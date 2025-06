Alla fine Mark Gurman aveva ragione: la nuova versione di iOS che Apple ha appena presentato durante il keynote di apertura della WWDC25 non si chiama iOS 19; il nuovo sistema operativo si chiama iOS 26 e arriverà sugli iPhone supportati in autunno.

Il colosso di Cupertino si tuffa così in un nuovo capitolo della storia dei propri software, buttando dentro un nuovo linguaggio di design che gioca sulle trasparenze e cambiando paradigma nella numerazione dei propri sistemi operativi, ora tutti accomunati dal riferimento dell’anno di maggiore utilizzo. Scopriamo tutte le novità.

Apple presenta iOS 26 alla WWDC25

Il keynote di apertura della WWDC25 si apre col botto: Apple ha effettivamente voltato pagina nella numerazione di tutti i sistemi operativi e le nuove versioni sono iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26.

In questo articolo ci preoccupiamo del sistema operativo per iPhone che riceve il primo grande redesign dai tempi di iOS 7. Prima di passare alla vera analisi delle novità, riportiamo le parole di Craig Federighi, Senior Vice President della divisione Software Engineering di Apple:

“iOS 26 brilla con il suo splendido nuovo design e significativi miglioramenti alle funzioni che gli utenti usano ogni giorno, rendendo iPhone ancora più utile. Le esperienze sono più espressive e personali, dalla schermata di blocco alla schermata Home, fino alle nuove funzionalità di Telefono e Messaggi che aiutano gli utenti a concentrarsi sulle connessioni più importanti. E con le nuove e potenti funzionalità di Apple Intelligence integrate in tutto il sistema, gli utenti possono fare tutto più facilmente che mai.”

Alla base di tutto c’è il nuovissimo Liquid Glass

La più grande novità portata al debutto da iOS 26, nome a parte, è il Liquid Glass, la nuova filosofia di design (a lungo protagonista delle indiscrezioni) che, in un certo qual senso, porta l’essenza di visionOS su tutti gli altri sistemi operativi del colosso di Cupertino.

Per la nuova versione di iOS si tratta del più grande redesign dai tempi di iOS 7 (ben dodici anni fa), qualcosa che è pensato per rendere app ed esperienze di sistema più espressive e piacevoli, senza però intaccare il family feeling del sistema operativo.

Apple definisce tutta la nuova interfaccia come realizzata in Liquid Glass, un materiale traslucido che riflette e rifrange l’ambiente circostante per mettere in risalto i contenuti, portando inoltre i controlli (di navigazione, le icone e i widget) a un nuova vita.

Questo redesign coinvolge il sistema operativo nella sua interezza, dalla schermata Home alla schermata di blocco, offrendo agli utenti nuove opzioni di personalizzazione per icone e widget delle app, inclusi gli effetti di trasparenza.

Esempio 1 – Schermata di blocco

La schermata di blocco di iOS 26 diventa più dinamica, adattandosi allo spazio disponibile nell’immagine. Ad esempio, l’orologio dinamico sarà più esteso (verticalmente) se il soggetto dello sfondo lo consente o meno esteso (verticalmente) in caso contrario. Inoltre, con la comparsa delle notifiche, tutto lo sfondo si andrà muovendo verso l’alto.

Esempio 2 – App Fotocamera

L’app Fotocamera offre un layout semplificato e ottimizzato rispetto allo spazio a disposizione: gli utenti così potranno concentrarsi sul soggetto dello scatto (o del video), senza la distrazione di mille controlli in mezzo alla scena.

Esempio 3 – App Foto

Con iOS 26, l’app Foto è stata rivista per offrire due schede separate per le viste “Libreria” e “Raccolte”, unite nello stesso spazio con l’attuale iOS 18.

Esempio 4 – browser Safari

Nel browser Safari, le pagine Web scorrono senza interruzioni dal bordo superiore al bordo inferiore dello schermo, permettendo agli utenti di sfruttare la totalità dello spazio a disposizione, senza perdere l’immediatezza d’uso delle azioni utilizzate di frequente.

Nuove funzioni di Apple Intelligence

Tra i protagonisti di iOS 26 non poteva non esserci Apple Intelligence che guadagna nuove funzionalità di intelligenza artificiale (trovate qua un approfondimento) ma senza effetto wow rispetto allo scorso anno: il colosso di Cupertino deve avere imparato la lezione (Siri), annunciando solo funzionalità in arrivo nel breve termine.

Traduzione in tempo reale

Le app Messaggi, Telefono e FaceTime integrano ora la traduzione in tempo reale, per aiutare gli utenti a comunicare in più lingue; funziona come le omologhe che abbiamo già conosciuto nel panorama Android, traducendo in tempo reale testo e audio.

Visual Intelligence

La Visual Intelligence è ora in grado di analizzare il contenuto presente sullo schermo dell’iPhone, consentendo agli utenti di cercare o richiedere informazioni (anche a ChatGPT) su qualsiasi cosa sia presente a schermo in quel momento, e riconosce quando un utente sta guardando un utente, fornendo suggerimenti per aggiungerlo al calendario (si preoccupa l’IA di aggiungere i dettagli).

Genmoji e Image Playground

Le funzioni Genmoji e Image Playground, corrispondenti all’IA generativa della Mela morsicata, introducono nuovi modi per esprimersi: con iOS 26 gli utenti possono combinare le emoji, le Genmoji o sfruttare descrizioni per creare qualcosa di nuovo.

Nuove funzionalità per rimanere connessi

Un altro blocco di importanti novità che debuttano con iOS 26 è costituito dalle funzionalità per rimanere connessi ed eliminare le interruzioni: in questo ambito rientrano novità per le app Telefono, Messaggi e FaceTime.

App Telefono

L’app Telefono riceve un redesign che “accorpa” Preferiti, Recenti e Segreteria in un unico posto. La novità più grande, in termini di funzionalità, è però il filtro delle chiamate che va a filtrare le chiamate indesiderate, consentendo agli utenti di rispondere solo alle chiamate utili.

App Messaggi

Anche l’app Messaggi offre qualcosa di simile, stavolta per filtrare i messaggi provenienti da destinatari sconosciuti che verranno inseriti all’interno di una cartella dedicata. Questi messaggi rimarranno silenziati finché l’utente non li “accetta”.

Altri miglioramenti alle conversazioni

Tante altre novità sono pensate per migliorare a tutto tondo le conversazioni, ma solo sui dispositivi che supportano Apple Intelligence.

L’app Messaggi è in grado di rilevare il momento in cui potrebbe essere utile fare un sondaggio e lo suggerisce agli utenti. In aggiunta, con Image Playground, è possibile creare sfondi personalizzati che si adattano alla chat. Infine ci sono due novità solo per le chat di gruppo: verranno mostrati gli indicatori di digitazione; gli utenti potranno inviare e ricevere denaro con Apple Cash.

Previous Next Fullscreen

Apple CarPlay diventa Ultra

Con iOS 26 debutta anche la tanto attesa nuova versione di Apple CarPlay, ribattezzato in Apple CarPlay Ultra, che eredita tutti i miglioramenti della nuova versione di iOS e non solo.

Previous Next Fullscreen

Oltre al nuovo linguaggio di design, infatti, la piattaforma che “copia” lo smartphone nei sistemi di infotainment delle auto supporta anche la strumentazione digitale, elevando l’esperienza d’uso (sulle auto compatibili).

Previous Next Fullscreen

Tante novità per varie app di sistema con iOS 26

Con iOS 26 c’è poi spazio per alcuni miglioramenti che coinvolgono altre app realizzate direttamente da Apple, tra nuove funzioni e novità lato design.

Apple Music

Apple Music, il servizio per lo streaming musicale del colosso di Cupertino, guadagna le nuove funzionalità Traduzione Testi, che aiuta gli utenti a comprendere il testo delle proprie canzoni preferite, e Pronuncia Testi, che aiuta gli utenti con la pronuncia del testo in una lingua straniera.

La funzionalità AutoMix, invece, sfrutta l’IA per trasformarsi in un DJ portatile che passa da una canzone all’altra con effetti di dissolvenza e altri “trucchi del mestiere” per trasmettere un’esperienza d’ascolto fluida.

Apple Maps

Apple Maps, il servizio per mappe e navigazione della Mela morsicata, porta una novità per la funzione Luoghi visitati: gli utenti potranno scegliere se iPhone debba rilevare la loro presenza in un luogo (come un ristorante o un negozio) e lo segnali sulla mappa.

In aggiunta, iPhone può comprendere al meglio il percorso giornaliero dell’utente, presentandogli il percorso migliore e più adatto alla fase della giornata.

Apple Wallet

Apple Wallet, il portafogli digitale del colosso di Cupertino, è uno dei servizi maggiormente migliorati con iOS 26. Tra le novità rientrano i pagamenti a rate in negozio con Apple Pay e una nuova veste per le carte d’imbarco, che integrano le Attività in tempo reale sul volo, le mappe per orientarsi negli aeroporti e la funzionalità Dov’è per tracciare gli oggetti importanti o segnalare i bagagli smarriti.

Previous Next Fullscreen

Altre novità di iOS 26

Di seguito, in breve, riportiamo le altre novità che faranno parte dell’aggiornamento a iOS 26.

Apple Games – nuova app pensata per i videogiocatori, fornendo suggerimenti per titoli giocati in passato, nuovi titoli e modalità di gioco con gli amici; l’app indicherà anche eventi importanti e altri aggiornamenti; include al suo interno Apple Arcade.

– nuova app pensata per i videogiocatori, fornendo suggerimenti per titoli giocati in passato, nuovi titoli e modalità di gioco con gli amici; l’app indicherà anche eventi importanti e altri aggiornamenti; include al suo interno Apple Arcade. AirPods 4 con ANC e AirPods Pro 2 possono godere di nuove funzionalità come registrazione audio di qualità professionale (compatibile con iPhone, iPad e Mac) e telecomando della fotocamera (per scattare foto o avviare/interrompere la registrazione video, dallo stelo delle cuffie, su iPhone e su iPad).

e possono godere di nuove funzionalità come (compatibile con iPhone, iPad e Mac) e (per scattare foto o avviare/interrompere la registrazione video, dallo stelo delle cuffie, su iPhone e su iPad). Controlli Parentali – Apple ha implementato la possibilità di creare/spostare i propri figli con account da bambino più facilmente. Ci sono miglioramenti per svariate funzionalità, soprattutto in ambito sicurezza (approvazione per le richieste di contatto, sfocatura dei contenuti sensibili e molto altro).

– Apple ha implementato la possibilità di creare/spostare i propri figli con account da bambino più facilmente. Ci sono miglioramenti per svariate funzionalità, soprattutto in ambito sicurezza (approvazione per le richieste di contatto, sfocatura dei contenuti sensibili e molto altro). Funzioni di accessibilità – la suite di funzioni per l’accessibilità viene arricchita con un nuovo Lettore Accessibilità (esperienza di lettura personalizzata) e Accesso Braille (per interagire con iPhone attraverso display braille connessi). Ci sono miglioramenti ad altre funzioni già presenti.

– la suite di funzioni per l’accessibilità viene arricchita con un nuovo (esperienza di lettura personalizzata) e (per interagire con iPhone attraverso display braille connessi). Ci sono miglioramenti ad altre funzioni già presenti. Safari – Il browser della Mela morsicata guadagna la protezione avanzata con autenticazione biometrica, estesa per impostazione predefinita a tutti i tipi di navigazione (non solo a quella “privata”).

Modelli di iPhone compatibili con iOS 26

Rispetto agli smartphone che attualmente supportano iOS 18, tutti i modelli del 2018 salutano la compagnia: parliamo di iPhone XR, iPhone Xs e iPhone Xs Max. Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone compatibili con iOS 26:

Quando arriverà la versione stabile di iOS 26?

Come anticipato in apertura, il nuovo iOS 26 verrà rilasciato a tutti gli utenti in possesso di un iPhone compatibile nel corso dell’autunno 2025, probabilmente assieme alla prossima generazione di iPhone (vedremo se si chiameranno iPhone 17 o iPhone 26).

Per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program, la prima versione in anteprima di iOS 26 sarà disponibile al download a brevissimo (attraverso il portale degli sviluppatori di Apple o il canale dedicato nella sezione Aggiornamenti) mentre la prima beta pubblica sarà rilasciata già durante il mese di luglio nel canale dedicato.