay a Libretto: come trasferire denaro con l’app BancoPosta

Creare un obiettivo per versare

Quindi, una volta che hai installato l’app BancoPosta sul telefono e hai abilitato sia il tuo Libretto Smart che la PostePay Evolution a te intestata, sei pronto a usare la funzione Salvadanaio che ti permette di versare l’importo desiderato direttamente sul Libretto gratuitamente.

La trovi nel menu laterale dell’app, scorrendo da sinistra. Toccando la voce “Salvadanaio” devi per prima cosa selezionare il Libretto Smart su cui effettuare il versamento, e seguire poi le indicazioni riportate sullo schermo per creare un nuovo obiettivo. Nella galleria di immagini che segue trovi tutti gli screenshot che ti mostrano passo passo la procedura.

Le sole cose da fare che ti verranno richieste sono: scegliere l’importo da impostare come obiettivo e decidere la durata indicando una data di termine (massimo 24 mesi). Inserire il nome dell’obiettivo e la categoria sono invece dei passaggi opzionali, utili soltanto a chi vuole creare più obiettivi da raggiungere, soprattutto per distinguerli meglio sull’app.

A questo punto non ti resta altro da fare che controllare i dati inseriti nella pagina di riepilogo e confermare l’obiettivo, che ritroverai direttamente nella homepage del servizio Salvadanaio. Altrimenti, già nella pagina di conferma dell’obiettivo appena creato l’app BancoPosta ti suggerisce di iniziare a versare subito, gratuitamente come già specificato.

Previous Next Fullscreen

Come versare sul Libretto

Il “grosso” è fatto a questo punto. Ora basta seguire questi semplici passaggi per trasferire denaro dalla Postepay al Libretto gratuitamente. Sempre dalla homepage di “Salvadanaio” presente nell’app BancoPosta bisogna toccare il proprio obiettivo creato e, dalla pagina che ti si presenta davanti, fare clic sulla voce “Versa” posta in basso.

Qui l’app permette di scegliere fra le seguenti tipologie di versamento per spostare soldi dalla tua Postepay Evolution al Libretto Smart:

versamento singolo: per versare l’importo che desideri subito;

versamento da arrotondamento: permette di versare automaticamente gli arrotondamenti degli importi spesi con la tua carta Postepay;

versamento da Budget “Le tue spese”: consente di versare automaticamente quello che risparmi dal tuo budget mensile del servizio “Le tue spese”;

versamento ricorrente: per versare automaticamente l’importo da te scelto, con la frequenza che desideri.

Sono tutte disponibili gratuitamente, ma la tipologia da scegliere per trasferire subito del denaro da Postepay a Libretto è chiaramente la prima: “versamento singolo“. Selezionando questa opzione non devi fare altro che scegliere il prodotto con cui versare (se hai ad esempio due Postepay Evolution a te intestate), inserire l’importo (massimo 5.000 euro) e confermare nella pagina seguente inserendo il codice PosteID o abilitando l’operazione con la tua impronta digitale (se hai abilitato l’opzione relativa).

A operazione effettuata (questione di pochi secondi in genere) riceverai le informazioni relative all’operazione e la conferma del versamento direttamente nella sezione “Bacheca” dell’app BancoPosta. Il tuo Libretto riporterà già il dettaglio del movimento in entrata nell’elenco relativo, chiaramente nel saldo contabile: sarà segnato come disponibile soltanto al termine della data che hai impostato per l’obiettivo del Salvadanaio relativo.

In caso di urgenze basta impostare come data di scadenza dell’obiettivo il giorno stesso in cui lo si crea o, per trasferire denaro immediatamente basta chiudere l’obiettivo seguendo questo semplice percorso: Salvadanaio > Il proprio obiettivo > Chiudi obiettivo. A questo punto l’app ti chiederà soltanto su quale strumento effettuare il versamento (Libretto Smart o la stessa Postepay Evolution da cui hai impegnato l’importo) e di confermare l’operazione di accredito: l’importo sarà disponibile subito.

È altrettanto semplice usare le altre tipologie di versamento sul Libretto Smart. Si fa tutto dall’obiettivo del Salvadanaio, toccando “Versa” e scegliendo la soluzione che si desidera. Molto semplice l’opzione “versamento da Budget Le tue spese” e “Versamento ricorrente”, entrambe facilmente gestibili seguendo le indicazioni riportate a schermo dall’app BancoPosta.

Un pochino più laboriosa l’opzione “versamento da arrotondamento“, gestibile in due modi: la modalità semplice si basa su arrotondamenti a 1 euro dei centesimi spesi (se paghi 19,20 euro nel tuo obiettivo verserai 0,80 euro, ad esempio); la modalità dinamica si basa sullo stesso arrotondamento ma moltiplicato x 2 fino a un massimo di x 5 (ad esempio se paghi 19,20 euro, puoi scegliere se impostare come regola lo 0,80 x 2 = 1,80 euro versati, fino al x 5 = 4 euro versati automaticamente).

Come annullare un versamento e cosa sapere

Qualsiasi sia la tipologia di versamento scelta per trasferire denaro dalla Postepay al Libretto, l’app BancoPosta permette all’utente di annullare tutto senza costi o difficoltà di alcuna sorta. Come in parte anticipato, ma parlando di scorciatoie per velocizzare le operazioni di trasferimento, basta chiudere l’obiettivo nel caso in cui dovessi cambiare idea.

Il Salvadanaio di Poste Italiane consente di annullare i versamenti effettuati chiudendo l’obiettivo dalla stessa area usata per versare. Dalla schermata principale dell’area Salvadanaio dell’app BancoPosta devi solo selezionare l’obiettivo che vuoi eliminare e cliccare su “Chiudi obiettivo”. E siccome il denaro impegnato proviene dalla tua Postepay Evolution basta selezionare quella come strumento su cui effettuare il versamento per ritrovarti immediatamente l’importo complessivo nel saldo disponibile. Tutto qua.

Per maggiori dettagli sulle condizioni generali per usare il Salvadanaio digitale dell’app BancoPosta, per leggere la versione più aggiornata del foglio informativo e fugare eventuali dubbi sul trasferimento di denaro dalla Postepay Evolution al Libretto Smart, ti suggeriamo di visitare la pagina dedicata del sito di Poste Italiane.

