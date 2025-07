In settimana, Apple ha finalmente esteso il ciclo di sviluppo che ci porterà a iOS 26 (ma anche a tutti gli altri “OS 26”) anche ai beta tester pubblici, permettendo anche ai meno coraggiosi tra coloro che si tuffano nel mondo delle anteprime, di testare le novità che debutteranno sugli iPhone nei prossimi mesi.

Restyling con il nuovo Liquid Glass, nuove potenzialità di Apple Intelligence, tante nuove altre funzionalità (qua trovate il nostro approfondimento): questo è solo un assaggio di cosa ha in serbo per noi la prossima versione di iOS che è ancora nel pieno del suo ciclo di sviluppo e non arriverà prima del periodo compreso tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. A tal proposito, potrebbe essere interessante cercare di collocare più precisamente la data di rilascio al pubblico.

Quando arriverà iOS 26 in forma stabile?

Proviamo a fare questo ragionamento, partendo da un’ufficialità diffusa dalla stessa Apple, che ha confermato il fatto che iOS 26 sarà disponibile per tutti gli utenti questo autunno.

Osservando lo “storico” del primo rilascio in forma stabile della nuova versione di iOS negli ultimi anni, forse riusciamo a ottenere una finestra un po’ più indicativa. Partendo dal 2021:

iOS 15 è stato rilasciato lunedì 20 settembre 2021

iOS 16 è stato rilasciato lunedì 12 settembre 2022

iOS 17 è stato rilasciato lunedì 18 settembre 2023

iOS 18 è stato rilasciato lunedì 16 settembre 2024

Elementi in comune tra tutte queste occasioni sono il mese di settembre e il giorno della settimana scelto dal colosso di Cupertino, ovvero il lunedì. Non c’è quindi motivo per cambiare questa tradizione.

Aprendo il calendario sul mese di settembre, scopriamo che ci sono ben cinque lunedì disponibili: 1, 8, 15, 22 e 29. Scartando automaticamente l’1 perché troppo “presto”, è probabile che Apple sfrutti la prima settimana del mese per presentare i nuovi iPhone 17, storicamente annunciati al ridosso del rilascio in forma stabile della nuova versione di iOS.

iOS 26 potrebbe quindi arrivare lunedì 15 settembre 2025 (tecnicamente ancora un giorno estivo) o il 22 settembre 2025 (quindi a inizio autunno, alla lettera con la promessa della Mela morsicata).

Prendete con le pinze, quasi come fosse un gioco, tutto ciò che avete letto in questo articolo: in fin dei conti, solo Apple conosce già oggi la data in cui verrà rilasciato iOS 26 al pubblico; noi possiamo solo limitarci alle ipotesi ma, man mano che andremo avanti con il ciclo di sviluppo (che come anticipato è stato allargato anche ai beta tester pubblici), avremo modo di fare previsioni sempre più precise.