Ad appena una settimana dalla presentazione sul mercato cinese, Xiaomi Smart Band 9 è già acquistabile in preordine su Amazon Italia. Anzi, era, perché poco prima di pubblicare questo articolo Amazon ha aggiornato la pagina prodotto rimuovendo le poche informazioni presenti.

Ora risulta non disponibile né preordinabile, ragione per cui bisognerà probabilmente pazientare ancora un po’. Intanto, scopriamone alcuni dettagli, compresi il prezzo e la data di uscita in Italia.

Prezzo e uscita di Xiaomi Smart Band 9 in Italia svelati da Amazon

Rispetto alla generazione precedente (qui c’è la nostra recensione) non cambia molto, né per quanto riguarda l’hardware e neppure per il design. Fra le principali novità di Xiaomi Smart Band 9, c’è uno schermo più luminoso (1200 nit invece di 600) e una batteria più grande (da 233 mAh anziché 190 mAh) che, secondo Xiaomi, dovrebbero tradursi in circa 5 giorni di autonomia in più. Per il resto, a parte le altre novità di cui già abbiamo parlato, è il braccialetto smart di sempre: semplice, esteticamente curato, molto personalizzabile, con varie funzioni (alcune delle quali, come succede spesso, potrebbero non arrivare nella versione italiana) e, soprattutto, piuttosto economico.

Xiaomi Smart Band 9 costa infatti come il modello precedente, 39,99 euro di listino, almeno a giudicare dal prezzo indicato da Amazon, informazione come anticipato rimossa pochi minuti fa. Non è chiaro se per esaurimento delle scorte o se per errore, considerando che Xiaomi non ha ancora condiviso alcuna informazione riguardo alla disponibilità italiana di questo nuovo prodotto che, al momento, non ha ancora varcato i confini cinesi.

Come si evince da questo screenshot, Amazon riporta il 19 agosto 2024 come data di uscita di Xiaomi Smart Band 9. Ma a parte qualche immagine e l’indicazione sulla colorazione Glacier Silver, una delle quattro annunciate, oltre alla versione in ceramica, leggermente diversa anche per dimensioni e peso, non è emerso altro al momento. Comunque, questo è il link di Amazon alla pagina di Xiaomi Smart Band 9, prodotto di cui probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

