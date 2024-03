Gli smart ring rappresentano una delle più recenti innovazioni nel mondo della tecnologia indossabile. Compatti, discreti e ricchi di funzionalità, questi dispositivi si sono rapidamente guadagnati un posto d’onore tra gli accessori smart, offrendo un’alternativa elegante e pratica ai tradizionali smartwatch e fitness tracker. Con la capacità di monitorare parametri vitali come il battito cardiaco, il sonno e l’attività fisica, oltre (per alcuni) alla possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie ai chip NFC integrati, gli smart ring stanno definendo un nuovo standard nel settore del benessere digitale e della connettività.

L’annuncio di Samsung riguardante lo sviluppo del Samsung Galaxy Ring ha ulteriormente acceso i riflettori su questa categoria di prodotto, promettendo di arricchire un mercato già in fermento con nuove potenzialità e funzionalità. Questa guida all’acquisto esplorerà i migliori smart ring attualmente disponibili, evidenziando le caratteristiche che li rendono indispensabili per chi cerca di unire stile, tecnologia e salute in un unico dispositivo indossabile.

Cosa possono fare gli Smart Ring?

Gli smart ring sono dispositivi indossabili multifunzionali che condensano tecnologia avanzata in uno spazio ridotto, offrendo una varietà di funzionalità che si adattano a diversi stili di vita e necessità. Ecco un’analisi dettagliata di ciò che questi piccoli ma potenti dispositivi possono fare:

Monitoraggio della salute e del benessere: uno degli usi principali degli smart ring è il monitoraggio continuo di vari parametri di salute. Questi dispositivi possono tracciare il battito cardiaco, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), i livelli di ossigeno nel sangue, la temperatura corporea e la qualità del sonno. Tali dati offrono agli utenti una panoramica dettagliata del loro stato di salute generale e possono aiutare a identificare eventuali segnali di allarme precoci. Tracciamento dell’attività fisica: alcuni smart ring sono equipaggiati con sensori in grado di monitorare l’attività fisica, contando i passi, calcolando le calorie bruciate e registrando diversi tipi di esercizio. Questo li rende strumenti utili per chi cerca di mantenere uno stile di vita attivo, monitorando i progressi verso gli obiettivi di fitness. Pagamenti contactless: con l’integrazione di chip NFC, alcuni smart ring permettono di effettuare pagamenti contactless, offrendo un’alternativa comoda e sicura ai metodi di pagamento tradizionali. Questa funzionalità trasforma lo smart ring in un portafoglio digitale da polso, ideale per le piccole transazioni quotidiane. Notifiche e gestione delle chiamate: collegando lo smart ring al tuo smartphone via Bluetooth, è possibile ricevere notifiche direttamente sul dito. Sebbene gli smart ring non dispongano di display, possono vibrare per avvisarti di chiamate in arrivo, messaggi, promemoria o allarmi, aiutandoti a rimanere connesso senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Personalizzazione e comandi smart: alcuni modelli offrono la possibilità di programmare specifiche funzionalità o comandi tramite gesti o tocchi. Questo può includere l’attivazione di assistenti vocali, il controllo della riproduzione musicale, o l’interazione con dispositivi smart home compatibili. Autonomia energetica: nonostante le loro dimensioni ridotte, molti smart ring vantano un’ottima durata della batteria, con alcuni modelli che non richiedono nemmeno la ricarica, grazie all’uso di batterie a lunga durata o al ricaricamento solare.

Attraverso queste funzionalità, gli smart ring offrono un equilibrio unico tra comodità, salute, e tecnologia, posizionandosi come complementi o alternative agli smartwatch e altri dispositivi indossabili.

Come scegliere lo Smart Ring giusto

La scelta di acquistare l’uno o l’altro smart ring può dipendere da molteplici fattori, ognuno dei quali riflette le esigenze e le preferenze personali di ciascuno. Per aiutarti a navigare in questo nuovo e affascinante segmento della tecnologia indossabile, ecco alcuni criteri chiave da considerare prima di effettuare il tuo acquisto:

Scopo e funzionalità: prima di tutto, è fondamentale definire quale uso intendi fare dello smart ring. Se il tuo obiettivo è monitorare la salute e l’attività fisica, cerca un dispositivo che offra funzionalità avanzate come il tracciamento del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue, del sonno e della variabilità della frequenza cardiaca. Al contrario, se sei più interessato alla comodità dei pagamenti contactless o alla gestione delle notifiche, orientati su modelli con chip NFC o capacità di connessione Bluetooth. Durabilità: considera la resistenza del materiale e la qualità costruttiva dello smart ring. Un buon dispositivo dovrebbe essere impermeabile o almeno resistente all’acqua, per poterlo indossare in qualsiasi condizione atmosferica e durante l’esercizio fisico. Inoltre, la presenza di rivestimenti protettivi può contribuire a preservare l’aspetto e la funzionalità del ring nel tempo. Compatibilità del dispositivo: gli smart ring funzionano in coppia con lo smartphone tramite app dedicate. Assicurati che il modello scelto sia compatibile con il sistema operativo del tuo telefono, sia esso iOS o Android, per garantire una sincronizzazione fluida e un’esperienza utente ottimale. Design: uno degli aspetti più attraenti degli smart ring è il loro design. Scegli un modello che non solo si adatti al tuo stile personale ma che sia anche comodo da indossare quotidianamente. La dimensione, il peso e la forma sono tutti fattori cruciali, specialmente per un dispositivo che verrà indossato quasi costantemente. Autonomia della batteria: data la loro piccola dimensione, gli smart ring hanno batterie di capacità limitata rispetto ad altri dispositivi indossabili. Valuta l’autonomia dichiarata dal produttore e considera la frequenza con cui dovrai ricaricare il dispositivo, cercando un compromesso tra durata della batteria e funzionalità.

Tenendo in mente questi fattori, sarai in grado di scegliere lo smart ring che meglio si adatta alle tue esigenze, bilanciando tecnologia, stile e praticità.

Migliori Smart Ringt

Vediamo adesso quali sono i migliori Smart Ring, ovvero i migliori anelli Smart, secondo la nostra esperienza. Una selezione intelligente di prodotti per aiutarvi nella scelta giusta e più consapevole.

Gloring Smart Ring

L'anello Smart Gloring è fra i più economici ma al tempo stesso completi che potete trovare in commercio. Si tratta di uno Smart Ring che ha tutte le funzioni base ma che al contempo costa quasi la metà dei principali rivali. Lo scotto da pagare è un'accuratezza dei dati leggermente inferiore e un design abbastanza semplice, tuttavia ha anche molti alti pregi come ad esempio la possibilità di tracciare l'attività fisica e di sincronizzare i dati su Google Fit o Apple Health in base che abbiate uno smartphone Android o iPhone. Possiamo definirlo l'anello smart col migliore rapporto qualità prezzo per chi non vuole spendere troppo ma al tempo stesso vuole un primo approccio con questa nuova tipologia di prodotto. Non è dotato di NFC, quindi non supporta i pagamenti.

RingConn Smart Ring

RingConn Smart Ring è un altro prodotto che punta sul rapporto qualità prezzo ma al contempo non lesina sugli altri aspetti, primo fra questi il design. La sua peculiarità è la forma a squircle ovvero internamente è circolare ma esternamente, i lati destro e sinistro, sono leggermente appiattiti, questo migliora sia l'ergonomia dell'anello (quando si fa il pugno chiuso o si stringono le dita il fastidio è decisamente inferiore) sia il corretto posizionamento dei sensori interni. Anche RingConn ha una misurazione completa tuttavia non permette i pagamenti NFC, non ha controlli di input e il tracking dell'attività fisica è possibile solo con l'applicazione in Beta (essendo in sviluppo). La community però sta crescendo e l'azienda sta internalizzando tutti i feedback per migliorare il prodotto nel tempo.

Oura Ring

Oura Ring, un dispositivo wearable di terza generazione, è il più acclamato e si distingue per il suo design minimalista e le avanzate capacità di monitoraggio della salute, tra cui sonno, frequenza cardiaca, e temperatura corporea. Offre consigli personalizzati per migliorare la qualità del sonno e le abitudini quotidiane grazie all'analisi dettagliata delle fasi del sonno. Disponibile in vari colori, il prezzo varia da 329 a 379 euro, con però un abbonamento mensile di 5,99 euro per utilizzare l'applicazione, dopo i primi sei mesi gratuiti. Indubbiamente fra i più costosi ma al contempo fra i più completi. La strategia dell'abbonamento pensiamo e speriamo terminerà, prima o poi, a causa di una concorrenza in genere gratuita.

ULTRAHUMAN Ring Air

ULTRAHUMAN Ring è progettato per gli appassionati di fitness che vogliono migliorare il benessere del corpo e della mente durante tutto il giorno. Dal momento in cui ti svegli fino al minuto in cui ti addormenti, Ultrahuman offre suggerimenti su come ottenere il massimo dalla giornata, attraverso promemoria su quando consumare caffeina, esporsi alla luce solare, alzarsi e camminare, e rilassarsi. Propone un anello decisamente costoso, sulla fascia alta potremmo dire, ma al contempo ben studiato e completo. Il suo principale pregio è proprio l'applicazione, disponibile sia per Android che iOS, graficamente accattivante e ricca di suggerimenti frutto di analisi dei dati monitorati. A differenza di altri prodotti ancora più costosi non necessita di un abbonamento per utilizzarla, è gratuita.

Compralo su Gloring Store in offerta a 189 euro Compralo su RingConn Store in offerta a 259 euro Compralo su in offerta a 329 euro