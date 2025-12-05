(Garmin continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch che coinvolgono l’intera gamma, sempre restando sui dispositivi ancora supportati.

Dopo tutti i modelli che hanno ricevuto una nuova versione in anteprima qualche giorno fa, nelle ultime ore è arrivato il turno di tantissimi altri smartwatch come quelli che compongono la gamma Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E, tutti disponibili in Italia dal mese di gennaio e Instinct Crossover AMOLED, presentato nel mese di settembre, i Forerunner 970 e 570, sportwatch presentati nel mese di maggio, e tutti i modelli di punta di precedente generazione come i Fenix 7 e simili. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per tutti i Garmin Instinct 3

A un paio di settimane dal rilascio dell’ultimo (e corposo) aggiornamento in forma stabile, Garmin è tornata ad aggiornare, stavolta in beta, tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi smartwatch arriva la nuova versione 12.23 beta che prende il posto della precedente 12.21 (corrispondente sia all’ultima beta pubblica che alla versione distribuita sul canale stabile). Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno.

Changelog – Versione 12.23 beta Risolto un potenziale problema con l’aggiunta di app in GCM. Modifiche per i soli Solar/E: Risolto il problema per cui le app CIQ non potevano scaricare contenuti come corsi o allenamenti.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Forerunner 970 e 570

Anche per gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 950 arriva un nuovo aggiornamento in beta, il primo dopo il corposo major update distribuito ormai un mese fa. I due sportwatch passano dalla versione 15.16 “stabile” alla nuova versione 15.30 beta che, stando al changelog, si preoccupa esclusivamente di risolvere bug presenti.

Changelog – Versione 15.30 beta Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta anche tanti “vecchi” smartwatch di fascia alta: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile nel mese di settembre (versione 23.18) e ora passano dalla nuova versione 23.48 beta, accompagnata da un changelog che parla di alcuni bug risolti rispetto alla precedente beta.

Changelog – Versione 23.48 beta (dalla versione 23.41 beta) Risolto un problema per cui i sensori associati potevano non essere elencati nel menu Sensori e accessori. Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva nella pagina di sincronizzazione dei piani. Miglioramenti generali al telecomando IR.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.