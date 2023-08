Nella serata di ieri, Apple ha avviato il rilascio delle seste versioni in anteprima, sia per sviluppatori che pubbliche, della maggior parte dei sistemi operativi di nuova generazione presentati sul palco dello Steve Jobs Theater, nel cuore dell’Apple Park di Cupertino lo scorso 5 giugno.

A una settimana esatta di distanza dalle precedenti beta 5 (rilasciate anche ai beta tester pubblici appena un giorno dopo), sono ora disponibili via OTA le nuove beta 6 (beta 4 pubbliche) di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e audioOS 17, sesto step del percorso di sviluppo di questi major update che arriveranno in forma stabile nel mese di settembre. Non arriva, invece, una nuova beta per macOS 14 Sonoma. In aggiunta, il colosso di Cupertino ha rilasciato un nuovo aggiornamento “stabile” per watchOS 9.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 6 per sviluppatori (beta 4 pubbliche) dei vari iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e audioOS 17, passando al ciclo di rilasci “settimanale” (segno che ci stiamo effettivamente avvicinando alla fine del ciclo di sviluppo).

Per tutti i sistemi operativi, tranne per macOS 14 Sonoma, si tratta del sesto step evolutivo di un ciclo di sviluppo che ci accompagnerà ancora per poco meno di un mese, fino al rilascio in forma stabile che dovrebbe avvenire nella prima metà di settembre, storicamente subito dopo l’annuncio dei prossimi modelli di iPhone (ovvero gli iPhone 15) e Apple Watch (si parla di Watch Series 9 e Watch Ultra 2).

Va sottolineato che, oltre alle novità annunciate in fase di presentazione, nel corso del ciclo di sviluppo stiamo assistendo all’introduzione di tante altre funzionalità, soprattutto su iOS e iPadOS 17.

Beta 6 di iOS 17 e iPadOS 17

La sesta build in anteprima della prossima versione di iOS è disponibile su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili, è la 21A5312c (sostituisce la 21A5303d rilasciata come beta 5). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé la beta 6 ha un peso di 744,8 MB su iPhone 14 Pro Max (provenendo dalla beta 5).

Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “d” a una classificazione “c”: potrebbero esserci ulteriori piccoli passi in avanti in termini di stabilità.

Per conoscere le novità introdotte dai due sistemi operativi e maggiori dettagli sui dispositivi che saranno supportati, vi rimandiamo agli articoli di approfondimento dedicati:

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi iOS 17 e iPadOS 17 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 6 di watchOS 10

La sesta build in anteprima della prossima versione di watchOS, disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21R5341c (e sostituisce la 21R5332f rilasciata come beta 5). La nuova beta 6 ha un peso di circa 325 MB su Apple Watch 8 (provenendo dalla beta 5).

Parlando di build, anche in questo caso vi sono passi in avanti dal punto di vista della stabilità (almeno sulla carta): assistiamo, infatti, al passaggio da una build “f” a una build “c”. Per esperienza personale, almeno su watchOS, la classificazione della build in termini di stabilità è tangibile provando le varie versioni in anteprima (rispetto agli altri OS, si percepiscono di più i cambiamenti in tal senso).

Per conoscere le novità annunciate per watchOS 10, versione che punta a rivoluzionare l’esperienza utente fornita dal sistema operativo da polso della mela morsicata, vi rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato qualche settimana fa.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio del prossimo watchOS 10 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Beta 6 di tvOS 17 e di audioOS 17

La sesta build in anteprima della prossima versione di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21J5339b (sostituisce la 21J5330e rilasciata come beta 5). Anche qua assistiamo a passi in avanti in termini di stabilità, con la build che passa da “e” a “b”.

A differenza di quanto accade con gli aggiornamenti intermedi, i major update del sistema operativo per le Apple TV e per gli smart speaker di casa Apple introducono tantissime novità: in questo articolo vi abbiamo parlato di tutte quelle annunciate in fase di presentazione.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi tvOS 17 e audioOS 17, dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Manca la nuova beta di macOS 14 Sonoma: cosa può significare?

A differenza degli altri OS di nuova generazione, Apple non ha rilasciato una nuova versione in anteprima per macOS 14 Sonoma (l’ultima resta la 23A5312d rilasciata come beta 5 lo scorso 8 agosto). Questo potrebbe sostanzialmente aprire a un paio di scenari:

La beta 6 di macOS 14 Sonoma è semplicemente in ritardo e verrà rilasciata nelle prossime ore. Alla pari di quanto fatto lo scorso anno con macOS 13 Ventura, anche macOS 14 Sonoma potrebbe arrivare con un mese di ritardo rispetto agli altri OS (a ottobre 2023, magari con i nuovi computer Mac con chip Apple Silicon M3); questo giustificherebbe la non necessità di passare a un ciclo di rilascio settimanale.

Ulteriori novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Durante il ciclo di sviluppo stanno emergendo alcune novità che vanno oltre quelle annunciate in fase di presentazione da parte di Apple (o arriveranno novità annunciate ma non ancora implementate nelle versioni iniziali). In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Novità della beta 6 di iOS 17

Con la nuova beta 6 di iOS 17, assistiamo al passaggio al ciclo settimanale di rilasci (delle versioni in anteprima); Apple sta ormai cercando di ottimizzare e finalizzare il prossimo sistema operativo per iPhone che ha ormai raggiunto la propria indipendenza dal precedente iOS 16. Di seguito riportiamo tutte le novità (non sono molte ma sono comunque importanti) emerse dalla nuova versione in anteprima.

Splash screen per l’app Foto

Aprendo l’app Foto dopo avere installato la beta 6 di iOS 17, gli utenti verranno accolti da una splash screen che illustra tutte le novità della galleria predefinita degli iPhone (novità che erano già presenti con le precedenti versioni in anteprima del sistema operativo).

Ricollocamento del pulsante per terminare una chiamata

Una delle novità più criticate da coloro che provano, ormai da mesi, iOS 17 è il ricollocamento dei pulsanti interni all’app Telefono durante una chiamata. In generale, i pulsanti sono stati riorganizzati e spostati nella parte bassa della schermata (probabilmente per migliorare la raggiungibilità con il pollice e l’usabilità con una mano).

Fino alla beta 5, il pulsante per terminare la chiamata (l’unico che fino a iOS 16 era collocato nella parte bassa) era collocato in basso a destra, in una posizione non naturale per gli utenti iOS di lungo corso. Per correre ai ripari, il team di sviluppo ha ricollocato il pulsante per terminare la chiamata al centro della fila più in basso di pulsanti (scambiandolo di posto con il pulsante per aprire il tastierino numerico).

Piccola novità grafica nella sezione “Schermo e luminosità” delle impostazioni

Con la beta 6 di iOS 17 assistiamo a un piccolo cambiamento significativo nell’aspetto della sezione “Schermo e luminosità” delle impostazioni di sistema (Impostazioni > Schermo e luminosità). Le icone che mostrano l’anteprima di tema chiaro e scuro sono state aggiornate agli sfondi predefiniti di iOS 17 (in precedenza erano ancora quelli di iOS 16).

Piccola novità per l’app Messaggi

Con le precedenti beta di iOS 17 abbiamo assistito all’implementazione del rinnovato selettore delle app all’interno di Messaggi. Con la più recente versione in anteprima, il team di sviluppo ha inserito una specie di “scorciatoia” per raggiungere il selettore delle foto.

Nello specifico, basterà effettuare una pressione prolungata sul “+” per far sì che si apra il selettore delle foto da potere inviare tramite iMessage.

Ulteriori affinamenti alla sezione “Benessere mentale” dell’app Salute

Continuano i lavori per finalizzare la sezione “Benessere mentale” dell’app Salute. Con la beta 6 di iOS 17, il team di sviluppo ha ampliato la scala di classificazione dell’umore, aggiungendo nuovi livelli intermedi che portano il totale a 7, da “molto spiacevole” a “molto piacevole”, passando per “neutro”. Tutti e sette i mood sono corredati da una diversa gradazione di colore.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 6 dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, sono disponibili agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 5 di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17), o che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio anche della quarta beta pubblica per quasi tutti i propri sistemi operativi di nuova generazione. Le build in distribuzione sono le medesime rilasciate “per sviluppatori” (in qualità di beta 6).

Coloro che hanno già installato le precedenti beta pubbliche, potranno scaricare gli aggiornamenti via OTA direttamente dai loro iPhone o iPad compatibili, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”; lo stesso discorso vale per gli altri dispositivi coinvolti.

Coloro che, invece, volessero per la prima volta provare una beta pubblica di iOS o iPadOS (o di qualsiasi altro dei dispositivi compatibili coi prossimi sistemi operativi della mela morsicata), dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’installazione dell’aggiornamento (vi rimandiamo nuovamente alla nostra guida con la procedura completa per tutti i sistemi operativi).

Apple ha rilasciato watchOS 9.6.1 per tutti

Oltre ad avere rilasciato nuove versioni in anteprima per la maggior parte dei propri sistemi operativi di nuova generazione, nella serata di ieri Apple ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento stabile intermedio per watchOS 9, disponibile per Apple Watch 4 e modelli successivi

Il nuovo watchOS 9.6.1 (build 20U80 che sostituisce la 20U73 dello scorso 24 luglio) ha un peso di 111 MB su Apple Watch 8 e va a risolvere un problema che “impediva alle app che utilizzano l’API che monitora tremori e sintomi associati alla malattia di Parkinson di accedere ai dati di movimento”. Per i più curiosi, segnaliamo infine che watchOS 9.6.1 è la centesima versione nella storia del sistema operativo da polso della mela morsicata.

Come effettuare l’aggiornamento

Per aggiornare il vostro Apple Watch al nuovo watchOS 9.6.1 sarà sufficiente aprire l’app Watch presente sull’iPhone associato allo smartwatch, seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento.

Per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica residua ed essere collegato all’alimentazione.

