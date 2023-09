L’evento Wonderlust di Apple è stata l’occasione per conoscere tutti i nuovi prodotti mobile della mela morsicata, con gli iPhone 15 e 15 Plus, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 e tanti nuovi accessori, protagonisti all’Apple Park di Cupertino.

Al termine dell’evento, Apple ha riorganizzato i listini (riposizionando i vecchi iPhone) e aperto immediatamente i pre-ordini per i nuovi Apple Watch. Come da previsioni, alle ore 14:00 del 15 settembre 2023, Apple ha aperto i pre-ordini per l’intera gamma iPhone 15; i dispositivi sono disponibili al pre-ordine anche da Unieuro, MediaWorld, Comet e su Amazon.

Apple apre i preordini dei nuovi iPhone 15 e 15 Pro

Gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Pro di Apple sono finalmente disponibili al pre-ordine, sia attraverso l’Apple Store (che è appena tornato online) che, come anticipato, su altre piattaforme come Unieuro, Amazon, MediaWorld e Comet.

I due flagship 2023 della mela morsicata arrivano nelle quattro colorazioni Titanio bianco, Titanio naturale, Titanio nero e Titanio blu e in svariate configurazioni di memoria, a partire da 128 GB per il Pro e da 256 GB per il Pro Max. A fronte di tantissime novità, SoC A17 Pro in primis, abbiamo assistito a un consistente calo dei prezzi rispetto ai predecessori. Di seguito riportiamo i prezzi ufficiali di listino:

iPhone 15 Pro Taglio da 128 GB al prezzo di 1239 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1369 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1619 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1869 euro

iPhone 15 Pro Max Taglio da 256 GB al prezzo di 1489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1989 euro



Lo stesso discorso vale per gli iPhone 15 e 15 Plus, ora disponibili al pre-ordine. In questo caso, entrambi i melafonini sono disponibili in tre tagli di memoria (128, 256 o 512 GB) e in cinque diverse colorazioni (nero, azzurro, verde, rosa e giallo). Di seguito riportiamo i prezzi ufficiali di listino:

iPhone 15 Taglio da 128 GB al prezzo di 979 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1109 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1359 euro

iPhone 15 Plus Taglio da 128 GB al prezzo di 1129 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1259 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1509 euro



Discorso date di uscita, la data da segnare sul calendario è il 22 settembre 2023, giorno in cui è previsto ufficialmente l’inizio delle vendite effettive per tutti e quattro i modelli (a differenza dello scorso anno, quando il modello Plus si fece attendere qualche settimana).

Unieuro regala un buono di 80 euro con l’acquisto dei nuovi iPhone 15

Unieuro parte all’attacco, proponendo già la prima offerta legata direttamente ai nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro del colosso di Cupertino. Nello specifico, la catena dell’elettronica di consumo permette di ricevere un buono Unieuro fino a 80 euro, da potere utilizzare tra il 2 e il 31 ottobre, in caso di preordine (entro il 21 settembre) di uno dei quattro modelli di iPhone della gamma 2023. A questo link trovate il regolamento completo.

Preordina uno degli iPhone 15 da Unieuro e ricevi un buono fino a 80 euro

Sul sito di Unieuro è possibile poi consegnare un iPhone usato per ottenere fino a 760 euro con il servizio Uniupgrade (il bonus di 760 euro è riconosciuto in caso di restituzione di un iPhone 14 Pro Max da 1 TB, integro e funzionante).

Amazon: già disponibili al pre-ordine tutti gli iPhone 15

Per la maggior parte delle configurazioni dei nuovi iPhone 15, la disponibilità viene indicata nel giorno dell’uscita effettiva (22 settembre 2023); alcuni modelli risultano ancora “non disponibili”. Di seguito riportiamo i link all’acquisto su Amazon dell’intera gamma dei nuovi iPhone 15 e 15 Pro (per comodità, troverete i link per le varie colorazioni, modello per modello e taglio di memoria per taglio di memoria):

In preordine su Amazon anche i nuovi Apple Watch

Sin dalla fine dell’evento, come dicevamo in apertura, Apple ha aperto i pre-ordini per i nuovi Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2. Anche nel caso degli smartwatch, a fronte di novità importanti, abbiamo assistito a un consistente calo di prezzo rispetto ai predecessori.

Apple Watch Series 9 (GPS, alluminio) parte da 459 euro (41 mm) e da 489 euro (45 mm)

(GPS, alluminio) parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular, alluminio) parte da 579 euro (41 mm) e da 609 euro (45 mm)

(GPS Cellular, alluminio) parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Series 9 (GPS+Cellular, acciaio inossidabile) parte da 809 euro (41 mm) e da 859 euro (45 mm)

(GPS+Cellular, acciaio inossidabile) parte da (41 mm) e da (45 mm) Apple Watch Ultra 2 (GPS+Cellular, titanio) ha un prezzo di 909 euro (49 mm)

Acquista Apple Watch Series 9 su Amazon

Acquista Apple Watch Ultra 2 su Amazon

Anche per gli smartwatch la disponibilità effettiva (con l’inizio delle vendite) è stata fissata in venerdì 22 settembre 2023.

Gli iPhone 15 arrivano anche da MediaWorld e Comet

MediaWorld non poteva essere da meno e, dalle 14:00, ha reso disponibili sul proprio sito tutti e quattro gli iPhone 15 ai prezzi di listino ufficiali. Sicuramente, a breve, la piattaforma aggiornerà la propria offerta iPhone Forever che consente di acquistare in finanziamento un iPhone e cambiarlo ogni 12 o 24 mesi con un modello più recente.

Acquista i nuovi iPhone 15 di Apple da MediaWorld

Anche sul portale di Comet, tutti e quattro i modelli di iPhone 15 risultano già disponibili al pre-ordine, in tutte le colorazioni e in tutte le configurazioni di memoria esistenti.

Acquista i nuovi iPhone 15 di Apple da Comet

