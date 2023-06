In occasione del keynote di apertura della WWDC23, Apple ha aperto le danze parlando, come di consueto, della prossima versione del sistema operativo per iPhone, ovvero iOS 17, che arriverà, al pari di tutte le altre novità software annunciate, nel corso dell’autunno di quest’anno.

La nuova versione di iOS non va a stravolgere in toto quella precedente ma va a ridisegnare tante parti del sistema operativo (come il centro di controllo e la schermata di blocco), introduce tante novità (una su tutte la nuova app Journal) e migliora svariati app e servizi (come Siri, Messaggi, Telefono). Scopriamo tutto.

iOS 17 è ufficiale: ecco le novità annunciate

Da pochi minuti Apple ha presentato in anteprima iOS 17, la prossima versione del sistema operativo degli iPhone, ovvero gli smartphone della mela morsicata.

Ancora una volta, la nuova versione del sistema operativo non andrà a stravolgere la versione precedente ma si preoccuperà di affinare tutte le funzionalità esistenti, introdurrà alcune funzionalità su richiesta della legislazione europea e rinnoverà esteticamente svariate parti del sistema operativo.

Il nuovo iOS 17 estende le possibilità di personalizzazione anche a Telefono (che guadagna anche altre interessanti potenzialità), introduce novità per Messaggi (soprattutto legate agli stickers) e FaceTime, per AirDrop e molto altro, come la nuova app Journal e la nuova modalità StandBy.

Prima di scoprire nel dettaglio tutte le novità introdotte con la nuova release software, vi riportiamo le parole di Craig Federighi, Vice Presidente Senior della Software Engineering di Apple:

Con iOS 17, abbiamo reso iPhone più personale e intuitivo rivedendo in profondità le funzioni che tutti usiamo ogni giorno. Telefono, FaceTime e Messaggi sono app fondamentali nel modo in cui comunichiamo, e questa release è piena di aggiornamenti che pensiamo saranno molto apprezzati dai nostri utenti. Abbiamo anche ripensato AirDrop aggiungendo nuove modalità di condivisione, la correzione automatica migliora ulteriormente, e stiamo introducendo nuovissime esperienze con Journal e StandBy, oltre a tante altre novità. Non vediamo l’ora che tutti lo possano provare.

Novità dell’app Telefono

… sezione in aggiornamento …

… sezione in aggiornamento …

Novità di FaceTime

… sezione in aggiornamento …

Novità di Messaggi

… sezione in aggiornamento …

… sezione in aggiornamento …

AirDrop guadagna la nuova funzionalità NameDrop

… sezione in aggiornamento …

La tastiera di sistema diventa più smart

… sezione in aggiornamento …

iOS 17 introduce la nuova app Journal

… sezione in aggiornamento …

Con la “StandBy mode” l’iPhone in carica diventa uno smart display

… sezione in aggiornamento …

… sezione in aggiornamento …

Altre novità di iOS 17

Oltre alle novità più importanti, ce ne sono altre degne di nota che fanno parte, riprendendo le parole di Craig Federighi, delle “nuove esperienze fornite da iOS 17” e che contribuiscono al miglioramento a tutto tondo del sistema operativo.

Mappe offline

… sezione in aggiornamento …

AirPlay Connect

… sezione in aggiornamento …

Novità per Apple Music

… sezione in aggiornamento …

Novità per la privacy

… sezione in aggiornamento …

Novità dell’app Salute

… sezione in aggiornamento …

Basterà dire “Siri” per richiamare l’assistente digitale di Apple

… sezione in aggiornamento …

Novità legate ad Apple Watch

… sezione in aggiornamento …

Album di persone e animali

… sezione in aggiornamento …

Quali modelli di iPhone supporteranno iOS 17?

Una domanda che molti di voi si saranno posta è la seguente: il mio iPhone si aggiornerà ad iOS 17? La risposta è "si", a meno che non siate in possesso di un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X. Apple ha infatti fatto fuori gli iPhone del 2017 terminandone, di fatto, il supporto a nuove versioni di iOS a partire dall'autunno di quest'anno, periodo in cui avverrà il rilascio globale del nuovo iOS 17.

Di seguito, invece, riportiamo la lista dei dispositivi che riceveranno iOS 17, dando per scontato che i prossimi iPhone 15, attesi per l'autunno, arriveranno sul mercato con già a bordo il software più aggiornato disponibile:

iPhone 8 e iPhone 8 Plus (2017)

iPhone X (2017)

iPhone XR (2018)

iPhone Xs e iPhone Xs Max (2018)

iPhone 11 (2019)

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone SE (2020)

iPhone 12 e iPhone 12 mini (2020)

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 13 e iPhone 13 mini (2021)

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max (2021)

iPhone SE (2022)

iPhone 14 e iPhone 14 Plus (2022)

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (2022)

Quando arriverà iOS 17?

Come anticipato in apertura, il nuovo iOS 17 verrà rilasciato a tutti gli utenti in possesso di un iPhone compatibile nel corso dell’autunno 2023.

Per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program (disposti a pagare 100 dollari all’anno) la prima versione in anteprima di iOS 17 è già disponibile al download attraverso il portale degli sviluppatori di Apple mentre la prima beta pubblica sarà rilasciata già durante il mese di luglio sul portale dedicato.

Per maggiori informazioni sulla nuova versione di iOS, Apple ha allestito uno spazio dedicato sul proprio sito ufficiale.

La WWDC23 sta vivendo la sua giornata di apertura: oltre ad iOS 17, infatti, il colosso di Cupertino ha presentato i vari iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17 e tante altre novità, tra cui il nuovo MacBook Air da 15 pollici con i chip Apple Silicon M2, il visore Apple Reality Pro e il sistema operativo dedicato xrOS.

