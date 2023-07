La scorsa settimana Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di watchOS 10, versione in anteprima del prossimo sistema operativo da polso della mela morsicata aperta ai beta tester pubblici. Facciamo, dunque, il punto della situazione.

In questo articolo procederemo con un ripasso di tutte le novità annunciate in fase di presentazione, vedremo quali sono gli Apple Watch compatibili e, infine, come installare la beta pubblica sul vostro dispositivo.

Quali sono le novità di watchOS 10?

watchOS 10, decima iterazione del sistema operativo da polso della mela morsicata, si configura come l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni: esso si pone l’obiettivo di affinare l’esperienza utente e, addirittura, rivoluzionarla grazie ad alcune nuove funzionalità e una completa riprogettazione di alcune aree e dell’interazione.

In fase di presentazione, Kevin Lynch, Vice Presidente della divisione Technology di Apple, ha dichiarato che “watchOS 10 è un aggiornamento fondamentale che porta su Apple Watch un nuovo approccio energizzante, con un nuovo fresco design riprogettato per visualizzare rapidamente le informazioni, bellissimi quadranti, nuove funzioni per chi fa ciclismo e trekking e importanti strumenti per la salute“.

Novità per design e navigazione del sistema operativo

watchOS 10 introduce i widget, che sono raccolte smart di informazioni rilevanti e tempestive simili a quelle già presenti sulle più recenti versioni di iOS, iPadOS e macOS. I widget sono dinamici e interattivi, e possono essere richiamati ruotando la Digital Crown verso l’alto o verso il basso.

In generale, con il nuovo major update, watchOS “subisce” il rinnovamento estetico per molte app proprietarie come Meteo, Borsa, Casa, Mappe, Messaggi e Ore Locali, che mostrano informazioni più dettagliate in un’interfaccia più coerente e moderna. Gli sviluppatori terzi potranno comunque ottimizzare le proprie applicazioni e aggiornarle per adottare il nuovo paradigma di utilizzo.

Nuovi quadranti

Oltre a riprogettare l’esperienza utente dal punto di vista estetico e della navigazione, watchOS 10 introduce due nuovi quadranti artistici: Tavolozza e Snoopy. Il quadrante Tavolozza mostra l’ora in un’ampia gamma di colori che cambiano con il trascorrere del tempo. Il quadrante Snoopy presenta il famoso fumetto Peanuts con Snoopy e Woodstock che interagiscono e giocano con le lancette, reagiscono alle condizioni meteo e si muovono insieme all’utente durante una sessione d’allenamento.

Nuovi strumenti per chi fa ciclismo e trekking

Con watchOS 10, Apple ha dato grande attenzione alle novità legate al tema del fitness, che costituisce il core business di Apple Watch. In particolare, sono state introdotte nuove metriche e nuovi modi di visualizzazione delle informazioni ottimizzati per l’allenamento in bicicletta e il trekking.

Le “Viste allenamento” consentono di visualizzare le metriche più importanti su uno schermo dell’iPhone in modo da averle sempre a disposizione a colpo d’occhio (tramite attività in tempo reale espandibili). Le informazioni mostrate possono essere personalizzate in base all’attività fisica. Inoltre, watchOS 10 consente ad Apple Watch di connettersi ad accessori di terze parti per la bici, come sensori di potenza e cadenza, e di estrapolare dati di allenamento preziosi.

Passando alle novità per chi fa trekking, watchOS 10 arricchisce l’app Bussola che ora è in grado di generare automaticamente due nuovi “waypoint”, utili per il controllo dei messaggi o delle chiamate di emergenza.

La “Vista Altitudine” mostra una vista tridimensionale dei waypoint salvati utilizzando i dati dell’altimetro, mentre l’app Mappe presenta una nuova mappa topografica con curve di livello, rilievi, dettagli sull’altitudine e punti di interesse. Inoltre, è possibile cercare itinerari e sentieri nelle vicinanze con informazioni dettagliate sulla lunghezza, il tipo e la difficoltà del percorso. Tuttavia, la funzione della mappa topografica sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Nuovi strumenti per la salute

In watchOS 10, Apple ha posto particolare attenzione alla salute mentale, introducendo metodi semplici per registrare le sessioni di mindfulness e aggiungere le emozioni e gli stati d’animo per aumentare la consapevolezza emotiva. L’utente può scegliere una forma o un colore per descrivere il proprio stato d’animo.

Inoltre, Apple vuole aiutare a monitorare la salute della vista e ridurre il rischio di miopia, introducendo la possibilità di misurare il tempo trascorso all’aperto grazie al sensore di luce ambientale presente sugli smartwatch.

Il tema del tempo trascorso all’aperto è legato alla salute mentale e fisica, e potrebbe aiutare il colosso di Cupertino a consolidare il proprio dominio nel settore degli smartwatch. Le metriche per la salute mentale e della vista sono disponibili nella rinnovata app Salute, dove è possibile consultare informazioni dettagliate e ricevere consigli e raccomandazioni sviluppati con esperti del settore.

Altre novità annunciate al lancio di watchOS 10

Oltre a quelle appena trattate, presentate come le novità più importanti che verranno introdotte con watchOS 10, la prossima versione del sistema operativo da polso potrà godere di tante altre novità (alcune mutuate da iOS 17) che arricchiranno l’esperienza messa a disposizione dell’utente.

NameDrop

È una nuova funzionalità di AirDrop che consente di condividere “al volo” informazioni di contatto avvicinando il proprio Apple Watch all’iPhone di un’altra persona. La funzionalità è accessibile dal pulsante “Condividi” nella scheda contatto personale dell’app Contatti o tramite una apposita complicazione.

Mappe offline su iPhone

Le mappe offline di Apple Maps, al debutto su iPhone grazie a iOS 17, potranno essere sfruttate anche sull'Apple Watch che si trova nel raggio di copertura dell'iPhone abbinato.

Le mappe offline di Apple Maps, al debutto su iPhone grazie a iOS 17, potranno essere sfruttate anche sull’Apple Watch che si trova nel raggio di copertura dell’iPhone abbinato.

Novità legate a FaceTime

Con watchOS 10, FaceTime diventa più completo: arrivano la possibilità di avviare la riproduzione di un messaggio video direttamente su Apple Watch e il supporto all'audio nelle chiamate FaceTime di gruppo.

Con watchOS 10, FaceTime diventa più completo: arrivano la possibilità di avviare la riproduzione di un messaggio video direttamente su Apple Watch e il supporto all’audio nelle chiamate FaceTime di gruppo.

Novità per l'app Farmaci

Con watchOS 10, l'app Farmaci invia un promemoria all'utente se egli non ha registrato l'assunzione di un farmaco entro 30 minuti dall'orario previsto.

Con watchOS 10, l’app Farmaci invia un promemoria all’utente se egli non ha registrato l’assunzione di un farmaco entro 30 minuti dall’orario previsto.

Con watchOS 10, l’app Farmaci invia un promemoria all’utente se egli non ha registrato l’assunzione di un farmaco entro 30 minuti dall’orario previsto. Novità per Apple Fitness+

La suite Apple Fitness+ guadagna tre novità: i Piani personalizzati (programmi di allenamento o meditazione su misura), le Raccolte (per creare piani con allenamenti e meditazioni da alternare tra loro) e la funzionalità Audio in primo piano (consente di scegliere se dare priorità alla voce dell’allenatore o alla musica).

Novità per le aziende

Con watchOS 10, le aziende possono utilizzare la gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM) per installare app e configurare account in remoto, impostare un codice di accesso e configurare impostazioni Wi-Fi e VPN. Questo aggiornamento migliora il benessere, la produttività e la salute dei dipendenti, oltre al monitoraggio della sicurezza.

Con watchOS 10, le aziende possono utilizzare la gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM) per installare app e configurare account in remoto, impostare un codice di accesso e configurare impostazioni Wi-Fi e VPN. Questo aggiornamento migliora il benessere, la produttività e la salute dei dipendenti, oltre al monitoraggio della sicurezza.



Con watchOS 10, le aziende possono utilizzare la gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM) per installare app e configurare account in remoto, impostare un codice di accesso e configurare impostazioni Wi-Fi e VPN. Questo aggiornamento migliora il benessere, la produttività e la salute dei dipendenti, oltre al monitoraggio della sicurezza. Nuove API per gli sviluppatori di app per gli allenamenti

watchOS 10 include nuove API per sviluppatori di app di allenamento che permettono di accedere ai dati di movimento ad alta frequenza dei potenti sensori di movimento presenti sui modelli di Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. Ciò consente ad app come SwingVision e Golfshot di analizzare la pronazione e i piccoli movimenti del polso per migliorare lo swing. Inoltre, le piattaforme di coaching come TrainingPeaks possono creare un Allenamento personalizzato da importare direttamente nell’app Allenamento. Le app di allenamento con HealthKit possono comunicare stime di calorie per gli allenamenti di golf e accedere alle metriche per velocità, cadenza e potenza degli allenamenti in bici, oltre a duplicare gli allenamenti dall’Apple Watch all’iPhone.



Qualora siate interessati ad approfondire ulteriormente o a conoscere maggiori informazioni su tutte le novità di watchOS 10 annunciate durante il keynote di apertura della WWDC23, vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Quali modelli di Apple Watch sono compatibili con watchOS 10?

Rispetto alla precedente versione del sistema operativo, Apple ha deciso di continuare a supportare tutti i modelli di smartwatch già compatibili con watchOS 9, .

Ai modelli dal 2018 in poi si dovrebbero poi aggiungere altri nuovi modelli (ipotizziamo Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2). Di seguito, riportiamo la lista completa dei dispositivi compatibili con watchOS 10:

Quando verrà rilasciato watchOS 10 in forma stabile?

Il nuovo watchOS 10 è stato annunciato da Apple in data 5 giugno 2022, in occasione del keynote di apertura della WWDC23. Al termine della conferenza, il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio della beta 1 per sviluppatori di watchOS 10, primo step evolutivo di un percorso di sviluppo che terminerà con il rilascio in forma stabile.

Dopo la prima beta per sviluppatori, abbiamo finora assistito ai rilasci della beta 2 per sviluppatori (rilasciata il 22 giugno 2023), della beta 3 per sviluppatori (rilasciata il 5 luglio 2023) e, successivamente, della prima beta pubblica (basata su una “seconda” beta 3 e rilasciata il 12 luglio 2023).

Il rilascio in forma stabile è atteso per settembre 2023 (nel periodo in cui verranno presentati al mondo i prossimi iPhone 15) e quindi siamo ancora a meno di metà del percorso di sviluppo (per un confronto, lo scorso anno Apple ha rilasciato sette beta e la Release Candidate di watchOS 9 prima del rilascio in forma stabile del 12 settembre 2022)

Come installare la beta pubblica di watchOS 10

Per installare la beta pubblica di watchOS è necessario che l’iPhone al quale è accoppiato lo smartwatch esegua l’ultima beta pubblica disponibile di iOS (ad esempio, per ottenere la beta pubblica di watchOS 10 è necessario che l’iPhone esegua la beta pubblica di iOS 17).

Prima di illustrare il procedimento, è doveroso segnalare che il vostro Apple Watch non potrà essere ripristinato a precedenti versioni del sistema operativo una volta che verrà installata una beta pubblica.

La prima parte di questo procedimento prevede l’iscrizione al programma Apple Beta Software Program (la pagina è disponibile a questo link). Raggiunta la pagina, sarà necessario scegliere tra “Sign Up” e “Sign In”: il primo va cliccato nel caso in cui non abbiate mai installato software Beta (versioni in anteprima pubblica) e, di conseguenza, non abbiate mai associato il profilo del vostro Apple ID al programma; l’altro, va cliccato nel caso in cui foste già membri del programma Beta.

Una volta effettuato l’accesso, le due opzioni “Sign up” e “Sign in” verranno sostituite dal link cliccabile “Get started”, porta d’ingresso per il programma vero e proprio. A questo punto, sarete dentro e potrete procedere con la seconda parte del procedimento.

Per ottenere la beta pubblica su watchOS (qualora eseguiate la più recente versione disponibile del sistema operativi), sarà sufficiente aprire l’app Watch e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta” e selezionare la voce “watchOS 10 Public Beta”.

A quel punto, qualora disponibile, il vostro smartwatch vi segnalerà la presenza del nuovo aggiornamento in anteprima. Segnaliamo infine che, per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

