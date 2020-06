Complice la scomparsa del caro e vecchio jack audio da tantissimi smartphone popolari, il mondo delle cuffie bluetooth è letteralmente esploso. Fortunatamente anche la qualità media delle cuffie wireless si è alzata a tal punto che le preoccupazioni di una resa sonora valida senza cavo sono passate e grazie ai nuovi standard di comunicazione bluetooth, si può ascoltare musica cristallina anche senza un jack audio.

Con una richiesta sempre maggiore da parte dei consumatori, il mercato si è popolato di tantissime proposte. Alcune sono uniche, altre invece sembrano non distinguersi molti tra di loro, altre invece sono di bassa qualità ed è per questo che c’è bisogno di fare molta attenzione nella scelta delle migliori cuffie bluetooth per le proprie esigenze.

Quali cuffie bluetooth scegliere

Ci sono fattori decisamente importanti per la scelta delle cuffie bluetooth, sono uno strumento che accompagnerà tantissime operazioni quotidiane per anni ed è fondamentale tenere a mente alcuni aspetti prima di scegliere la cuffia bluetooth per le proprie esigenze. Il primo aspetto da non sottovalutare è il design di una cuffia bluetooth.

Per design si intende non solo il lato estetico delle cuffie bluetooth ma anche la costruzione, la resistenza ad acqua e polvere e soprattutto il fit. Esistono cuffie in-ear che si inseriscono dentro il padiglione auricolare, esistono cuffie on-ear che si poggiano sulle orecchie ed esistono cuffie over che coprono interamente le orecchie. La scelta del fit delle cuffie è soggettiva ma indicativamente si può riassumere con cuffie in-ear per una maggior praticità, cuffie on-ear per compromesso comodità-qualità e cuffie over-ear per la massima ricercatezza d’ascolto.

Per la nuova generazione di cuffie wireless sono molto importanti le funzionalità extra, quelle che vanno oltre la semplice ricerca della massima resa sonora. La comodità delle cuffie bluetooth è data anche dalla velocità di pairing, basti pensare alle migliori cuffie true wireless che si collegano allo smartphone semplicemente aprendo il case di ricarica. Anche la qualità e la stabilità del segnale sono indice di comodità, un buon segnale bluetooth permetterà di stare lontano dallo smartphone e riuscire comunque a gestire una chiamata o ad ascoltare musica.

In grande spolvero c’è anche la funzione di cancellazione attiva del rumore, una funzione presente solo su alcune delle migliori cuffie bluetooth in grado di fare una vera e propria analisi del rumore esterno e di cancellarlo con delle frequenze che andranno ad azzerare qualsiasi rumore esterno. La cancellazione del rumore, detta anche ANC (Active Noise Cancelling), era una funzione esclusiva delle cuffie over-ear ma grazie all’incremento tecnologico anche le cuffie in-ear possono vantare di questa funzione.

Ci sono poi considerazioni sull’autonomia, sulla compatibilità con gli assistenti vocali come Assistant o Siri e tanti altri fattori per la scelta di una cuffia wireless, per questo motivo la guida alle migliori cuffie bluetooth non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria.

La selezione delle migliori cuffie bluetooth è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono state provate, ci accompagnano nelle nostre sessioni di montaggio e nei nostri momenti di svago (per non parlare delle telefonate fiume).

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori cuffie bluetooth del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori cuffie bluetooth economiche

Aukey EP-T21

Questo modello di cuffie tws è il modello più popolare offerto da Aukey, con un’ottima qualità/prezzo. Si indossano abbastanza comodamente e hanno certificazione IPX4, con design a gambo. Il case è realizzato in plastica satinata non di gran pregio e i controlli degli auricolari sono touch. La qualità sonora è buona, con dei bassi ben presenti e le restanti frequenze discretamente tarate che le rendono le migliori cuffie bluetooth economiche.

Sony WI-SP500

Queste cuffie sport Sony sono famosissime. Hanno una serie di dettagli impressionanti come i piccoli inserti in gomma per fissarsi alla grande alle orecchie e non scappare mai via o come la presenza del chip NFC per il pairing veloce. La costruzione ed il design è davvero di alto livello ma la certificazione è “solo” IPX4. Grazie alla loro qualità audio davvero interessante possono essere utilizzate facendo sport all’aperto con tanti rumori e restare comunque concentrati grazie al buon isolamento.

Migliori cuffie bluetooth fascia media

OnePlus Bullets Wireless 2

Le OnePlus Bullets sono le migliori cuffie in ear bluetooth della fascia media. Il loro punto debole è solo la durata della batteria ma hanno la ricarica rapida. Per il resto il design è molto piacevole, le funzioni extra ci sono tutte come l’integrazione con Google Assistant e soprattutto la qualità audio è interessante. Ottima soluzione da parte di OnePlus nonostante il brand non sia conosciuto nel settore audio ma per gli smartphone. In generale sono tra le migliori cuffie bluetooth per smartphone.

HUAWEI FreeBuds 3i

Questa FreeBuds 3i possiamo considerarle la variante in-ear delle classiche FreeBuds 3. La cancellazione del rumore attiva è sempre presente anche in questo modello più economico, la qualità sonora è buona così come la spazialità, il sync video invece non è allo stesso livello delle FreeBuds 3 sebbene la latenza risulti comunque ridotta. Venendo alla qualità audio in chiamata questa è buona e in linea con quanto visto su FreeBuds 3, in tal senso riescono a convincere e a fare un lavoro accurato.

Sony WH-XB700

Queste cuffie wireless on-ear di Sony vanno spesso in offerta e se prese al prezzo giusto possono essere una gran bella soluzione per chi vuole spendere il giusto ed avere il massimo ottenibile. Sono cuffie molto complete con la comodità di essere wireless, di avere il supporto audio 360 Reality e la tecnologia di Sony Extrabass. Nota di merito per l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. Suonano bene e sono accessoriate, al prezzo giusto vanno prese senza pensarci due volte.

AKG Y500 Wireless

AKG con le sue nuove Y500 Wireless ha deciso di svecchiare il suo design e ci è riuscita alla grande creando delle cuffie on-ear davvero leggere, comode da indossare anche per sessioni di ascolto prolungate. Per il resto, hanno una qualità audio davvero di prima classe con la classica equalizzazione AKG che permette l’ascolto di qualsiasi genere con una piacevolezza decisamente sopra la media. In più, le nuove Y500 hanno una durata della batteria notevole, prese al prezzo giusto sono un vero affare. Molti le collegano alle tv rendendolo per migliori cuffie bluetooth per tv.

Migliori cuffie bluetooth fascia alta

Samsung Galaxy Buds+

La qualità sonora è elevata e la spazialità delle Galaxy Buds+ è ottima, risultato ottenuto dal buon lavoro svolto sia da Samsung che da AKG, hanno infatti lavorato assieme: bassi ben presenti e alti cristallini. Buona l’autonomia: circa 11 ore di utilizzo, con il case (molto piccolo) che ne raddoppia la durata. Bassa latenza audio/video e chiamate stereo dalla buona qualità grazie ai 3 microfoni per cuffia. Complessivamente tra le migliori cuffie bluetooth per Android.

Philips X2HR/00 Fidelio

La soluzione over-ear di Philips ha una qualità costruttiva solida, non ha tante funzioni particolarmente smart e non sono nemmeno wireless. Effettivamente ad un primo sguardo potrebbero non sembrare la scelta migliore ma al netto dei gusti personali, queste Philips Fidelio offrono una qualità sonora molto elevata assolutamente in grado di far dimenticare l’assenza di funzioni smart. Ottime cuffie bluetooth consigliate.

HUAWEI FreeBuds 3

Queste FreeBuds 3 offrono soppressione del rumore attiva, funzionalità tutt’altro che scontata su un prodotto non in-ear: l’effetto è discreto ma non a livello di altre soluzioni munite di gommini, attenua i rumori di fondo più pesanti. Latenza molto bassa, spazialità del sonoro buona così come la taratura di tutte le frequenze, con bassi presenti ma non eccessivi. Sono i migliori auricolari bluetooth per telefonare.

Apple AirPods 2

In questa lista non potevano mancare le AirPods di seconda generazione: sono il prodotto di riferimento per il settore e sicuramente la scelta migliore per iOS. Design iconico con un fit unico nel suo genere (nel bene e nel male): da una parte si appoggiano nell’orecchio e non danno fastidio nemmeno dopo tante ore di utilizzo ma allo stesso tempo l’insonorizzazione è praticamente nulla. L’audio è buono seppur non faccia gridare al miracolo.

Razer Nari

Le cuffie da gaming Razer Nari sono tra le migliori in circolazione, sicuramente le migliori cuffie da gaming wireless. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissime anche durante le sessioni più lunghe grazie al calore smaltito alla grande. Sono delle cuffie over-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. C’è il supporto a THX Audio con il surround virtualizzato a 5.1 e 7.1 canali, ci sono le regolazioni per i profili di gioco e soprattutto per un gamer vero una latenza praticamente inesistente. Delle Razer Nari esistono tantissime versioni, tutti fantastiche.

Bose SoundSport Free

Le cuffie sportive Bose sono bellissime. Hanno un design intrigante, tra le altre cose c’è la funzione di ricerca cuffie smarrite via app. Sono delle cuffie true wireless dalla qualità audio piacevolissima con il classico timbro di Bose. Ci sono tutte le certificazioni contro acqua e sudore del caso e sebbene siano un po’ grandi grazie agli inserti StayHear+ non andranno da nessuna parte. Ottima soluzione per allenamenti in palestra.

Sony WF-1000XM3

Le Sony WF-1000XM3 sono tra le migliori cuffie in-ear true wireless in circolazione senza se e senza ma. Sony è stata capace di lavorare benissimo sulla cancellazione del rumore attiva e sulla qualità audio nuda e cruda, leggermente meno sull’ergonomia e sulla custodia. In ogni caso le true wireless di Sony restano fantastiche, hanno una gran bella durata della batteria, vengono costantemente aggiornate e supportate da Sony, hanno l’integrazione con Alexa, Siri e Assistant e soprattutto riescono ad avere una dinamica esaltante. Non costano poco ma vanno spesso in sconto, sono tra i migliori auricolari bluetooth per android.

Migliori cuffie bluetooth premium

Apple AirPods Pro

Le AirPods Pro sono le cuffie true wireless di riferimento per il settore e sicuramente la scelta migliore per chi ha device Apple. Design iconico con un fit in-ear per l’insonorizzazione tramite cancellazione attiva del rumore ANC. Buona l’autonomia (più di 4,5 ore che arrivano a 24 con il case di ricarica), zero latenza audio/video e zero problemi di connessione. L’audio è molto buono e la qualità in chiamata è la migliore del settore, ovviamente in stereo. Prezzo alto di 230 Euro ad oggi sono la scelta giusta per chi ha un iPhone e non solo, possono essere utilizzate con piacere da chiunque. Le migliori cuffie in ear wireless.

Beats Powerbeats Pro Totally Wireless

Le Beats non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie per lo sport wireless più apprezzate. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari grazie all’archetto che permette di fissarle all’orecchio anche durante le sessioni di allenamento più dure in assoluto. Ottime tutte le funzioni smart grazie al chip Apple H1 mentre la qualità audio è davvero di altissimo livello, Beats ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto, decisamente sopra la media anche di fascia premium. Sono le migliori cuffie per lo sport.

Sony WH-1000XM3

Le cuffie over-ear Sony WH-1000XM3 sono tra le migliori in circolazione. Sono delle cuffie over-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. In più, per non farsi mancare nulla, hanno la miglior cancellazione del rumore attiva del mercato, hanno la ricarica rapida e l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. Costano tanto ma sono quelle da prendere, è la migliore cuffia over ear consumer.

Beyerdynamic Amiron

Le Beyerdynamic Amiron sono cuffie per chi cerca il massimo della qualità in un design ricercato nei materiali e dalla comodità assicurata nonostante le dimensioni non proprio contenute. Sono cuffie over-ear di fascia premium e dal prezzo altissimo ma sono ancora accessibili al mondo consumer anche se dal punto di vista della qualità siamo davanti ad un livello di eccellenza notevole. Ogni tonalità verrà riprodotta al massimo della qualità, il brand è una vera e propria sicurezza anche se non così conosciuto. Costano tanto, sono cuffie premium ma chi vuole spendere così tanto forse vuole un prodotto ancora più di nicchia.

Master & Dynamic MW50

Le Master & Dynamic MW50 sono cuffie per chi cerca il massimo della qualità in un design piacevole, moderno ed estremamente portatile. Purtroppo quei materiali così rigidi e le dimensioni compatte potrebbero risultare scomode a qualcuno ma se siete in sintonia con l’ergonomia delle cuffie on-ear, sono assolutamente fantastiche grazie ad una cura per il suono impeccabile e una dinamica vasta e corposa. Ogni tonalità verrà riprodotta al massimo della qualità, il brand è una vera e propria sicurezza. Costano tanto, sono cuffie premium ma vanno spesso in offerta.

Migliori cuffie in-ear

Migliori cuffie on-ear

Migliori cuffie over-ear

Migliori cuffie da gaming

Migliori cuffie per lo sport

Migliori cuffie true wireless

Migliori cuffie con cancellazione del rumore

Migliori cuffie bluetooth in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori cuffie bluetooth, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori cuffie bluetooth che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle cuffie, in futuro potrebbe essere aggiunto anche le cuffie bluetooth che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere le cuffie per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori cuffie bluetooth in assoluto del 2020 da prendere: