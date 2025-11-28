La giapponese Casio ha recentemente aggiunto alle divisioni europee (inclusa quella italiana) dei propri store tre nuovi orologi ibridi analogico-digitale con funzioni smart che compongono la gamma Casio Edifice Sospensione ECB-2300.

I tre orologi, già disponibili da tempo in Giappone, stanno quindi arrivando anche nel Bel Paese con l’ambizione di fondere ingegneria e design delle auto da corsa nel mondo degli orologi da polso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Alla scoperta dei Casio Edifice Sospensione ECB-2300

Casio Edifice Sospensione ECB-2300 è un orologio con cassa in carbonio e acciaio inossidabile che misura 50,2 45,8 x 10,9 mm, risultando più compatto rispetto al modello di precedente generazione per trasmettere maggiore comfort nell’uso quotidiano e garantire una migliore vestibilità.

Spiccano le anse a forma di braccio che prendono ispirazione dalle sospensioni delle auto da corsa delle Formule, mentre le altre sporgenze tridimensionali ricordano un’asta di spinta. Proprio per questo, Casio dice di aver “fuso” ingegneria e design delle auto da corsa nel mondo degli orologi da polso.

I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 10
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 11

Casio Edifice Sospensione ECB-2300 è alimentato tramite il sistema Tough Solar che converte la luce solare e la luce delle lampade fluorescenti in energia sufficiente per assolvere tutti i compiti supportati. È presente anche l’impermeabilità fino a 10 ATM.

In apertura abbiamo detto che questo orologio include funzioni smart e ciò corrisponde al vero: tramite Bluetooth, infatti, esso può connettersi allo smartphone e, attraverso l’app CASIO WATCHES, sincronizzare l’ora, semplificare la configurazione di promemoria e molte altre funzioni. È possibile anche localizzare lo smartphone direttamente dall’orologio (basta premere un tasto dell’orologio per far suonare lo smartphone).

I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 12
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 13

Specifiche tecniche di questo smartwatch ibrido

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dei nuovi Casio Edifice Sospensione ECB-2300.

  • Tipologia: orologio ibrido analogico-digitale con funzioni smart
  • Dimensioni: 50,2 45,8 10,9 mm
  • Peso: 122 grammi
  • Materiali: carbonio/acciaio inossidabile (lunetta), vetro zaffiro anti-graffio (fronte), acciaio inossidabile (cinturino)
  • Impermeabilità: fino a 10 ATM
  • Funzioni:
    • Ora internazionale (38 fusi orari)
    • Cronometro (a centesimi di secondo)
    • Timer
    • Promemoria sonoro
    • Segnale orario
    • Doppia Luce LED
    • Calendario
    • Cronometraggio della corsa
  • Connettività: Bluetooth
    • Correzione automatica dell’ora
    • Configurazione del promemoria sonoro
    • Trasferimento dati del cronometro
    • Trova il mio telefono
    • Altre funzioni con l’app CASIO WATCHES
  • Alimentazione: solare
    • Risparmio energetico
    • Stato della batteria

Immagini di questo smartwatch ibrido

Casio Edifice Sospensione ECB-2300 arriva in tre diverse varianti:

  • La ECB-2300D-1A ha una cassa argentata, quadrante nero e dettagli rossi;
  • La ECB-2300D-2A ha una cassa argentata, quadrante blu scuro e dettagli azzurri;
  • La ECB-2300DC-1A ha cassa nera, quadrante nero e dettagli turchese.

 

I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 14
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 15
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 16
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 17
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 18
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 19
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 20
I nuovi orologi ibridi Casio Edifice Sospensione ECB-2300 stanno arrivando in Italia 21

Disponibilità e prezzi dei Casio Edifice Sospensione ECB-2300

I nuovi orologi della gamma Casio Edifice Sospensione ECB-2300 sono già presenti sullo store italiano del produttore giapponese e risultano come “disponibili a breve” ma non viene fornita una data precisa per la commercializzazione. Abbiamo però i prezzi consigliati che variano a seconda del modello:

  • I modelli ECB-2300D-1A ed ECB-2300D-2A sono proposti a 249 euro
  • Il modello ECB-2300DC-1A è proposto a 299 euro.
