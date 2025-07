Nella serata di ieri, a oltre un mese dal rilascio delle versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle beta 4 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo già avuto modo di vedere le varie novità annunciate in fase di presentazione e abbiamo già parlato delle novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26, dalle beta 2 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe e dalle beta 3 di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS e macOS sulle novità emerse dalla quarta beta per sviluppatori, sottolineando soprattutto i cambiamenti rispetto alla precedente beta per sviluppatori.

Le novità emerse dalla beta 4 di iOS 26

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 4 per sviluppatori di iOS 26, quarto passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagnerà fino a settembre 2025.

A differenza di qunato avvenuto in passato, dovrebbe essere proprio la beta 4 quella che corrisponde all’avvio della seconda fase dell’intero ciclo di sviluppo, ovvero quella che accoglie anche i beta tester pubblici: di norma, le build rilasciate ai soli sviluppatori registrati vengono estese anche ai beta tester pubblici nel giro di una settimana ma stavolta il rollout potrebbe partire già stasera.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 4 per sviluppatori di iOS 26 (alcune sono presenti anche sulla controparte per iPadOS 26).

Con la beta 4 di iOS 26 il Liquid Glass torna ad essere più “liquid”

Dal rilascio della beta 1 a oggi, l’implementazione del Liquid Glass ha fatto parlare di sé soprattutto in modo negativo, costringendo il team di sviluppo a ridurre gradualmente la sua presenza: con la beta 3, l’effetto prodotto dal nuovo design era quasi nullo e, di conseguenza, sembrava strano che le cose potessero fossilizzarsi in queste condizioni.

Come da previsioni, Apple ha apportato nuove modifiche al Liquid Glass con la beta 4 di iOS 26, dando un tocco più “liquido” che cerca di mettere da parte quello che molti avevano ribattezzato Frosted Glass dopo la beta 3.

La seguente galleria d’immagini mette a confronto l’aspetto della barra di navigazione flottante di App Store con la beta 4 (prima immagine) e con beta 2 e 3 (seconda immagine). Il risultato ottenuto sulla beta 4 è molto simile a quello della beta 2 (il vetro risulta più “trasparente” e meno ghiaccioso) sebbene presenti una migliore leggibilità (via 9to5Mac).

Anche in altre app (come Foto) sembra che Apple abbia applicato qualcosa di simile, ripristinando quella trasparenza con sfocatura che si era persa con la beta 3.

Rimanendo in tema Liquid Glass, la beta 4 di iOS 26 introduce un grosso miglioramento legato alle notifiche sulla schermata di blocco: quando l’utente scorre tra le notifiche, lo sfondo diventerà immediatamente più scuro con l’obiettivo di migliorare la leggibilità del testo contenuto nelle notifiche (via macrumors.com); la leggibilità è uno degli aspetti più critici della nuova filosofia di design del colosso di Cupertino.

Arriva una nuova opzione dinamica per lo sfondo di iPhone

A ogni generazione di iOS, Apple aggiunge nuovi sfondi predefiniti per iPhone. Quello di iOS 26 ha ricevuto con la precedente beta 3 nuove opzioni, consentendo agli utenti di scegliere tra quattro opzioni in tutto (Dusk, Halo, Shadow e Sky), tutte varianti di blu-verde in varie tonalità tranne Dusk che è una combinazione di rosa e viola.

Con la beta 4 arriva una nuova opzione dinamica per lo sfondo predefinito che consente agli utenti di non scegliere tra le quattro opzioni statiche ma di affidarsi all’iPhone che cambierà il colore di sfondo nel corso della giornata (via 9to5Mac).

Novità per l’app Fotocamera

Con la beta 4 di iOS 26 ci sono un paio di novità per l’app Fotocamera (via macrumors.com). La prima riguarda l’icona che cambia aspetto rispetto al passato: a sinistra potete vedere l’icona dalla beta 4; a destra potete vedere l’icona precedente dalla beta 3.

La seconda novità è interna all’app e investe la barra flottante per la selezione della modalità di scatto/registrazione; lo slider prima era fisso e a muoversi era lo sfondo; adesso lo slider si muove liberamente in entrambe le direzioni.

Come suggerito dai colleghi di 9to5Mac, poi, Apple ha introdotto una vera e propria schermata informativa di benvenuto che mette in evidenza il fatto che l’app Fotocamera abbia ricevuto un nuovo design.

Torna il riepilogo delle notifiche di Apple Intelligence per le app di notizie

Con iOS 18.3 (gennaio 2025), Apple ha disattivato il riepilogo delle notifiche di Apple Intelligence per le notifiche riguardanti app delle categorie News e Intrattenimento. Con la beta 4 di iOS 26 ciò ritorna e viene presentato all’utente tramite una nuova schermata di onboarding che consente di scegliere le tipologie di app per cui attivare il riepilogo delle notifiche (via 9to5Mac).

Il filtro chiamate guadagna l’opzione “Silenzia” per le chiamate sconosciute

Con iOS 26, Apple ha aggiunto il filtro per le chiamate in arrivo (Call Screen): se abilitato, l’iPhone risponderà automaticamente alle chiamate in arrivo dai numeri sconosciuti, chiedendo all’interlocutore maggiori informazioni per poi decidere se lasciar passare la chiamata all’utente o meno (via 9to5Mac).

L’opzione di filtraggio “Screen Unknown Callers” (filtra chiamanti sconosciuti) guadagna una nuova opzione chiamata Silenzia (le chiamate provenienti da numeri sconosciuti nverranno silenziate, inviate alla segreteria telefonica ma saranno presenti nella cronologia delle chiamate recenti).

Essa si aggiunge alle già esistenti opzioni Mai (le chiamate da numeri sconosciuti saranno trasparenti all’utente) e Chiedi il motivo della chiamata (agli interlocutori verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni prima che l’iPhone segnali la chiamata in arrivo all’utente).

Aggiunte alcune opzioni di sfondo per Apple CarPlay

Come segnalato dal noto insider @aaronp613 su X, la beta 4 di iOS 26 introduce ben dodici nuove opzioni di sfondo a Apple CarPlay: si tratta in realtà di sei sfondi, disponibili ciascuno in versione scura e in versione chiara.

Altre novità minori dalla beta 4 di iOS 26

Con la beta 4 di iOS 26 c’è spazio anche per alcune novità minori di cui vi parliamo brevemente (via macrumors.com):

Nelle impostazioni di sistema, per accedere alla sezione Face ID e codice , è stato rivisto il design della schermata che chiede l’immissione del PIN.

, è stato rivisto il design della schermata che chiede l’immissione del PIN. L’app Password guadagna l’opzione “Allow Contacting Websites” (lett. Consenti contatto ai siti Web) che consente all’app di contattare i siti Web per mostrare i nomi e le icone delle app e dei sisti Web stesso e far sapere all’utente se quell’app o quel sito supporta le passkey.

guadagna l’opzione “Allow Contacting Websites” (lett. Consenti contatto ai siti Web) che consente all’app di contattare i siti Web per mostrare i nomi e le icone delle app e dei sisti Web stesso e far sapere all’utente se quell’app o quel sito supporta le passkey. Tra le impostazioni dell’app Meteo è presente un nuovo interruttore che consente di accedere alle “località significative”, mostrando agli utenti le previsioni meteo per i luoghi che probabilmente visiterà.

è presente un nuovo interruttore che consente di accedere alle “località significative”, mostrando agli utenti le previsioni meteo per i luoghi che probabilmente visiterà. Nella sezione Suoni e feedback aptico delle impostazioni di sistema c’è spazio per l’opzione “Riduci suoni forti” che sostituisce la vecchia “Modalità notturna” ed è ora accompagnata da una descrizione (“Riduce la gamma del volume audio e crea effetti sonori più morbidi, mantenendo i dettagli più silenziosi dell’audio originale“).

La beta 4 di iOS 26 spoilera due novità in sviluppo

Oltre a tutte le novità tangibili di cui vi abbiamo parlato finora, c’è spazio per due novità “in via di sviluppo” che si nascondono nel codice sorgente della beta 4 per sviluppatori di iOS 26.

Funzionalità “Watch Focus Score” per Apple Watch

La prima è la funzionalità Watch Focus Score per Apple Watch: sostanzialmente, in futuro gli smartwatch del colosso di Cupertino potrebbero dare all’utente un feedback sull’ultima sessione di sonno (via macrumors.com) attraverso un punteggio.

Un’immagine nascosta nel codice dell’app Salute, mostra il disegno di un Apple Watch contenente al suo interno un “84” (appunto il punteggio numerico) circondato da un grafico circolare con tre settori, colorati con gli stessi colori delle fasi di sonno proposte dall’app stessa: arancione per il tempo di veglia, azzurro per la fase REM e blu scuro per la fase di sonno profonda. Il collegamento alla funzionalità sonno è rafforzato dalla presenza di icone quali la luna con le stelle, le “zzz” tipiche del sonno nei fumetti, un letto e una sveglia.

Non è chiaro se questa funzionalità possa essere messa a punto in tempo per il lancio di watchOS 26 e, al contempo, non sappiamo se verrà resa disponibile come esclusiva per i prossimi modelli di Apple Watch o se arriverà anche sui vecchi modelli. Apple non ha annunciato nulla del genere in fase di presentazione della prossima versione di watchOS.

Apple conferma indirettamente l’esistenza dell’HomePad

Da tempo si rincorrono le voci sull’esistenza di uno smart display targato Apple che dovrebbe configurarsi come centro per il controllo della smart home, affiancando i già esistenti HomePod e proponendosi come anello di congiunzione tra gli speaker e i tablet.

Questo dispositivo, che potrebbe chiamarsi Home Hub o HomePad, è stato nell’ultimo periodo protagonista di alcune indiscrezioni che ne hanno sottolineato il ritardo, prima per colpa di iOS 19 (arrivato poi come iOS 26), poi per colpa di Siri.

Un’impostazione per HomePod legata alla posizione, presente nella beta 4 di iOS 26, fa riferimento a questo dispositivo inedito (via macrumors.com): “Il tuo HomePod non sarà in grado di mostrarti il meteo locale, l’ora o di rispondere alle richieste di Siri sulla tua zona.”

La parte strana sta nella parola “mostrarti“, dato che uno speaker non può fisicamente mostrare qualcosa, mentre uno smart display può. Non sappiamo quando verrà lanciato questo HomePad o Home Hub (o ancora HomePod con display) ma questo nuovo indizio suggerisce la sua esistenza.

Due piccole novità dalla beta 4 di macOS 26 Tahoe

Passiamo ora a macOS 26 Tahoe, il sistema operativo di prossima generazione per i computer Mac, che con la beta 4 per sviluppatori guadagna due piccole modifiche che riflettono cambiamenti apportati a iOS 26 con la beta 4 per sviluppatori.

L’app Apple Music è stata ridisegnata e ora propone un’estetica analoga a quella proposta dall’app Podcast: in particolare, la barra laterale è in grado di “reagire” ai contenuti sottostanti e non è più una sezione a parte nella schermata (via @minimalnerd1 su X).

Le notifiche sono state poi riviste e corrette e ora riflettono il design delle notifiche su iOS 26 (via @minimalnerd1 su X). Principalmente cambia l’effetto “vetro”, più marcato rispetto al passato.

Queste sono le principali novità emerse finora dalle beta 4 per sviluppatori dei vari OS 26 di Apple. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto. Concludiamo sottolineando che, già stasera, potrebbero arrivare le prime beta pubbliche basate proprio su queste beta 4 per sviluppatori.