Oltre agli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, in occasione dell’evento di lancio Wonderlust, Apple ha svelato ufficialmente i modelli base della gamma iPhone 15, andando a riprendere la maggior parte dei concetti espressi dai modelli Pro del 2022 e riproponendoli in salsa leggermente rivista, al ribasso, come da tradizione per la gamma base.

Sebbene i due modelli, che quest’anno si chiamano iPhone 15 e iPhone 15 Plus, siano stati confermati in termine di posizionamento, guardando alla sola gamma “base” assistiamo all’introduzione di tantissime novità, anno su anno, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Gli iPhone 15 sono ufficiali e profondamente rinnovati

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato ufficialmente la nuova gamma iPhone 15, composta da quattro modelli, due base e due Pro, con questi ultimi che estremizzano alcuni concetti già espressi dai predecessori.

I modelli base della gamma 2023, invece, accolgono il nuovo design con protagonista la Dynamic Island e la porta USB-C ma, come ormai tradizione in casa Apple, ripropongono grosso modo le specifiche tecniche dei modelli Pro della passata generazione, anche se solo dal punto di vista delle specifiche sotto al cofano.

Gli iPhone 15 e 15 Plus continuano ad essere costruiti con un frame in alluminio (riciclato al 75%) e le altre parti in vetro, con “Ceramic Shield” all’anteriore a proteggere i display Super Retina XDR OLED da 6,1 o 6,7 pollici che, purtroppo, si fermano ancora una volta a 60 Hz, troppo poco se consideriamo che, nel panorama Android, i 90 Hz sono ormai quasi un minimo sindacale. La luminosità sale di parecchio, spingendosi fino a 2000 nit di picco.

I modelli base 2023 ereditano molto dai Pro 2022

Al netto della somiglianza estetica, gli iPhone 15 “base” condividono con i modelli Pro del 2022 il SoC, ovvero l’Apple A16 Bionic a 4 nm che mette in campo un gigantesco passo in avanti, sia in termini di performance pura (+20%) che in termini di efficienza energetica, rispetto all’ormai datato Apple A15 Bionic che trovavamo sugli iPhone 13 e sugli iPhone 14 “base”.

Ad affiancare il SoC, che può contare su una CPU hexa-core (due core di potenza e quattro di efficienza), una GPU penta-core e un Neural Engine a sedici core, troviamo 6 GB di memoria RAM LPDDR5 a prescindere dallo spazio di archiviazione: i tagli disponibili sono tre, 128, 256 o 512 GB.

Per quanto concerne la connettività, gli iPhone 15 e 15 Plus ereditano il modem Snapdragon X65 di Qualcomm, realizzato con processo produttivo a 4 nm e capace di supportare le reti 5G in modalità SA e NSA, Sub-6 GHz e mmWave (ma solo negli Stati Uniti) con velocità fino a 10 Gbps. Entrambi gli smartphone, al pari dei modelli Pro, supportano il dual SIM tramite una SIM fisica (nano-SIM) e una eSIM.

Anche qua USB-C ma…

Come vi raccontavamo, la svolta “epocale” per l’intera gamma iPhone la ritroviamo sul bordo inferiore degli smartphone: addio Lightning, benvenuta USB Type-C. Apple ha infatti dovuto piegarsi al volere dell’Unione Europea e implementare sui propri dispositivi, finalmente anche smartphone, la possibilità di ricarica tramite lo standard universale.

A differenza dei modelli Pro della gamma 2023, tuttavia, la porta USB-C è una semplice 2.0 che non porterà reali vantaggi se non quello della compatibilità con qualsiasi altro caricabatterie o cavo USB-C. Per i possessori di iPhone di lunga data, invece, sarà necessario aggiornare il parco accessori.

Nuovo sensore fotografico principale

Passiamo ora al comparto fotografico degli iPhone 15 e 15 Plus: quello anteriore può contare ancora su un singolo sensore da 12 megapixel, stavolta spostato nella Dynamic Island; quello posteriore risulta invariato nella forma e nel numero dei sensori rispetto a quello dei predecessori.

Anche il sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel resta lo stesso presente sui vecchi modelli. Ciò che cambia realmente è il sensore principale, anche qua (finalmente) da 48 megapixel (che scatta a 24 megapixel): grazie al maching learning on-device (e al Photonic Engine), è in grado di tirare fuori scatti vividi e nitidi in qualsiasi condizione.

Il sensore da 48 megapixel viene inoltre sfruttato anche come zoom ottico 2x (l’immagine catturata a 24 megapixel viene a sua volta “ritagliata” per tirare fuori scatti a 12 megapixel); questa possibilità, consente di sfruttare lo zoom continuativo durante la registrazione video.

Per il resto sono i soliti iPhone “base”

Per il resto, gli iPhone 15 e 15 Plus offrono un comparto connettività completo sotto tutti i punti di vista (con Wi-Fi 6 e il nuovo chip UWB di seconda generazione), audio stereo (doppio speaker), batterie leggermente maggiorate (Apple non dichiara mai i dati in termini di capacità ma si parla di 3300 mAh per iPhone 15 e 4422 mAh per il 15 Plus) che si ricaricano in maniera rapida via cavo, tramite la porta USB-C, fino a 23 W, o tramite ricarica wireless (MagSafe a 15 W o Qi a 7,5 W).

In conclusione i nuovi iPhone 2023 debutteranno con a bordo iOS 17, la più recente versione del sistema operativo mobile sviluppato dalle parti di Cupertino, che affina ulteriormente tutte le funzionalità introdotte dal precedente iOS 16 e aggiunge piccole ma utili novità senza stravolgere l’esperienza utente.

Scheda tecnica e immagini dei nuovi iPhone 15

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus di Apple.

Dimensioni: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (iPhone 15) e 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (iPhone 15 Plus)

x x (iPhone 15) e x x (iPhone 15 Plus) Peso: 171 grammi (iPhone 15) e 201 grammi (iPhone 15 Plus)

(iPhone 15) e (iPhone 15 Plus) Materiali: alluminio (frame laterale), vetro (anteriore e posteriore)

(frame laterale), (anteriore e posteriore) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: Super Retina XDR OLED a 60 Hz 6,1″ con risoluzione 1179 x 2556 pixel (iPhone 15) 6,7″ con risoluzione 1290 x 2796 pixel (iPhone 15 Plus) Luminosità (massima): 1600 nit Luminosità (picco): 2000 nit HDR10+ e Dolby Vision Protezione in Ceramic Shield Glass

a SoC: Apple A16 Bionic (4 nm) con CPU hexa-core e GPU a cinque core

(4 nm) con CPU hexa-core e GPU a cinque core Memoria RAM: 6 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore: doppia con flash LED dual-tone Sensore principale da 48 MP (f/1.6) con Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS, zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120°

con flash LED dual-tone Fotocamera anteriore: singola con scanner 3D Sensore grandangolare da 12 MP (f/1.9) con PDAF

con scanner 3D Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS , NFC , USB Type-C 2.0 (con uscita video), UWB (2nd gen)

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , , (con uscita video), (2nd gen) Emergenze: SOS emergenze via satellite

Sensori: accelerometro , barometro , bussola , giroscopio , luce ambientale , prossimità

, , , , , Metodi di sblocco: Face ID

Batteria: Li-Ion da 3300 mAh (iPhone 15) o da 4422 mAh (iPhone 15 Plus) Supporto alla ricarica rapida cablata a 20W Supporto alla ricarica wireless a 15 W (MagSafe) Supporto alla ricarica wireless a 7,5 W (Qi)

da (iPhone 15) o da (iPhone 15 Plus) Sistema operativo: iOS 17

Galleria immagini di iPhone 15

Galleria immagini di iPhone 15 Plus

Disponibilità e prezzi dei nuovi iPhone 15 “base”

I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus di Apple saranno disponibili al pre-ordine a partire da venerdì 15 settembre 2023, con le vendite effettive che partiranno poi dal venerdì successivo, 22 settembre 2023. Entrambi i modelli arrivano nelle cinque colorazioni Black, Pink, Yellow, Green e Blue e in diversi tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino.

iPhone 15 Taglio da 128 GB al prezzo di 979 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1109 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1359 euro

iPhone 15 Plus Taglio da 128 GB al prezzo di 1129 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1259 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1509 euro



Alla pari degli iPhone 15 Pro, anche i modelli base hanno subito un calo di prezzo, anche se più contenuto, rispetto ai predecessori: in questo caso, si parla di 50 euro in meno per i tagli da 128 e 256 GB e di 60 euro in meno per il taglio da 512 GB.

