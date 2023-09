Oltre ai nuovi iPhone 15/15 Plus e iPhone 15 Pro/15 Pro Max, Apple in occasione dell’evento Wonderlust, ha presentato oggi anche la nuova famiglia di smartwatch: Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Il primo è l’evoluzione dell’arcinoto orologio dell’azienda di Cupertino, il secondo è il nuovo modello dello sportwatch di Apple, la variante robusta più focalizzata e adatta agli sport, in particolare quelli all’aperto.

Sia per Apple Watch Series 9 che per Apple Watch Ultra 2 le novità sono poche, principalmente il nuovo chip SiP S9, schermi più luminosi, qualche funzione inedita e poco altro, ragion per cui è bene iniziare proprio da qui, prima di soffermarci sulle caratteristiche, sulle funzioni e sui prezzi, inferiori rispetto all’anno passato.

Le novità di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2

Partiamo dalle novità che differenziano questa nuova generazione di smartwatch dai precedenti Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. C’è innanzitutto il nuovo SiP S9, un passo in avanti dopo tre generazioni di Apple Watch dotati di chip praticamente identici, chip che sulla carta garantisce prestazioni superiori e consumi inferiori. Al corredo c’è anche il nuovo Neural Engine a 4 core e il chip Ultra Wideband di seconda generazione, che migliora in precisione e usabilità e permette di usare lo smartwatch come dispositivo per la funzione Posizione precisa di iPhone 15, utile per ottenere informazioni su distanza e direzione per individuare ad esempio lo smartphone quando lo si perde di vista e per migliorare l’integrazione fra dispositivi (anche usare Apple Watch per gestire la riproduzione di un HomePod fino a 4 metri di distanza).

Cresce, e di molto, la luminosità massima degli schermi di entrambi gli orologi: Apple Watch Series 9 raggiunge un picco di 2.000 nit (il doppio rispetto al modello precedente), mentre Watch Ultra 2 tocca perfino i 3.000 nit (dai 2.000 del predecessore), il valore di luminosità più elevato presente finora fra i dispositivi di Apple.

Al posto del nuovo cardiofrequenzimetro di quarta generazione anticipato dalle indiscrezioni, ci sono dei nuovi algoritmi dedicati di machine learning che promettono una maggiore precisione rispetto al già ottimo sistema presente sui modelli precedenti e riescono ad elaborare meglio anche i dati dell’accelerometro e del giroscopio. Per il resto, si segnala soltanto il colore rosa per il corpo di Apple Watch Series 9, a parte i nuovi cinturini e quadranti. Merita una menzione, soprattutto per via dello spazio che Apple le ha riservato, la maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale, che ritroviamo principalmente nella scelta dei materiali e nella confezione, più piccola e realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclata per ridurre l’impronta di carbonio. Fra l’altro, alcuni modelli di Apple Watch Ultra 2, Watch Series 9, compreso il precedente Watch SE, sono carbon neutral.

Le novità software: debutta watchOS 10

In sede di presentazione, Apple ha sottolineato molto il debutto di una nuova funzione di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2: il doppio tap (doppio tocco fra pollice e indice), una gesture da usare ad esempio per rispondere o terminare a una chiamata, per scattare una foto con l’iPhone, gesture che controlla il pulsante principale di varie app e permette di fare varie cose senza dover toccare lo schermo dello smartwatch.

Si tratta di una funzione che arriverà il mese prossimo tramite aggiornamento ed è legata al nuovo Neural Engine montato su questi nuovi dispositivi, chip che permette inoltre di effettuare dettati vocali via Siri per il 25% più accurati rispetto alla generazione precedente. È possibile anche gestire il monitoraggio della salute tramite Siri accedendo ai dati sanitari direttamente dal dispositivo grazie a Siri on-device, cioè al fatto che l’assistente virtuale di Apple non si appoggia alla rete cellulare o al Wi-Fi, questione che velocizza anche l’interazione oltre che la sicurezza.

È un’esclusiva di Apple Watch Ultra 2 invece il nuovo quadrante Modulare Ultra, personalizzabile e ricco di dati in tempo reale a portata di sguardo, utili per lo sport e le attività all’aria aperta o in acqua.

Ma con Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 debutta anche la nuova versione del sistema operativo watchOS 10, in arrivo a giorni anche per gli altri smartwatch compatibili di Apple. Si tratta di un OS che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi durante il processo di sviluppo delle beta, versione che introduce tante novità sia estetiche che funzionali.

Fra le novità più importanti ci sono i widget, dinamici e interattivi, utili per mostrare varie informazioni in modo simile a iOS, iPadOS e macOS. Per quanto riguarda l’estetica, arrivano nuovi quadranti e ritocchi per varie app proprietarie per interfacce più coerenti e moderne, mentre fra le nuove funzioni c’è NameDrop, una funzionalità legata ad AirDrop con cui condividere “al volo” informazioni di contatto avvicinando il proprio Apple Watch all’iPhone di un’altra persona. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare le mappe offline di Apple Maps quando l’iPhone è nelle vicinanze, i messaggi video di FaceTime visibili direttamente su Apple Watch e i promemoria dell’app Farmaci.

Sono diverse anche le nuove funzioni sportive di watchOS 10, al debutto qui con Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Grazie alla compatibilità con gli accessori Bluetooth di terze parti per la bici (misuratori di potenza, sensori di velocità e di cadenza), è possibile ottenere la stima dei valori della potenza di soglia funzionale (FTP) e di calcolare di conseguenza le zone di potenza di riferimento, con cui monitorare meglio gli allenamenti e la propria risposta agli stimoli. Molto utili anche le nuove funzioni dell’app Bussola per chi fa escursioni: il salvataggio dell’ultimo punto del percorso in cui è stata rilevata la connessione cellulare, la vista Altitudine che mostra una vista tridimensionale dei waypoint salvati, la nuova mappa topografica (inizialmente un’esclusiva statunitense) con le curve di livello, i rilievi e altri dettagli su altitudine e punti di interesse, e la possibilità di cercare itinerari e sentieri nelle vicinanze.

Per quanto riguarda invece le novità di watchOS 10 per la salute, su Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 arrivano dei miglioramenti per l’app Mindfulness, nuove informazioni in Salute per capire meglio il proprio stato d’animo e come influisce su sonno e attività fisica o per ottenere delle valutazioni su depressione e stati d’ansia, con la possibilità inoltre di accedere alle risorse disponibili nella propria zona e condividere un PDF relativo con il proprio medico. Da segnalare anche la nuova funzione che misura il tempo trascorso alla luce del giorno, parametro legato al monitoraggio della salute della vista e al benessere fisico e mentale.

Apple Watch Series 9: caratteristiche e design

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo la scheda tecnica contenente le principali caratteristiche tecniche di Apple Watch Series 9:

schermo : Retina OLED LTPO touchscreen con risoluzione di 352 x 430 pixel nella versione da 41 mm, e di 396 x 484 pixel per la 45 mm; la luminosità massima è di 2.000 nit

: Retina OLED LTPO touchscreen con risoluzione di 352 x 430 pixel nella versione da 41 mm, e di 396 x 484 pixel per la 45 mm; la luminosità massima è di 2.000 nit chip : SiP S9, CPU dual core, Neural Engine 4 core, chip UWB di seconda generazione

: SiP S9, CPU dual core, Neural Engine 4 core, chip UWB di seconda generazione connettività : 4G LTE e UMTS (sui modelli GPS + Cellular), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3

: 4G LTE e UMTS (sui modelli GPS + Cellular), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 sensori : cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale e termometro

: cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale e termometro sistemi di geolocalizzazione : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou

: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou altro: microfono, altoparlante, Apple Pay

pulsanti : Digital Crown e tasto laterale

: Digital Crown e tasto laterale batteria: 18 ore di autonomia, fino a 36 ore con attiva la modalità risparmio energetico; presente la funzione di ricarica rapida

Design e immagini

Il design di Apple Watch Series 9 è lo stesso del modello del 2021 e del 2022, elegante, curato e iconico. Sono due le versioni da 41 e 45 mm, entrambe resistenti alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità e certificate IP6X che ne attesta la resistenza contro la polvere.

Discorso dimensioni e peso, il modello più piccolo di Apple Watch Series 9 è alto 41 mm, largo 35 mm e spesso 10,7 mm (pesa 32 grammi o 42,3 a seconda della versione scelta, in alluminio o in acciaio inossidabile, rispettivamente). La variante da 45 mm è alta appunto 45 mm, larga 38 mm e spessa 10,7 mm (pesa 38,8 e 51,1 grammi, in ordine come sopra).

Queste sono le colorazioni disponibili a seconda del modello scelto (solo GPS o GPS + Cellular) e del materiale (alluminio o acciaio inossidabile) fra cui spicca la nuova colorazione rosa per i modelli in alluminio:

colori di Apple Watch Series 9 GPS in alluminio: rosa, mezzanotte, galassia, argento, (PRODUCT)RED

colori di Apple Watch Series 9 GPS + Cellular alluminio: rosa, mezzanotte, galassia, argento, (PRODUCT)RED

colori di Apple Watch Series 9 GPS + Cellular acciaio inossidabile: grafite, argento, oro

colori di Apple Watch Hermés in acciaio inossidabile: argento e nero siderale

Per quanto riguarda invece i cinturini, ci sono i nuovi Sport Loop per Apple Watch Series 9 in alluminio, il nuovo materiale FineWoven, e un’ampia serie di cinturini Hermés e Nike di vari colori, materiali e fantasie, ma non in pelle, materiale che Apple non utilizzerà più.

Apple Watch Ultra 2: caratteristiche e design

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo la scheda tecnica contenente le principali caratteristiche tecniche di Apple Watch Ultra 2:

schermo : Retina OLED LTPO touchscreen da 49 mm con risoluzione di 410 x 502 pixel e luminosità massima di 3.000 nit

: Retina OLED LTPO touchscreen da 49 mm con risoluzione di 410 x 502 pixel e luminosità massima di 3.000 nit chip : SiP S9, CPU dual core, Neural Engine 4 core, chip UWB di seconda generazione

: SiP S9, CPU dual core, Neural Engine 4 core, chip UWB di seconda generazione connettività : 4G LTE e UMTS, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3

: 4G LTE e UMTS, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 sensori : cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, profondimetro, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale, termometro e sensore di temperatura dell’acqua;

: cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, profondimetro, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale, termometro e sensore di temperatura dell’acqua; sistemi di geolocalizzazione : GPS L1 e L5 (doppia frequenza), GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou

: GPS L1 e L5 (doppia frequenza), GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou altro: 3 microfoni in array con beamforming e riduzione del rumore del vento, due altoparlanti, Apple Pay

pulsanti : Digital Crown con feedback aptico, un tasto laterale e il tasto Azione

: Digital Crown con feedback aptico, un tasto laterale e il tasto Azione batteria: fino a 36 ore di autonomia, fino a 72 ore con modalità risparmio energetico; presente la funzione di ricarica rapida

Design e immagini

Stesso discorso fatto per Apple Watch Series 9: nemmeno il design dello sportwatch dell’azienda di Cupertino cambia, colorazioni a parte. Apple Watch Ultra 2 punta molto sulla robustezza, pur senza risultare troppo rude come molti degli orologi rugged, soprattutto grazie alla cassa in titanio aerospaziale e ai bordi rialzati che proteggono dagli impatti il vetro anteriore in cristallo di zaffiro. Dati alla mano, è resistente alle immersioni in acqua fino a 100 metri di profondità, alla polvere con certificazione IP6X. Ma a garanzia di resistenza ci sono anche la certificazione EN13319 per immersioni amatoriali fino a 40 metri e sport acquatici ad alta velocità e la MIL-STD 810H (per i test di altitudine, ad alte e basse temperature, shock termici, immersione, congelamento e scongelamento, urti e vibrazioni). Apple dichiara inoltre che è stato testato per gli utilizzi più estremi: da 500 metri sotto al livello del mare fino ai 9.000 metri di altitudine.

Le dimensioni, come intuibile, sono generose visto che Apple Watch Ultra 2 è alto 49 mm, largo 44 mm e spesso 14,4 mm, il peso è nella norma (61,3 grammi) considerando la cassa in titanio. Rispetto al primo Apple Watch Ultra, privo di titanio riciclato, ora questo nuovo modello presenta il 95% di titanio riciclato, in abbinamento ai nuovi cinturini Alpine Loop o Trail Loop, a impatto neutro e con oltre il 30% di materiali riciclati.

Prezzi e disponibilità di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2

Come ogni anno, serve pazientare qualche giorno per toccare con mano i nuovi Apple Watch, dispositivi che saranno disponibili in Italia dal 22 settembre ma preordinabili da oggi su Apple Store ai seguenti prezzi, inferiori rispetto all’anno passato:

Apple Watch Series 9 GPS in alluminio parte da 459 euro (41 mm) e da 489 euro (45 mm)

in alluminio parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Series 9 GPS + Cellular in alluminio parte da 579 euro (41 mm) e da 609 euro (45 mm)

in alluminio parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Series 9 GPS + Cellular in acciaio inossidabile parte da 809 euro (41 mm) e da 859 euro (45 mm)

parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular costa 909 euro

Per un rapido confronto dei prezzi dei modelli precedenti, Apple Watch Series 8 partiva da 509 euro la versione GPS da 41 mm e da 629 euro il modello GPS + Cellular delle medesime dimensioni, riduzioni che per i modelli da 45 mm invece ammontano a 60 euro, fino ad arrivare ai 100 euro in meno di listino per Apple Watch Ultra.

