Nella serata di ieri, a circa un mese dal rilascio delle versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 per sviluppatori di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo già avuto modo di vedere le varie novità annunciate in fase di presentazione e abbiamo già parlato delle novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26 e delle ulteriori novità emerse dalle beta 2 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS, macOS, iPadOS e watchOS e sulle novità emerse dalla terza beta per sviluppatori, sottolineando soprattutto i cambiamenti rispetto alla precedente beta per sviluppatori.

Le novità emerse dalla Beta 3 di iOS 26

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 3 per sviluppatori di iOS 26, terzo passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagnerà fino a settembre 2025.

La beta 3 è importante perché, almeno storicamente, corrisponde all’avvio della seconda fase dell’intero ciclo di sviluppo, ovvero quella che accoglie anche i beta tester pubblici: di norma, le build rilasciate ai soli sviluppatori registrati vengono estese anche ai beta tester pubblici nel giro di una settimana.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 3 per sviluppatori di iOS 26.

Apple “ridimensiona” il Liquid Glass con la beta 3

Continua a far parlare di sé il Liquid Glass, la nuova filosofia di design del colosso di Cupertino che si basa sull’effetto vetro con trasparenza ma che, sin dall’annuncio, non è stata proprio apprezzatissima dagli utenti, complice la scarsa leggibilità in gran parte dei casi d’uso.

Con la nuova beta 3, il team di sviluppo ha messo in piedi una vera e propria retro con grattata, tornando sui propri passi e rendendo molto meno “forte” l’effetto Liquid Glass: come vedremo, adesso non sembra quasi più vetro ma ghiaccio, qualcosa di decisamente più simile a ciò che troviamo già oggi su iOS 18 (via 9to5Mac).

L’effetto trasparenza è molto meno evidente nelle barre di navigazione interne alle app, nelle barre degli strumenti e nelle icone. La nuova versione “rivista” del Liquid Glass non ha conquistato l’intero sistema operativo ma immaginiamo che, in base ai feedback ricevuti, il team di sviluppo sceglierà la strada di intraprendere verso il design definitivo che troveremo al rollout di settembre.

Differenze nell’App Store

Differenze su Apple Music (beta 2 vs beta 3)

Differenze su Apple Podcast (beta 2 vs beta 3)

Differenze per le icone delle app File e Foto (beta 2 vs beta 3)

Previous Next Fullscreen

Tre nuove colori per lo sfondo predefinito di iOS 26

Come ogni nuova versione del sistema operativo, anche con iOS 26 Apple sta introducendo un nuovo wallpaper. Rispetto alla versione presente nelle precedenti versioni beta, con la nuova beta 3 per sviluppatori arrivano tre nuove opzioni di colore (prima era disponibile solo in blu).

Le nuove opzioni di colore si chiamano Shadow, Halo e Dusk: le prime due sono differenti sfumature di blu rispetto a quella già presente (Sky), mentre Dusk presenta una sfumatura viola/rosa (via 9to5Mac).

C’è una nuova funzione in arrivo per Apple Maps

Con iOS 26, Apple Maps potrebbe ricevere una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, spoilerata da Steve Moser su X che l’ha scovata nel codice sorgente della beta 3 per sviluppatori: nello specifico, arriverà il supporto alla ricerca in linguaggio naturale.

Nuove stringhe di codice fanno riferimento a questa funzionalità che permetteranno agli utenti di effettuare ricerche senza bisogno di usare prompt specifici ma utilizzando frasi colloquiali e intuitive, ad esempio “I migliori bar con Wi-Fi gratuito”.

Dovrebbe esseere un’estensione della funzionalità di ricerca con linguaggio naturale che è stata introdotta da Apple nell’App Store con iOS 18.1 (solo sui dispositivi con supporto ad Apple Intelligence) che consente agli utenti di trovare le app sfruttando la ricerca con linguaggio naturale.

Le novità emerse dalla Beta 3 di macOS 26 Tahoe

Passiamo ora a macOS 26 Tahoe, il sistema operativo di prossima generazione per i computer Mac, che con la beta 3 per sviluppatori guadagna un nuovo screensaver video chiamato Tahoe Day (fa parte della galleria “Paesaggio”).

Lo sfondo (qua sotto trovate un’anteprima statica ma il video è disponibile qui) scorre sulla superficie rocciosa del lago Tahoe, luogo che ha dato il nome al sistema operativo, mostrando montagne innevate sullo sfondo (via 9to5Mac).

Le novità emerse dalla Beta 3 di iPadOS 26

Anche iPadOS 26 riceve un paio di novità con la beta 3 per sviluppatori. La prima rientra in quello che sembra a tutti gli effetti il processo di “Mac-izzazione” degli iPad: il cursore del mouse guadagna una funzione che sui computer della Mela morsicata era stata introdotta con macOS El Capitan, chiamata Shake to find (“scuoti per trovare”).

In sostanza, gli utenti dovranno semplicemente scuotere il mouse affinché il cursore diventi più grande e visibile all’interno della schermata (via 9to5Mac). Inoltre, sui tablet del colosso di Cupertino, con la beta 3 per sviluppatori arriva lo swipe per passare da app a tutto schermo ad app in finestra.

Le novità emerse dalla Beta 3 di watchOS 26

C’è poi spazio per un paio di piccole novità estetiche che riguardano watchOS 26, la prossima generazione del sistema operativo da polso del colosso di Cupertino (via 9to5Mac).

In primis, sugli Apple Watch, la schermata di immissione del PIN guadagna il Liquid Glass: i pulsanti non sono più rettangolari ma diventano ovali e presentano i tipici giochi di trasparenze/effetto vetro della filosofia di design.

In secondo luogo, cambia il colore dell’icona dell’app Sonno sugli Apple Watch: rispetto alla versione presente finora, abbandona il tipico colore verde acqua per sposare le tonalità del viola.

Queste sono le principali novità emerse finora dalle beta 3 per sviluppatori dei vari OS 26 di Apple. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto.