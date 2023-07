Da pochi minuti Apple ha avviato il rilascio delle terze versioni in anteprima per sviluppatori di tutti i sistemi operativi, mobili e non, di nuova generazione presentati sul palco dello Steve Jobs Theater, nel cuore dell’Apple Park di Cupertino lo scorso 5 giugno.

A poco più di due settimane rispetto alle precedenti beta 2, sono ora disponibili via OTA le nuove beta 3 di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17, HomePod Software 17 e macOS 14 Sonoma, terzo step di questi major update che arriveranno in forma stabile solo nella parte conclusiva dell’estate (solitamente il rilascio avviene a settembre). A breve dovrebbero anche arrivare le prime beta pubbliche.

Apple: ecco le beta 3 di iOS 17, macOS 14 e degli altri OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 per sviluppatori dei vari iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17, HomePod Software 17 e macOS 14 Sonoma.

Per tutti i sistemi operativi si tratta del terzo step evolutivo di un ciclo di sviluppo che ci accompagnerà per un paio di mesi ancora, fino al rilascio stabile che dovrebbe avvenire nella prima metà di settembre, storicamente subito dopo l’annuncio dei prossimi modelli di iPhone (ovvero gli iPhone 15) e Apple Watch.

Va sottolineato che, oltre alle novità annunciate in fase di presentazione, nel corso del ciclo di sviluppo stiamo assistendo all’introduzione di tante altre funzionalità, soprattutto su iOS e iPadOS 17.

Beta 3 di iOS 17 e iPadOS 17

La terza build in anteprima della prossima versione di iOS, disponibile solo nella versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili, è la 21A5277h (sostituisce la 21A5268h rilasciata come beta 2). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé la beta 3 ha un peso di 1,15 GB su iPhone 14 Pro Max.

Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build rimane classificata come “h”.

Per conoscere le novità introdotte dai due sistemi operativi e maggiori dettagli sui dispositivi che saranno supportati, vi rimandiamo agli articoli dedicati che avevamo pubblicato a seguito della presentazione:

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple dovrebbe presto aggiornare le note di rilascio dei prossimi iOS 17 e iPadOS 17 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 3 di macOS 14 Sonoma

La terza build in anteprima della prossima versione di macOS è la 23A5286g (sostituisce la 23A5276g rilasciata come beta 2): stando alla classificazione della stabilità delle varie build, anche in questo non vengono compiuti passi in avanti (resta “g”), almeno sulla carta.



In questo articolo vi avevamo raccontato tutte le novità annunciate dal colosso di Cupertino durante il keynote di apertura. Sul portale degli sviluppatori, invece, Apple dovrebbe presto aggiornare le note di rilascio del prossimo macOS 14 Sonoma, pagina dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Segnaliamo, inoltre, che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche la terza beta del firmware per gli Apple Studio Display (build 21A5277h), non fornendo però dettagli su cosa includa questa nuova versione in anteprima.

Beta 3 di watchOS 10

La terza build in anteprima della prossima versione di watchOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21R5305e (e sostituisce la 21R5295g rilasciata come beta 2).

Parlando di build, in questo caso, vi sono ulteriori passi in avanti dal punto di vista della stabilità (almeno sulla carta): assistiamo, infatti, al passaggio da una build “g” a una build “e”. Per esperienza personale, la precedente versione in anteprima è risultata migliore della prima in assoluto (classificata come “t”) che risultava molto laggy e poco stabile: ancora una volta, i miglioramenti potrebbero essere tangibili.

Per conoscere le novità annunciate per watchOS 10, versione che punta a rivoluzionare l’esperienza utente fornita dal sistema operativo da polso della mela morsicata, vi rimandiamo all’articolo dedicato che avevamo pubblicato in seguito all’annuncio.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple dovrebbe presto aggiornare le note di rilascio del prossimo watchOS 10 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 3 di tvOS 17 e dell’HomePod Software 17

La terza build in anteprima della prossima versione di tvOS e del software per HomePod è la 21J5303f (sostituisce la 21J5293g rilasciata come beta 2). I passi in avanti in termini di stabilità, con la build che passa da “g” a “f”, non dovrebbero essere poi molti.

A differenza di quanto accade con gli aggiornamenti intermedi, i major update del sistema operativo per le Apple TV e per gli smart speaker di casa Apple introducono tantissime novità: in questo articolo vi abbiamo parlato di tutte quelle annunciate in fase di presentazione.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple dovrebbe presto aggiornare le note di rilascio del prossimo tvOS 17 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Ulteriori novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Durante il ciclo di sviluppo stanno emergendo alcune novità che vanno oltre quelle annunciate in fase di presentazione da parte di Apple (o arriveranno novità annunciate ma non ancora implementate nelle versioni iniziali). In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Novità della Beta 1 di iOS 17 L’App Store mostra il tempo residuo durante i download App Meteo rinnovata Possibilità di annullare le modifiche al codice di sblocco entro 72 ore

Novità della Beta 1 di iPadOS 17 Supporto alle webcam USB esterne

Novità della Beta 2 di iOS 17 Cambia leggermente la grafica della schermata di aggiornamento Novità per i “Servizi di sistema” relativi alla localizzazione Novità per la funzionalità “Tutto bene” legata all’app Messaggi Apple Music riceve nuove impostazioni legate al “Crossfade” e nuovi widget Novità per la modalità StandBy (Sospensione) È più intuitivo scegliere con quale app per mandare un messaggio tramite Siri Nuova sezione “Fitness” tra le impostazioni di sistema Piccola novità per “Tocco aptico” tra le opzioni per l’accessibilità Nuovi wallpaper per Apple CarPlay



Novità della beta 3 di iOS 17

Con la nuova beta 3 per sviluppatori di iOS 17, Apple ha continuato il lavoro di ottimizzazione e miglioramento della stabilità del sistema operativo, che ha ormai raggiunto una fase cruciale dello sviluppo e tende a “distaccarsi” sempre più dal precedente iOS 16.

… sezione in aggiornamento …

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 3 dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, sono già disponibili per coloro che sono iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple (e sono ufficialmente gratuite per tutti).

Gli utenti che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (ovvero le beta 2 rilasciate un paio di settimane fa), o che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (sfruttando il nuovo meccanismo che ha soppiantato quello vecchio basato sui profili di configurazione); a quel punto l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Le beta pubbliche sono ormai dietro l’angolo

Gli utenti iscritti al programma beta pubblico (e in questa guida vi spieghiamo come fare) dei vari sistemi operativi della mela morsicata non dovranno attendere molto tempo prima di ricevere la prima beta pubblica sui loro dispositivi.

Storicamente infatti, il rilascio delle beta 3 coincide con l’arrivo, a poche ore/giorni di distanza, anche della prima beta pubblica. Ciò non è avvenuto con le prime due beta per sviluppatori perché, a differenza di quanto succede con i vari cicli di sviluppo intermedi, con i cicli di sviluppo che portano ai cosiddetti “major update” (come in questo caso) passa più tempo prima Apple apra il percorso di sviluppo ai beta tester pubblici.

Aggiorneremo questo articolo nel momento in cui Apple andrà a rilasciare le beta 3 dei vari iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma anche ai beta tester pubblici.

