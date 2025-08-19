Siamo ormai entrati nella seconda metà di agosto e quindi manca sempre meno alla conclusione del ciclo di sviluppo dei sistemi operativi di nuova generazione: nella serata di ieri, Apple ha avviato il rilascio delle beta 7 per sviluppatori (e delle beta 4 pubbliche) di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, su tutti i dispositivi compatibili.

Abbiamo abbondantemente parlato delle novità annunciate in fase di presentazione e, settimana dopo settimana, vi abbiamo raccontato le novità ulteriori emerse dalla beta 1 di iOS 26, dalla beta 2 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe, dalle beta 3 di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26, dalle beta 4 di iOS 26 e macOS 26 Tahoe e dalle beta 5 di iOS 26, macOS 26 Tahoe e tvOS 26 e dalle beta 6 di iOS 26, macOS 26 Tahoe. In questo articolo, ci concentreremo sulla prossima versione di iOS, iPadOS, watchOS e macOS, raccontandovi le novità emerse dalle settime beta per sviluppatori (già rilasciate ai beta tester come quarte beta pubbliche). Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 7 di iOS 26 (e iPadOS 26)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) la beta 7 per sviluppatori di iOS 26, settimo passo di un lungo ciclo di sviluppo che ci accompagna già da oltre due mesi e proseguirà ancora per qualche settimana, probabilmente fino alla metà di settembre.

Con i rilasci settimanali siamo ormai entrati nella terza fase del ciclo di sviluppo, ovvero quella che sta portando sviluppatori registrati e beta tester pubblici verso le Release Candidate: il fatto che le beta 7 per sviluppatori siano state estese anche ai beta tester pubblici (come beta 4 pubbliche) nel giro di poche ore, testimonia il fatto che ormai si tratta di build molto stabili, quasi adatte per l’uso quotidiano.

A ogni modo, come di consueto, il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche tra una beta e l’altra, tenendo conto del feedback ricevuto dagli sviluppatori e, in base alle segnalazioni online, sappiamo che sono tanti i feedback recapitati dalle parti di Cupertino. Andiamo quindi a scoprire le novità emerse dalla beta 7 per sviluppatori di iOS 26 (alcune sono presenti anche sulla controparte per iPadOS 26).

La beta 7 di iOS 26 e watchOS 26 pareggia iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 in merito a Apple Watch

Con la beta 7 di iOS 26 e watchOS 26, Apple ha implementato la stessa novità protagonista dell’aggiornamento a iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 rilasciato sul canale stabile la scorsa settimana.

A beneficiarne sono gli utenti statunitensi che hanno ricevuto la rinnovata esperienza d’uso dell’app Livelli O₂ con gli Apple Watch Series 9, Watch Series 10 e Watch Ultra 2 venduti negli Stati Uniti. In precedenza, il colosso di Cupertino aveva dovuto rimuovere la versione “originale” della funzionalità in seguito a dispute legali per la violazione di un brevetto.

“Adaptive Power Notifications”

Nella sezione Modalità energetica delle impostazioni di sistema legate alla batteria, Apple ha aggiunto una nuova opzione chiamata Adaptive Power Notifications (non è ancora tradotta in italiano) che affianca la funzione Alimentazione adattiva, che è così descritta (via 9to5Mac):

Quando l’utilizzo della batteria è più elevato del solito, iPhone può prolungarne la durata regolando le prestazioni, ad esempio riducendo la luminosità del display, prolungando la durata di alcune attività o attivando la modalità Risparmio energetico al 20%.

In soldoni, quindi, la nuova opzione (che probabilmente verrà tradotta in “Notifiche di alimentazione adattiva”) si preoccuperà di inviare notifiche agli utenti quando l’iPhone rileva un utilizzo intenso e, di conseguenza, regola vari parametri per prolungare la durata della batteria. Il seguente post su X mostra alcuni esempi di queste notifiche.

This is how Adaptive Power Notifications look like on iOS 26 Beta 7 pic.twitter.com/UfXKowahxR — 9TechEleven (@9techeleven) August 18, 2025

C’è una piccola novità per iMessage

Con la beta 7 di iOS 26 (e iPadOS 26) c’è spazio per una piccola novità che coinvolge iMessage, l’app predefinita per la messaggistica sugli iPhone (e sugli iPad). Nello specifico, ai filtri presenti, Apple ha aggiunto il nuovo filtro “Bozze” (via 9to5Mac).

Questa novità affianca i già presenti filtri “Messaggi”, “Spam”, “Eliminati di recente” e così via che sono raggiungibili tramite un nuovo pulsante presente in alto a destra nella schermata iniziale dell’app.

Alla pari di altri filtri, anche “Bozze” compare solo quando effettivamente c’è una bozza nell’elenco dei messaggi, ovvero quando abbiamo iniziato a scrivere un messaggio all’interno di una conversazione e siamo usciti. L’aggiunta è utile perché ci permette di non dimenticare eventuali discorsi in sospeso.

Con la beta 7 di macOS 26 Tahoe “torna il notch” sui MacBook

La scorsa settimana, nel raccontarvi le novità emerse dalle precedenti versioni in anteprima, era emerso un aspetto curioso dalla beta 6 di macOS 26 Tahoe: in un video dimostrativo presente all’interno del sistema operativo, il MacBook utilizzato come “mockup” per spiegare alcune novità del sistema operativo stesso non presentava il notch.

Da lì si sono sviluppate due “correnti di pensiero”: la prima sosteneva che il colosso di Cupertino potesse aver spoilerato i MacBook “notchless” (senza notch) del futuro; la seconda sosteneva che semplicemente si trattasse di un errore o di una scelta di comodo. Con la beta 7 di macOS 26 Tahoe torna il notch sul MacBook e, di conseguenza, sembra prendere quota l’ipotesi dell’errore o della scelta di comodo.

macOS Tahoe onboarding video in beta 7 adds the notch pic.twitter.com/Iir3Tk2Vm1 — Zac Hall (@apollozac) August 18, 2025

Queste sono le poche novità emerse finora dalle beta 7 per sviluppatori dei vari OS 26 di Apple. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma, a questo punto, è normale che il grosso sia stato fatto e che Apple stia lavorando “di fino” per limare le criticità rimaste.