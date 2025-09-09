A poche ore dalla conclusione dell’evento di lancio degli iPhone 17 (e non solo), Apple ha avviato il rilascio, sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici, delle versioni in anteprima “finali” per tutti i sistemi operativi di prossima generazione.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Come abbiamo avuto modo di dire (e ribadire), tutti i sistemi operativi sono accompagnati dallo stesso “numero” (che si riferisce all’anno in cui avranno vita maggiore, ovvero i quasi nove mesi che intercorrono da gennaio a settembre 2026), ricevono un profondo redesign in ottica Liquid Glass e possono contare su tantissime novità, anche sul fronte dell’intelligenza artificiale che sbarca anche su un altro sistema operativo. Questi aggiornamenti sono attesi in forma la prossima settimana. Ecco tutti i dettagli.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple conclude il ciclo di sviluppo principale degli OS 26

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio a tutti i beta tester (sviluppatori registrati e pubblici) delle Release Candidate di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, versioni in anteprima che fanno parte del lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, potenziale ultimo passo prima del rilascio in forma stabile. Guardando alla scorsa generazione, iOS 18 e soci vennero rilasciati il 16 settembre 2024; quest’anno alcuni indizi sembrano suggerire il 15 settembre o il 22 settembre 2025, quindi siamo sempre più vicini alla fine (potrebbero arrivare già la prossima settimana).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche nuove versioni in anteprima per alcuni dei sistemi operativi delle generazioni precedenti (ne abbiamo parlato in un articolo dedicato) e una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode:

Release Candidate di Xcode 26 tramite la build 17A321 (che sostituisce la 17A5305k rilasciata come beta 7 di Xcode 26 lo scorso 28 agosto).

La decima (e potenzialmente ultima) build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima iterazione di iOS, disponibile su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone 11 del 2019 in poi), e della prossima iterazione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 23A340 (che sostituisce la 23A5336a rilasciata come beta 9 per sviluppatori di iOS 26 e iPadOS 26 il 2 settembre scorso). Nello specifico di iOS 26, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 7,85 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.6.2).

La decima (e potenzialmente ultima) build in anteprima della prossima iterazione di macOS, disponibile su tutti i computer Mac compatibili (modelli dal 2019-20 in avanti), è la 25A353 (che sostituisce la 25A5351b rilasciata come beta 9 per sviluppatori di macOS 26 Tahoe lo scorso 2 settembre). L’aggiornamento che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 7,59 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.6.1 Sequoia).

La decima build in anteprima del ciclo di sviluppo principale che ci porterà alla prossima iterazione di watchOS, disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23R351 (che sostituisce la 23R5350b rilasciata come beta 9 per sviluppatori di watchOS 26 il 2 settembre scorso). Questo ciclo di sviluppo è stato ovviamente cruciale per il sistema operativo, dato che watchOS 26 potrà contare su alcune funzioni di Apple Intelligence e tantissime novità.

La decima build in anteprima per sviluppatori della prossima iterazione di tvOS e audioOS è la 23J352 (sostituisce la 23J5348a rilasciata come beta 9 per sviluppatori di tvOS 26 lo scorso 2 settembre).

Il team di sviluppo chiude anche del ciclo di sviluppo principale che ci porterà alla prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 26 tramite la build 23M336 (sostituisce la 23M5335n rilasciata come beta 9 per sviluppatori di visionOS 26 lo scorso 2 settembre).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Sono passati tre mesi dalla WWDC25, la conferenza per sviluppatori che come da tradizione, è servita ad Apple come occasione per annunciare la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2025-26.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote di apertura della WWDC25 e alle novità disponibili sulle pagine Preview dei vari sistemi operativi sul portale della Mela morsicata, dalle versioni in anteprima sono emerse svariate novità che andiamo a riepilogare di seguito.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, sono già disponibili sia per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta (avviato lo scorso 24 luglio) e in questa guida vi spieghiamo come fare.