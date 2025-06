Qualcosa sta cambiando in casa Apple: se nella giornata di ieri vi avevamo parlato dello smartphone pieghevole che per primo si addentrerà nell’ecosistema della mela (Apple Watch compreso), quest’oggi vediamo l’inversione a U che coinvolgerà Apple CarPlay a partire dal rilascio di iOS 26.

Lo scorso 9 giugno, durante il keynote della WWDC 2025, Apple aveva annunciato al mondo l’importante aggiornamento iOS 26 — l’era degli OS 26 è appena iniziata con il rilascio delle prime beta — e, se per le novità della major release vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede ci soffermiamo su Apple CarPlay, con particolare riferimento al superamento di una limitazione presente da più di un decennio: la possibilità di riprodurre video tramite app varie.

Apple CarPlay riceverà parecchie novità con l’aggiornamento ad iOS 26, dal design profondamente rinnovato secondo il nuovo Liquid Glass al supporto ai widget, passando per la visualizzazione compatta delle chiamate fino ad arrivare a funzioni di gestione avanzata delle chiamate come Call Screening e Hold Assist. Ma in mezzo a tutte queste novità, ce n’è una altrettanto interessante che finora era passata inosservata: visitando la pagina di Apple Developer dedicata alle novità di CarPlay e scorrendo fino in fondo, salta all’occhio la voce Video in the car.

La descrizione di questa novità recita: “Grazie alla funzione AirPlay video in auto, è possibile guardare i propri video preferiti dall’iPhone direttamente sul display CarPlay quando non si è alla guida. Integra il supporto per CarPlay con la funzione video AirPlay per abilitare questa funzione in auto”. Insomma, una volta che il colosso di Cupertino avrà reso disponibile iOS 26, gli utenti potranno riprodurre video attraverso CarPlay sul display del proprio veicolo, a patto che lo stesso sia parcheggiato. Gli sviluppatori interessati a rendere le proprie app compatibili con la novità in discorso sono invitati ad informarsi sul MFI Program.

I più attenti ricorderanno forse che qualche mese fa era spuntata un’app di terze parti capace di riprodurre video su CarPlay tramite browser web; tuttavia, dopo una breve fase iniziale, Apple era intervenuta per bloccare la funzione. Ebbene, a partire dal prossimo autunno non sarà più necessario cercare scorciatoie di sorta: la funzione video AirPlay sarà ufficialmente supportata in CarPlay, a condizione — come detto — che l’auto sia parcheggiata e non in marcia.