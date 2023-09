A due settimane esatte dal rilascio delle precedenti beta 8, a margine di Wonderlust, l’evento di lancio dei nuovi dispositivi (tra cui gli iPhone 15, gli iPhone 15 Pro, i nuovi Apple Watch e i nuovi accessori), Apple ha avviato il rilascio, agli sviluppatori e ai beta tester pubblici delle Release Candidate (RC) dei prossimi sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 e watchOS 10 su tutti i dispositivi compatibili.

Per macOS 14 Sonoma, invece, arriva la conferma da parte di Apple che il rilascio avverrà più avanti, all’inizio dell’autunno: anche per il sistema operativo dei computer Mac, tuttavia, arriva la Release Candidate (a due settimane dalla precedente beta 7), attualmente rilasciata nella sola versione per sviluppatori. Scopriamo tutti i dettagli delle nuove build e le tante altre novità software (che coinvolgono vari dispositivi e sistemi operativi più datati) rilasciate in anteprima dal colosso di Cupertino.

Apple rilascia le RC di iOS 17 e gli altri OS di nuova generazione

Come anticipato in apertura, Apple da pochi minuti avviato il rilascio, sia per gli sviluppatori che per i beta tester pubblici, le prime Release Candidate dei vari iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma, culmine di un ciclo di sviluppo iniziato lo scorso 5 giugno e proseguito per oltre tre mesi, su tutti i dispositivi compatibili.

Qualora gli sviluppatori registrati e i beta tester pubblici non riscontrassero problematiche di sorta in queste nuove build, le stesse saranno rilasciate sul ramo pubblico in forma stabile a tutti gli utenti (che possiedono uno dei dispositivi compatibili) il prossimo 18 settembre.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build rilasciate in anteprima agli sviluppatori e ai beta tester pubblici: la totalità delle novità è stata ormai introdotta e i sistemi operativi in oggetto stanno vivendo la fase finale, quella del collaudo, prima del rilascio definitivo di settimana prossima.

Prima di analizzare le nuove build in anteprima, segnaliamo che Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti ad altri software e firmware:

La Release Candidate della prossima versione di iOS, disponibile su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi) di sviluppatori e beta tester pubblici, e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili di sviluppatori e beta tester pubblici è la 21A329 (sostituisce la 21A5236a rilasciata come beta 8). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 6,32 GB su iPhone 14 Pro Max (provenendo dalla beta 8).

Per conoscere le novità introdotte dai due sistemi operativi e maggiori dettagli sui dispositivi che saranno supportati, vi rimandiamo agli articoli di approfondimento dedicati:

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi iOS 17 e iPadOS 17 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

La Release Candidate della prossima versione di watchOS, disponibile attualmente per sviluppatori e beta tester pubblici su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21R356 (e sostituisce la 21R5335a rilasciata come beta 8). La build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 317 MB su Apple Watch 8 (provenendo dalla beta 8).

Per conoscere le novità annunciate per watchOS 10, versione che punta a rivoluzionare l’esperienza utente fornita dal sistema operativo da polso della mela morsicata, vi rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato qualche settimana fa.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio del prossimo watchOS 10 dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

La Release Candidate della prossima versione di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21J354 (sostituisce la 21J5354a rilasciata come beta 9 appena martedì scorso).

A differenza di quanto accade con gli aggiornamenti intermedi, i major update del sistema operativo per le Apple TV e per gli smart speaker di casa Apple introducono tantissime novità: in questo articolo vi abbiamo parlato di tutte quelle annunciate in fase di presentazione.

Segnaliamo, inoltre, che sul portale degli sviluppatori Apple ha già aggiornato le note di rilascio dei prossimi tvOS 17 e audioOS 17, dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Ulteriori novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Raccontandovi i dettagli delle varie build, vi abbiamo rimandato alle pagine con tutte le novità annunciate da Apple, sistema operativo per sistema operativo. Di seguito, invece, facciamo un breve recap su tutte le novità emerse durante il ciclo di sviluppo.

Come scaricare le RC dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei nuovi sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 e watchOS 10 sono già disponibili agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple e ai beta tester pubblici iscritti al Apple Beta Software Program.

Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le beta 8 di iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10 o la beta 9 di tvOS 17), o che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (ovvero“iOS 17 Developer Beta” alla voce “Aggiornamenti beta”), nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili; l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: selezionando la voce corretta nella sezione “Aggiornamenti beta” (ovvero “iOS 17 Public Beta”), anche i beta tester pubblici riceveranno le Release Candidate.

Apple conferma: macOS 14 Sonoma arriverà in ritardo

Sempre nella stessa serata costellata dall’evento di lancio Wonderlust, Apple ha confermato che il rilascio del nuovo macOS 14 Sonoma avverrà il prossimo 26 ottobre, fornendo una tempistica più precisa rispetto a quella ipotizzata da tutti visto il ciclo di rilasci differenziato rispetto a quello degli altri OS di nuova generazione.

In questo modo, macOS 14 Sonoma cerca di imitare macOS 13 Ventura anche se, rispetto a lui, arriverà con qualche settimana in anticipo: è difficile pensare, dunque, che il suo rilascio possa essere legato a un imminente evento incentrato sulle novità del mondo Mac (con il chip Apple Silicon M3).

Arriva la beta 8 di macOS 14 Sonoma

In ogni caso, Apple ha rilasciato la nuova beta 8 di macOS 14 Sonoma, momentaneamente nella sola versione per gli sviluppatori registrati. L’ottava build in anteprima della prossima versione di macOS è la 23A339 (sostituisce la 23A5337a rilasciata come beta 7).



In questo articolo vi abbiamo raccontato tutte le novità, tra quelle annunciate dal colosso di Cupertino durante il keynote di apertura e quelle introdotte successivamente. Sul portale degli sviluppatori, invece, Apple ha già aggiornato le note di rilascio del prossimo macOS 14 Sonoma, pagina dove vengono illustrati i problemi noti e tutta una serie di novità.

Come scaricare la beta 8 di macOS 14 Sonoma

La Release Candidate di macOS 14 Sonoma è disponibile sia per gli “sviluppatori registrati” che per i beta tester pubblici.

Per installarla su un Mac compatibile, sarà sufficiente raggiungere il menu Apple dal proprio Mac e seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software”, avendo cura di avere selezionato “macOS Sonoma Developer Beta” o “macOS Sonoma Public Beta” alla voce “Aggiornamenti Beta”.

Apple rilascia anche le RC di iOS 16.7, iPadOS 16.7 e macOS 13.6 Ventura

Come lo scorso anno, al termine dell’evento di lancio, Apple ha avviato un nuovo ciclo beta dedicato ai “vecchi” iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13 Ventura: unicamente agli sviluppatori, infatti, sono state rilasciate le Release Candidate (RC) di iOS 16.7, iPadOS 16.7 e macOS 13.6 Ventura.

Apple non fornisce le note di rilascio per questi aggiornamenti ma, avendo terminato con iOS 16 il supporto per alcuni iPhone, è ipotizzabile che queste nuove build puntino al rilascio di un ultimo aggiornamento “finale” per questi dispositivi (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X). Stessa storia con iPadOS 16, versione del capolinea per l’iPad di 5a generazione (2016), l’iPad Pro 12.9 di 1a generazione (2015) e l’iPad Pro 9.7 (2016).

La build delle Release Candidate di iOS 16.7 e iPadOS 16.7 è la 20H18 e sostituisce la 20G81 rilasciata come versione “stabile” di iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1, aggiornamento mirato per correggere un paio di vulnerabilità e rilasciato a tutti pochi giorni fa.

Visto che si tratta di RC e non vi sarà il passaggio attraverso un percorso di sviluppo in beta, è plausibile che l’aggiornamento raggiunga tutti i dispositivi compatibili in contemporanea con il rilascio di iOS 17 che, come anticipato, avverrà il prossimo 18 settembre.

Anche in questo caso, Apple non fornisce le note di rilascio per l’aggiornamento. Per macOS 13 Ventura e macOS 12 Monterey arrivano nuove versioni in anteprima che anticipano un rilascio a breve:

La nuova build della RC3 di macOS 13.6 Ventura è la 22G116 e sostituisce la 22G91 rilasciata come versione “stabile” di macOS 13.5.2 solo pochi giorni fa.

di è la 22G116 e sostituisce la 22G91 rilasciata come versione “stabile” di solo pochi giorni fa. La nuova build della RC3 di macOS 12.7 Monterey è la 21G814 e sostituisce la 21G726 rilasciata come versione “stabile” di macOS 12.6.9 nella giornata di ieri.

È probabile che con questi aggiornamenti, al pari di quelli precedenti, il team di sviluppo miri a risolvere alcuni bug di poco conto o criticità legate alla sicurezza dei dispositivi.

Potrebbero interessarti anche: Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 sono ufficiali: costano meno e offrono di più e Arrivano iPhone 15 Pro e Pro Max: prezzi in discesa e tanta innovazione7