Noctua NH-D15 G2 è l’ultima proposta in materia di dissipatori CPU ad aria targata Noctua, azienda leader quanto parliamo di sistemi di dissipazione di fascia alta che coniugano prestazioni al top e qualità costruttiva. L’azienda austriaca ormai non necessita di presentazioni, da anni è un punto di riferimento nel settore non solo per i dissipatori ma anche se parliamo di ventole PC, un binomio che in questo caso si concretizza in quello che dovrebbe essere il migliore dissipatore per processori desktop consumer con dissipazione ad aria attualmente in commercio.

Annunciato solo pochi giorni fa dal produttore, Noctua NH-D15 G2 è giunto finalmente in redazione per una prova concreta sul campo che, dopo tanta attesa, ci dirà se il successore del tanto premiato e amato Noctua NH-D15 sarà all’altezza delle situazione, con tutte le novità e le migliorie messe in campo da Noctua.

Noctua NH-D15 G2: caratteristiche tecniche e novità del dissipatore

Iniziamo subito dicendo che le aspettative sul nuovo Noctua NH-D15 G2 sono molto alte per diversi motivi; in primis siamo di fronte al successore del pluripremiato Noctua NH-D15 e delle sue varianti, un dissipatore praticamente perfetto che non a caso ha mantenuto lo scettro di categoria per diversi anni. L’attesa piuttosto lunga, con tutti i posticipi del caso ha contribuito ulteriormente ad alimentare la curiosità e l’attenzione degli addetti ai lavori per questo nuovo modello che, terzo motivo, attualmente è uno dei più costosi dissipatori ad aria finora proposti per il settore dei PC consumer.

In questo caso ovviamente non si pagano solo le prestazioni e la qualità del dissipatore, sempre di altissimo livello, ma anche il packaging, gli accessori e ovviamente il supporto e la garanzia di Noctua, a dir poco impeccabili. Basta dare uno sguardo a come si presenta il prodotto, la cura per l’imballaggio che prevede anche una protezione in cartone per bloccare e proteggere le pale delle nuove ventole, più vicine alla cornice.

La lunga attesa, a detta di Noctua, sarà ripagata in quanto sono diverse le novità messe in campo dal produttore, partendo dal corpo dissipante arrivando al reparto ventole. Abbiamo definito Noctua NH-D15 G2 come un “bestione”, tuttavia le dimensioni di questo modello in realtà non rappresentano un problema, risultando una soluzione che potremmo definire “più densa” in termini di corpo lamellare, ma non per questo fuori misura.

Noctua NH-D15 G2 infatti è alto sino a 168 millimetri con ventole installate (due NF-A14x25r G2 che ora vedremo), mentre riguardo il peso, solo il dissipatore si attesta a 1.180 grammi che lievitano a 1.525 grammi in configurazione dual-fan. Il radiatore, o corpo dissipante, è come di consueto curato nei minimi dettagli, sia per la qualità costruttiva che per le saldature e più in generale l’assemblaggio.

A bordo troviamo un totale di 58 alette in alluminio attraversate da 8 heatpipe in rame, ovvero due in più rispetto al modello originario NH-D15; il design asimmetrico delle alette si sviluppa leggermente verso la zona superiore del case (in direzione del VRM della scheda madre per intenderci), lasciando quindi spazio utile in direzione della scheda grafica. La forma delle alette è ideata anche per garantire buona compatibilità con moduli RAM ad alto profilo, tuttavia quando andremo a installare la prima ventola (interna) dovremo comunque adeguarci e alzarla di 1-2 centimetri.

La colorazione, il design a doppia torre e doppia ventola ovviamente non vengono minimamente alterati, ma già con questi accorgimenti Noctua ci dice che è possibile migliorare l’aspetto prestazioni/rumorosità. Prima di passare alle ventole, altra novità importante, un cenno alla base in rame a dir poco impeccabile, non solo ampia ma ben lavorata per garantire il miglior contatto possibile con l’IHS della CPU, il tutto ovviamente con il classico rivestimento in nickel.

Riguardo le ventole, Noctua coglie l’occasione per introdurre la fiammante NF-A14x25r G2 PWM, un modello con cornice tonda da 140 millimetri, anche questa rivisitata per garantire prestazioni e un livello minimo di rumorosità. Anche qui il confronto è con l’ottima NF-A15, rispetto alla quale propone diverse novità partendo dalla realizzazione in Sterrox LCP, passando per una rivisitazione dell’aletta con canali di accelerazione del flusso e altri accorgimenti nel design per massimizzare la resa. Un sola di queste ventole offre un regime rotativo di picco pari a 1.500 RPM a 28 dBA e una portata di circa 92 CFM.

Passando alla compatibilità, Noctua garantisce il supporto con tutti i più recenti socket AMD e Intel, offrendo un bundle a dir poco esaustivo con il nuovo kit SecuFirm2+ Torx-based che, oltre ai vari kit di ritenzione multi-socket, include anche un cacciavite e l’ottima pasta termoconduttiva Noctua NT-H2.

Rimanendo in tema piattaforme last-gen e in particolare AMD AM5 e Intel LGA 1700, Noctua NH-D15 G2 è disponibile in tre diverse varianti: standard, HBC (High Base Convexity) ed LBC (Low Base Convexity). Noctua NH-D15 G2 standard utilizza la classica base in rame dei dissipatori Noctua, più adatto alle soluzioni AM5 ma funzionale anche con Intel LGA 1700 se si utilizza il kit NM-ISW1. La variante HBC (High Base Convexity) è ottimizzata per i processori LGA 1700 che presentano una forma concava dell’IHS, mentre il modello Noctua NH-D15 G2 LBC (Low Base Convexity), è pensato e ottimizzato per processori con IHS piatto come ad esempio gli AMD AM5 e AM4 o Intel LGA 2066 / 2011. Chiude questa carrellata di caratteristiche il dato relativo alla garanzia, estesa a sei anni.

Scheda tecnica Noctua NH-D15 G2

8 heatpipe in rame

58 alette in alluminio con design asimmetrico

Compatibilità socket AMD AM5, AM4

Compatibilità socket Intel LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150

Altezza senza ventole 168 mm

Larghezza senza ventole 150 mm

Profondità senza ventole 127 mm

Peso senza ventole 1.180 grammi

Altezza con ventole 168 mm

Larghezza con ventole 150 mm

Profondità con ventole 152 mm

Peso con ventole 1.525 grammi

Materiale: rame nichelato per base ed heatpipe, alluminio per le alette

Compatibilità ventole 140 x 150 x 25 mm con fori a 120 mm 140 x 140 x 25 con fori a 120 mm 120 x 120 x 25 mm

Bundle 2x ventole NF-A14x25r G2 PWM 2x adattatori NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) 1x splitter PWM NA-YC1 4-pin 1x pasta termoconduttiva NT-H2 1x NA-TPG1 (thermal paste guard) per AMD AM5 1x NA-CW1 (salviettina) 1x SecuFirm2+ kit di ritenzione multi-socket 4x NM-ISW1 per Intel LGA1700 1x cacciavite Torx NM-SD1 T20 Adesivo metallico Noctua

Garanzia 6 anni

Specifiche ventola Noctua NF-A14x25r G2

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1 Bearing

Cuscinetto SSO2

Alette Blade Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Recensione Noctua NH-D15 G2: la nostra prova sul campo

Viste le peculiarità del dissipatore e della ventola ad alte prestazioni Noctua NF-A14x25r G2, passiamo ora alla prova sul campo, il momento della verità per il nuovo flagship dell’azienda austriaca. Considerando che il vecchio modello riesce a gestire chip che si avvicinano ai 280 watt di TDP, ci aspettiamo che Noctua NH-D15 G2 faccia ancora meglio; sia chiaro, non ci aspettiamo miracoli visto che siamo nella terra di mezzo tra dissipatori ad aria e a liquido AiO, tuttavia questa versione dovrebbe a nostro avviso poter gestire sino a 300 watt, migliorando anche sotto l’aspetto rumorosità (almeno si spera).

Per il momento, visto anche il periodo estivo, ci limiteremo a un test singolo sul nuovo modello, cercando di effettuare nelle prossime settimane qualche approfondimento rispetto ad altri modelli anche a liquido AiO. Basta parole, passiamo ai fatti e vediamo cosa abbiamo riservato al Noctua NH-D15 G2.

Piattaforma di test

Come avvenuto in passato, non faremo sconti al nuovo dissipatore Noctua e per l’occasione lo abbiamo dato in pasto a un processore flagship come l’Intel Core i9-14900K. Precisiamo che la variante in prova è quella HBC per migliorare dove possibile il contatto con l’IHS del processore, nel nostro caso possiamo dire non così problematico come suggerito in altri scenari. A seguire trovate la piattaforma utilizzata per la prova, condotta in questo caso su banco:

Noctua NH-D15 G2: installazione e test temperature

L’installazione del Noctua NH-D15 G2 su socket LGA 1700 non differisce dal suo predecessore, risulta abbastanza semplice e soprattutto efficace in quanto a sistema di ritenzione (uno dei migliori); sicuramente con i suoi 1.525 grammi il Noctua NH-D15 G2 non è un peso piuma, ma non siamo distanti da altre soluzioni ad aria di pari fascia e riguardo la scheda madre non dovremmo avere alcun problema di sorta.

Confermiamo che il dissipatore lascia molto spazio verso la scheda grafica e anche nel case non segnaliamo particolari problemi, unico consiglio valutate l’altezza esatta del cooler con ventola sfalsata, potrebbe non far chiudere il case.

Venendo però al succo, o meglio alle temperature di esercizio, possiamo anticipare subito che il salto prestazionale rispetto al Noctua NH-D15 c’è ma, come da noi pronosticato, non risulta abissale, collocandosi più o meno a un 9-10% considerando un regime rotativo delle ventole a massimo regime. Non era semplice migliorare la capacità di dissipazione del vecchio Noctua NH-D15 (e si è visto), ma tale incremento delle prestazioni risulta utile soprattutto quando pensiamo di abbinare un processore di fascia enthusiast come può essere l’Intel Core i9-14900K, il Core i9-13900K o ancora un Core i7-14700K.

Questi risultati vengono facilmente fuori dal grafico riportato a seguire, che, in sostanza, ci dice come questo dissipatore riesca effettivamente a dissipare senza problemi una CPU da 300 watt o anche oltre (abbiamo contenuto in realtà picchi anche di 315 watt). Oltre questa soglia, che tradotto in temperature e gradi centigradi equivale al fondoscala Intel (100 °C), torniamo nel campo dei dissipatori a liquido AiO in quanto entra in campo il throttling con conseguente taglio di frequenza e prestazioni.

La nostra prova prevede due tornate di test, una con processore impostato come da specifiche Intel con TDP (PL2) bloccato a 253 watt, l’altra con TDP completamente sbloccato; segnaliamo che nel secondo caso abbiamo modificato anche il parametro tJMax sino a 110 °C. Visto il carico scelto, ovvero un loop di Cinebench R24, abbiamo condotto i test con ventole a pieno regime, se non altro per avere il dato relativo alla prestazione assoluta del Noctua NH-D15 G2 rispetto a un chip così esigente come il Core i9-14900K di Intel (seguiranno test più approfonditi).

Noctua NH-D15 G2: rumorosità

Finora il Noctua NH-D15 G2 non ha deluso offrendo prestazioni davvero ottime, ma anche quando si passa al reparto ventole e in particolare alla rumorosità la soluzione Noctua si presenta come una delle migliori in circolazione. Premesso che il regime rotativo delle ventole può e deve essere scelto in base al modello di processore utilizzato e alla tipologia di carico, nonché alla durata dello stesso, a seguire trovate un grafico con il rumore prodotto dalla coppia di Noctua NF-A14x25r G2 in dotazione, rispettivamente con impostando manualmente un regime rotativo del 50%, 75% e 100%.

In chiusura di questa prova sul banco, possiamo affermare che la nuova proposta Noctua è senza dubbio più prestante del vecchio modello NH-D15, ma a pieno regime risulta anche leggermente più rumorosa, diciamo nella stessa percentuale e almeno in questa prima prova su banco.

Quanto costa e dove comprare il dissipatore Noctua NH-D15 G2

Noctua NH-D15 G2 è già ampiamente disponibile in tutte e tre le varianti proposte dall’azienda, diversificate come detto nel design della base e relativi kit ma con lo stesso prezzo di listino, ovvero 149,95 euro. Non è poco per un dissipatore ad aria, anzi il contrario, ma a questo prezzo difficilmente possiamo acquistare un dissipatore AiO di qualità top, senza contare che le prestazioni ci sono tutte e migliorano il modello precedente che non costa proprio quattro spicci.

Se siete interessati alla ventola NF-A14x25r G2, il prezzo è fissato a 39,90 euro, con un’ulteriore variante quadrata in arrivo nei prossimi mesi. A seguire vi lasciamo qualche link d’acquisto per il nuovo dissipatore Noctua con tanto di ventole NF-A14x25r G2, acquistabili come al solito anche separatamente.

Recensione Noctua NH-D15 G2: considerazioni finali

Eccoci come di consueto a tirare le somme sul nuovo dissipatore CPU top di gamma Noctua NH-D15 G2, un prodotto che convince visto l’altissimo profilo e tutte le migliorie messe in campo dal produttore, ma che arriva sul mercato a un prezzo che di sicuro non è alla portata di tutti, ovvero 150 euro.

In realtà quest’ultima affermazione lascia il tempo che trova, o meglio, Noctua NH-D15 G2 è una soluzione rivolta al segmento di fascia enthusiast, un valido sostituto di un impianto a liquido AiO per intenderci, tranquillamente alla portata di chi assembla una build ad alto profilo. Nel nostro caso abbiamo testato il dissipatore Noctua con il processore consumer probabilmente più esigente in termini termici, il Core i9-14900K, CPU che in alcune circostanze può tranquillamente superare i 350-370 watt e che per questo solitamente viene abbinato a dissipatori a liquido di un certo calibro.

Con ventole a pieno regime, aiutate nel nostro caso da una temperatura ambiente controllata, Noctua NH-D15 G2 può “contenere” senza problemi chip sino a 300 watt, o qualcosina in più per brevi periodi di tempo; inutile quasi ribadire che quando sblocchiamo del tutto il TDP di un processore Intel Core K il PL2 viene impostato a fondoscala (4.095 watt) quindi diventa quasi impossibile smaltire il calore (anche con un buon AiO). Se l’utente riesce a trovare un buon compromesso da BIOS, settando manualmente i valori di PL1, PL2 e TAU, con Maximum Turbo Power nell’ordine dei 300-310 watt, con Noctua NH-D15 G2 è comunque possibile gestire ad aria anche il Core i9-14900K sfruttandone appieno le potenzialità (senza throttling).

Riguardo le nuove ventole NF-A14x25r G2, anche qui notiamo un salto prestazionale con ottimi livelli di rumorosità che però non sono in assoluto i migliori, anche rispetto ad altre soluzioni dell’azienda austriaca. Se parliamo di qualità costruttiva e bundle non possiamo muovere alcuna critica al prodotto, che mantiene inalterato il design e i colori Noctua (che devono piacere), proponendo tra le altre cose una ricca dotazione di accessori e garanzia estesa a 6 anni.

Noctua NH-D15 G2 può essere considerato il migliore dissipatore ad aria del momento? La risposta è sì: migliora senza dubbio le prestazioni del suo antenato e, pur con una rumorosità leggermente più accentuata (forse era quasi inevitabile), riesce a essere una valida alternativa a molti impianti a liquido AiO più costosi.