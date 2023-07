Da qualche giorno Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iPadOS 17, versione in anteprima del prossimo sistema operativo per iPad aperta ai beta tester pubblici. Facciamo, dunque, il punto della situazione.

Sulla scia di quanto fatto ieri per iOS 17, n questo articolo procederemo con un ripasso di tutte le novità, tra quelle annunciate e quelle emerse durante il ciclo di sviluppo, vedremo quali sono i dispositivi compatibili e, infine, come installare la beta pubblica sul vostro tablet della mela morsicata.

Quali sono le novità di iPadOS 17?

iPadOS 17 non punta a stravolgere l’esperienza utente ma ambisce ad arricchire gli iPad con tante nuove funzionalità, a ridisegnare e rendere personalizzabili altre parti del sistema operativo, a migliorare sicurezza e privacy degli utenti, a rendere l’intero sistema operativo più accessibile e inclusivo.

In fase di presentazione, Craig Federighi, Vice Presidente Senior della Software Engineering di Apple, ha sottolineato che il team di sviluppo ha cercato di potenziare ulteriormente il “cuore del dispositivo più versatile di sempre” per “offrire un’esperienza ancora più personale e potente”, ridisegnando completamente la schermata di blocco (funzionalità che era stata sdoganata con iOS 16), guadagnando tante novità per la produttività e miglioramenti ad altre funzionalità (come Messaggi e FaceTime).

Novità annunciate in fase di presentazione

Di seguito cercheremo di raccontarvi tutte le novità annunciate senza entrare troppo nel dettaglio (in fondo alla sezione troverete il link ad un articolo di approfondimento) e, alla fine, vi lasciamo ad una galleria con le immagini salienti riguardanti le novità.

Schermata di blocco personalizzabile

Con iPadOS 17 anche iPadOS guadagna la schermata di blocco personalizzabile introdotta su iOS con iOS 16. Gli utenti iPad avranno la possibilità di personalizzare a piacimento la schermata di blocco del proprio tablet, creando diverse schermate di blocco con sfondi, widget, colori e stili di carattere diversi.

Arrivano i widget interattivi

Con iPadOS 17, i widget della schermata iniziale e della schermata di blocco diventano interattivi: ora consentono di svolgere diverse attività con un semplice tap. È possibile accendere le luci, riprodurre un brano o segnare all’istante come completato un promemoria, tutto direttamente dal widget. Dal punto di vista estetico, si andranno ad armonizzare con i colori dello sfondo per garantire sempre una leggibilità ottimale.

Nuovi strumenti per lavorare con i PDF

Con iPadOS 17, inserire informazioni nei file PDF è diventato più facile grazie all’uso del machine learning on-device che identifica i campi di testo nei PDF e permette di compilarli rapidamente con informazioni da Contatti.

L’app Note ha ricevuto un importante aggiornamento che consente di organizzare, leggere, annotare e lavorare sui PDF insieme ad altre persone: i file PDF appaiono a larghezza intera, consentendo all’utente di scorrere rapidamente le pagine, inserire annotazioni e disegnare con Apple Pencil. È possibile visualizzare e annotare PDF e scansioni di documenti direttamente all’interno di una nota e, grazie alla collaborazione in tempo reale, gli aggiornamenti appaiono all’istante agli altri utenti con cui essa e condivisa.

Novità dell’app Messaggi

L’applicazione Messaggi su iPadOS 17 ha ricevuto diverse novità, tra cui la possibilità di creare adesivi con emoji sticker e Live Stickers dalle proprie foto, un nuovo menu espandibile per accedere rapidamente a tutte le app per iMessage, miglioramenti nell’esperienza di ricerca con filtri per persone, parole chiave e tipi di contenuti, e la funzione di trascrizione automatica per i messaggi vocali. Inoltre, quando una persona condivide la propria posizione, questa viene visualizzata in tempo reale durante la conversazione fino al termine della sessione di condivisione.

Novità di FaceTime

Con iPadOS 17, l’app FaceTime su iPad ha ottenuto il supporto ai messaggi vocali e video per lasciare messaggi a persone non disponibili. Inoltre, le chiamate FaceTime sono diventate più espressive grazie alla possibilità di aggiungere reazioni come cuori, palloncini e fuochi d’artificio.

Novità di Safari per la produttività

Con iPadOS 17 il browser Safari ha introdotto nuove misure di protezione per le sessioni di navigazione privata, migliorando la protezione contro i tracker e i fingerprinting e impedendo che i siti web traccino o identifichino il dispositivo dell’utente. La modalità di navigazione navigazione privata viene ora bloccata se non in uso, ma può essere sbloccata tramite Face ID o codice PIN del dispositivo.

Inoltre, Safari sta ricevendo la nuova funzionalità “Profili”: questi consentiranno all’utente di mantenere separate le sessioni di navigazione, ogni profilo avrà la sua cronologia, i suoi gruppi di schede e pannelli, cookie e preferiti.

Su iPad debutta l’app Salute

L’app Salute, precedentemente esclusiva degli iPhone, è stata introdotta anche su iPad grazie ad iPadOS 17. L’applicazione permette agli utenti di controllare i propri dati sanitari direttamente dal loro iPad, senza bisogno del telefono.

L’app è stata riprogettata per sfruttare il display più grande messo a disposizione dai tablet della mela morsicata e consente agli utenti di accedere a tutti i dati sulla salute già archiviati sull’iPhone tramite iCloud.

Altre novità annunciate al lancio di iPadOS 17

Oltre a quelle appena trattate, presentate come le novità più importanti che verranno introdotte con iPadOS 17, la prossima versione del sistema operativo potrà godere di tante altre novità che arricchiranno l’esperienza messa a disposizione dell’utente.

Novità di Stage Manager

Croce e delizia di iPadOS 16, Stage Manager punta a diventare ancora più flessibile con iPadOS 17, permettendo nuove possibilità per gestire posizione e dimensione delle finestre con l’obiettivo di ottimizzare lo spazio di lavoro. Arriva anche il supporto alle fotocamere presenti sui monitor esterni.

L’app Freeform , introdotta con la precedente generazione del sistema operativo, guadagna con iPadOS 17 tanti nuovi strumenti di disegno e la funzionalità “Follow Along” che permette di seguire al meglio il lavoro presente sulla lavagna.

Con iPadOS 17 è stato migliorato anche Spotlight. Ora consente di cercare informazioni e avviare azioni più rapidamente; inoltre, fornisce risultati visivi migliori.

La ricerca visiva è stata potenziata e ora riesce a identificare anche cibo, vetrine, insegne e simboli su oggetti (come le etichette di lavaggio dei capi d’abbigliamento).

La tastiera su iPadOS 17 è stata migliorata con una funzione di correzione automatica migliore e la possibilità di inserire il testo in modo più semplice e veloce. Il testo predittivo aiuta a completare le frasi e il nuovo modello di riconoscimento vocale di Dettatura è ancora più preciso.

A partire da iPadOS 17, l’accesso all’assistente digitale Siri sarà semplificato: la trigger phrase “hey, Siri” è stata sostituita con “Siri”. Ciò consente all’utente di impartire immediatamente i comandi successivi senza dover riattivare l’assistente digitale, che rimarrà in ascolto.

Con iPadOS 17, AirPlay diventa più utile grazie all’intelligenza on-device che impara le preferenze dell’utente, semplificando la condivisione di contenuti. Inoltre, AirPlay funzionerà con determinati televisori negli hotel, consentendo agli utenti di godersi i propri contenuti preferiti anche quando viaggiano. La funzione sarà disponibile entro la fine dell’anno in alcuni alberghi, a cominciare dalle catene che fanno parte del gruppo IHG Hotels & Resorts, e garantirà la privacy e la sicurezza degli utenti.

L’app Promemoria diventa più smart, raggruppando automaticamente gli elementi della lista della spesa in categorie per semplificare l’acquisto. Queste potranno anche essere visualizzate in orizzontale con una nuova vista a colonne.

Con iPadOS 17 arriva la funzionalità “Mappe offline” su Apple Maps, che permette di scaricare le mappe di un’area specifica per trovare luoghi nell’app, ottenere indicazioni e molto altro anche senza una connessione internet.

iPadOS 17 ha introdotto alcune novità per la protezione della privacy, tra cui l’espansione di “Migliora la sicurezza delle comunicazioni” con la protezione dei bambini e una funzione “Avviso di contenuti sensibili” per gli adulti. Inoltre, ci sono stati aggiornamenti alle autorizzazioni per accedere a Foto e Calendario per aiutare l’utente a fare scelte più informate sulla condivisione dei dati con le app. Infine, un aggiornamento alla modalità di isolamento ha aumentato la protezione delle potenziali vittime di spyware mercenario mirato.

iPadOS 17 presenta nuovi aggiornamenti alle funzioni di Accessibilità, tra cui “Assistive Access”, “Live Speech”, “Personal Voice” e “Point and Speak”. Assistive Access aiuta gli utenti con disabilità cognitive a usare l’iPhone in modo più semplice e indipendente, mentre Live Speech consente a chi non può parlare di digitare e far pronunciare le proprie parole. Personal Voice offre la possibilità di creare una voce simile alla propria in caso di perdita della capacità di parlare, mentre Point and Speak aiuta le persone cieche e ipovedenti a leggere i testi presenti su oggetti fisici puntando la fotocamera.

Qualora siate interessati ad approfondire ulteriormente o a conoscere maggiori informazioni su tutte le novità di iPadOS 17 annunciate durante il keynote di apertura della WWDC23, vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Novità di iPadOS 17 introdotte/emerse durante il ciclo di sviluppo

Durante il ciclo di sviluppo, che è iniziato lo scorso mese e proseguirà fino al rilascio in forma stabile di iPadOS 17 (non siamo ancora a metà strada), Apple ha introdotto altre novità “minori” all’interno del sistema operativo che vanno oltre rispetto a quelle annunciate in fase di presentazione. In questa sezione, vi rimandiamo agli articoli che abbiamo pubblicato ogni volta che è stata rilasciata una nuova versione in anteprima del sistema operativo e che contengono novità legate a iPadOS 17, proponendo un sommario delle novità introdotte.

Ulteriori novità emerse dalla beta 1 di iPadOS 17 Supporto alle webcam USB esterne



So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

C’è inoltre da tenere a mente che, condividendo gran parte del codice con iOS, di solito molte delle novità che arrivano sulla versione per iPhone del sistema operativo vengono introdotte anche in iPadOS. Il discorso può essere applicato anche al dualismo iOS 17/iPadOS 17: in questo articolo potete consultare tutte le novità introdotte durante il ciclo di sviluppo di iOS 17.

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 17

Rispetto alla precedente iterazione iPadOS 16, Apple ha fatto fuori dal supporto alcuni vecchi modelli: non riceveranno la nuova versione software l’iPad di 5a generazione (2016), l’iPad Pro 12.9 di 1a generazione (2015) e l’iPad Pro 9.7 (2016).

Di seguito riportiamo la lista completa dei dispositivi compatibili con iPadOS 17:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6a generazione, 2018)

Quando arriverà iPadOS 17 in forma stabile?

iPadOS 17 è stato annunciato da Apple in data 5 giugno 2022, in occasione del keynote di apertura della WWDC23. Al termine della conferenza, il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio delle beta 1 per sviluppatori di iPadOS 17, primo step evolutivo di un percorso di sviluppo che terminerà con il rilascio in forma stabile.

Dopo la prima beta per sviluppatori, abbiamo finora assistito ai rilasci della beta 2 per sviluppatori (rilasciata il 22 giugno 2023), dalla beta 3 per sviluppatori (rilasciata il 5 luglio 2023) e, successivamente, della prima beta pubblica (basata su una “seconda” beta 3 e rilasciata il 12 luglio 2023).

Il rilascio in forma stabile è atteso per settembre 2023 (nel periodo in cui verranno presentati al mondo i prossimi iPhone 15) e quindi siamo ancora a meno di metà del percorso di sviluppo. Non è possibile fare un confronto con lo scorso anno, dato che iPadOS 16 venne rilasciato sottoforma di iPadOS 16.1 a distanza di un mese rispetto a iOS 16 (del quale, lo scorso anno, Apple ha rilasciato otto beta e la Release Candidate prima del rilascio in forma stabile datato 12 settembre 2022).

Come installare la beta pubblica di iPadOS 17?

Procedere con l’installazione della beta pubblica di iPadOS 17 su un iPad compatibile è un’operazione molto semplice che permette di testare in anteprima tutte le novità del sistema operativo di prossima generazione. Va comunque detto che potreste incorrere in bug e malfunzionamenti, dal momento che si tratta di build in anteprima e non finalizzate per il rilascio.

Pertanto prima di procedere, se siete realmente intenzionati, vi consigliamo di effettuare un backup dei dati del vostro dispositivo tramite Finder (su macOS 10.15 e versioni successive) o tramite iTunes (su PC Windows e vecchie versioni di macOS).

La prima parte di questo procedimento prevede l’iscrizione al programma Apple Beta Software Program (la pagina è disponibile a questo link). Raggiunta la pagina, sarà necessario scegliere tra “Sign Up” e “Sign In”: il primo va cliccato nel caso in cui non abbiate mai installato software Beta (versioni in anteprima pubblica) e, di conseguenza, non abbiate mai associato il profilo del vostro Apple ID al programma; l’altro, va cliccato nel caso in cui foste già membri del programma Beta.

Una volta effettuato l’accesso, le due opzioni “Sign up” e “Sign in” verranno sostituite dal link cliccabile “Get started”, porta d’ingresso per il programma vero e proprio. A questo punto, sarete dentro e potrete procedere con la seconda parte del procedimento.

Dal vostro iPad compatibile basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta” e selezionare la voce “iPadOS 17 Public Beta”. Una volta che è stata portata a termine questa configurazione, il vostro iPad sarà pronto per ricevere le nuove beta pubbliche una volta che verranno distribuite da Apple.

L’aggiornamento verrà segnalato come qualsiasi altro aggiornamento di sistema e sarà possibile procedere con l’installazione dal percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

